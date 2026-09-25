Μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ιταλία, με τις αρχές να ερευνούν ένα φερόμενο δίκτυο νεοναζιστικής και ρατσιστικής δράσης, στο οποίο φέρεται να συμμετείχαν κυρίως νεαρά άτομα.

Οι ιταλικές αρχές πραγματοποίησαν έρευνες σε σπίτια και ηλεκτρονικές συσκευές 17 ατόμων, εκ των οποίων οι 14 είναι ανήλικοι, στο πλαίσιο έρευνας για δραστηριότητες που συνδέονται με νεοναζιστικές και λευκές υπερεθνικιστικές ομάδες.

Οι έφοδοι πραγματοποιήθηκαν από την ειδική μονάδα ROS των Καραμπινιέρων και τη Digos σε αρκετές περιοχές της χώρας, μεταξύ άλλων στη Ρώμη, το Μιλάνο, το Κόμο, τη Μπολόνια, τη Γένοβα, το Παλέρμο και τη Βερόνα.

Poliziotti #Digos Verona, coordinati da #Dcpc, con quelli delle Digos di Napoli, Benevento, Brescia e Trento e i @_Carabinieri_ del ROS hanno eseguito 17 perquisizioni personale, locali e informatiche per estremismo suprematista e neonazista #25settembrehttps://t.co/14th6cYhLF pic.twitter.com/0FB5TTlCjw — Polizia di Stato (@poliziadistato) September 25, 2026

Οι κλειστές ομάδες που μπήκαν στο στόχαστρο

Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι υπό έρευνα συμμετείχαν σε δύο ιδιωτικές διαδικτυακές κοινότητες με τις ονομασίες «New European Order» και «Italian Fascist Front».

Οι αρχές υποστηρίζουν ότι μέσα από αυτές τις ομάδες διακινούνταν υλικό ναζιστικής και λευκής υπερεθνικιστικής προπαγάνδας, αντισημιτικό περιεχόμενο, αναρτήσεις άρνησης του Ολοκαυτώματος, αλλά και βίντεο που παρουσίαζαν εκτελέσεις και μαζικές δολοφονίες.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από μήνες παρακολούθησης διαδικτυακών προφίλ και ομάδων που οι αρχές συνέδεσαν με κύκλους επιτάχυνσης (accelerationism), λευκής υπεροχής και νεοναζισμού.

Αναφορές σε επιθέσεις και οδηγίες για όπλα

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι σε ορισμένες συνομιλίες η δραστηριότητα δεν περιοριζόταν μόνο στη διάδοση προπαγάνδας, αλλά περιλάμβανε και συζητήσεις σχετικά με όπλα και αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Παράλληλα, εξετάζεται εάν υπήρχαν αναφορές ή υλικό που σχετιζόταν με προηγούμενες επιθέσεις ακροδεξιών εξτρεμιστών, ενώ οι αρχές υποστηρίζουν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις γινόταν αναπαραγωγή υλικού που αφορούσε τον δράστη της επίθεσης στο Κράιστσερτς της Νέας Ζηλανδίας.

Τι βρήκαν οι αρχές στις έρευνες

Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν μαχαίρια και άλλα αιχμηρά αντικείμενα, αντικείμενα με ναζιστικά σύμβολα, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και άλλες ψηφιακές συσκευές που αναμένεται να εξεταστούν από τις αρχές.

Οι υπόθεση εξετάζεται από τις εισαγγελικές αρχές που έχουν αρμοδιότητα τόσο για ενήλικους όσο και για ανήλικους, ενώ ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στο γεγονός ότι η πλειονότητα των ερευνώμενων είναι κάτω των 18 ετών.

Οι αρχές συνεχίζουν την ανάλυση του υλικού που κατασχέθηκε, προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση της δραστηριότητας των ομάδων και οι πραγματικές προθέσεις των εμπλεκομένων.