Πολιτική θύελλα έχει ξεσπάσει στη γειτονική Ιταλία, με την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι να βρίσκεται στο επίκεντρο εντονότατης κριτικής για την αιφνιδιαστική απόφασή της να μην ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη. Αντί να παρευρεθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η Ιταλίδα ηγέτις προτίμησε να μεταβεί στο Μιλάνο για να παραστεί σε λαμπερό δείπνο στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε την άμεση και σφοδρή αντίδραση της αντιπολίτευσης. Ο πρώην πρωθυπουργός και επικεφαλής του κόμματος Ζωντανή Ιταλία, Ματέο Ρέντσι, στηλίτευσε την επιλογή της, σημειώνοντας πως η Μελόνι έστειλε στον ΟΗΕ τον υπουργό Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι για να πάει η ίδια στη μόδα.

«Πρόκειται για γκάφα. Η πρωθυπουργός μας προτίμησε να μείνει στην Ιταλία για να φροντίσει την προεκλογική εκστρατεία της», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο Ρέντσι.

Sono tutti a New York. Quasi tutti perché la Meloni non è venuta. E manda Tajani. Che figuraccia pic.twitter.com/JT56bsXBzb — Matteo Renzi (@matteorenzi) September 23, 2026

«Όλοι τους είναι στη Νέα Υόρκη. Σχεδόν όλοι, επειδή η Μελόνι δεν ήρθε. Και στέλνει στη θέση της τον Ταγιάνι. Τι ντροπή» σχολίασε ο Ρέντσι στο βίντεο που ανέβασε στον λογαριασμό του.

Στο ίδιο ακριβώς μήκος κύματος κινήθηκε και το Κίνημα Πέντε Αστέρων, εξαπολύοντας πυρά για τις προτεραιότητες της κυβέρνησης. «Το διεθνές σκηνικό είναι δραματικό, αλλά η Μελόνι προτιμά να πάει στην Εβδομάδα Μόδας και να δώσει συνέντευξη στην τηλεόραση της Rai», τόνισαν με νόημα οι «πεντάστεροι».

Milano Fashion Week, la premier Giorgia Meloni al Gala di Palazzo Reale: "Un segnale di vicinanza e di grazie a un settore chiave".

● Segui il canale X di LaPresse per gli aggiornamenti pic.twitter.com/Kdn0DPTVMz — LaPresse (@LaPresse_news) September 24, 2026

Από την πλευρά της, η Τζόρτζια Μελόνι επιχειρεί να υποβαθμίσει τις αντιδράσεις, δηλώνοντας πως «θεώρησε ότι ήταν σωστό να πάει στο Μιλάνο με στόχο να στηρίξει την ιταλική μόδα, σε μια δύσκολη στιγμή συνολικά για τον τομέα αυτόν, ο οποίος συνεχίζει να δίνει μεγάλες ικανοποιήσεις στην χώρα».

Dicono che #Meloni abbia partecipato alla Milano Fashion Week per esprimere vicinanza al comparto della moda che non se la passa bene. Immagino che andrà anche davanti alle fabbriche, ai presidi degli operai che rischiano il licenziamento per esprimere vicinanza pure a loro, no? pic.twitter.com/s6Qenofdo8 — Kαrloѕ X. (@karlitos_x) September 24, 2026

Ωστόσο, πληθαίνουν οι αναλύσεις διπλωματικών παρατηρητών που βλέπουν βαθύτερα κίνητρα πίσω από την απουσία της. Πολλοί εκτιμούν ότι η πρωθυπουργός επεδίωξε ουσιαστικά να αποφύγει μια τετ-α-τετ συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.



Οι σχέσεις των δύο ηγετών δοκιμάζονται έντονα από το καλοκαίρι, όταν οι τόνοι ανέβηκαν κατακόρυφα εξαιτίας των πολεμικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, καθιστώντας μια νέα συνάντηση στη Νέα Υόρκη εξαιρετικά ακανθώδη για τη Ρώμη.