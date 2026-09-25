Στο νοσοκομείο οδηγήθηκε η 87χρονη ΑμεΑ από την Ισπανία, μετά την έξωση από το σπίτι στο οποίο έμενε επί 71 χρόνια, δηλαδή σχεδόν όλη της τη ζωή.

Η Μαρικάρμεν νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γκρεγκόριο Μαρανιόν μετά την απομάκρυνσή της από την κατοικία της, καθώς παρουσίασε έντονο στρες και σοβαρή εξάντληση.

Η Ένωση Ενοικιαστών της Μαδρίτης δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο που δείχνει την ηλικιωμένη στο κρεβάτι του νοσοκομείου να δηλώνει, με δάκρυα στα μάτια: «Θέλω από εδώ να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου, που με συνόδευσαν σε αυτή τη φάση της ζωής μου, ώστε να μπορέσω να υπερασπιστώ το σπίτι μου. Δεν κατάφερα να υπερασπιστώ το σπίτι μου, αλλά πάλεψα ώστε οι άλλοι να μάθουν να παλεύουν για το δικό τους».

Στο μεταξύ, περίπου δέκα άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από το νοσοκομείο για να της αφήσουν μηνύματα συμπαράστασης στους τοίχους, όπως «Η Μαρικάρμεν μένει».

Ο ξάδερφός της, Βιθέντε, βρισκόταν μαζί της και τις τελευταίες ώρες στο διαμέρισμα, πριν από την έξωση. Κατάφερε να πάρει μόνο λίγα προσωπικά αντικείμενα που χωρούσαν σε μια μικρή τσάντα: είδη προσωπικής υγιεινής, τα φάρμακά της, λίγα ρούχα, ορισμένα αντικείμενα αξίας και μερικές φωτογραφίες της Μαρικάρμεν, της ανιψιάς της και της μητέρας της.

📹 Maricarmen, desde el Gregorio Marañón, llama a manifestarse el sábado en Sol: “No he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan” https://t.co/ZLSra2lWXS pic.twitter.com/Ygo7MHaGFC — EL PAÍS (@el_pais) September 25, 2026

Υπενθυμίζεται ότι η 87χρονη Μαρικάρμεν έμενε για 71 χρόνια στη συνοικία Ρετίρο της Ισπανίας.

Σύμφωνα με τον Guardian, το διαμέρισμα ήταν στο όνομα του πατέρα της και η πρώτη σύμβαση υπογράφηκε το 1956. Όταν εκείνος πέθανε, πέρασε στη μητέρα της και, όταν έφυγε από τη ζωή, στην ίδια τη Μαρικάρμεν.

Η εταιρεία διαχείρισης ακινήτων Urbagestión SL αγόρασε την πολυκατοικία με στόχο να την ανακαινίσει και να την πουλήσει στη συνέχεια, ενώ απαίτησε 247.000 ευρώ από την ηλικιωμένη, ώστε να παραμείνει στο σπίτι της. Η γυναίκα δεν μπόρεσε να διαθέσει αυτό το ποσό και έτσι η εταιρεία επιχείρησε να προχωρήσει σε έξωση, η οποία αποτράπηκε.

Στη συνέχεια, ανέβασε το ενοίκιο από τα 500 στα 1.650 ευρώ, καθώς, με σύνταξη 1.350 ευρώ, η 87χρονη θα αδυνατούσε να το πληρώσει. Έτσι, σύμφωνα με τον νόμο, θα έπρεπε να απομακρυνθεί από το σπίτι της.