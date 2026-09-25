Σε σοβαρές καταγγελίες για εκατοντάδες ανθρώπους «που πεθαίνουν κάθε χρόνο στη Γαλλία» στις φυλακές «χωρίς να είναι γνωστός ο ακριβής αριθμός τους» προχώρησε η γενική επιθεωρήτρια της CGLPL.

Η Ντομινίκ Σιμονό, γενική επιθεωρήτρια της ανεξάρτητης αυτής διοικητικής αρχής που ελέγχει τις συνθήκες κράτησης και διαβίωσης σε χώρους στέρησης της ελευθερίας, έκανε λόγο για ένα ποσοστό αυτοκτονιών στις φυλακές που είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη.

Σε δύο γνωμοδοτήσεις που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η γενική επιθεωρήτρια μίλησε για σοβαρές ελλείψεις στην πρόληψη και τη διαχείριση αυτών των θανάτων.

Ο ακριβής αριθμός των ανθρώπων που πεθαίνουν μέσα σε αυτούς τους χώρους «δεν είναι ούτε πλήρως γνωστός ούτε δημοσιοποιείται», «λόγω έλλειψης επαρκούς ιχνηλασιμότητας και αναφοράς των πληροφοριών», εξηγεί, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Αυτή η έλλειψη εξηγείται, κυρίως, «από την αδυναμία του υπουργείου Υγείας να αναφέρει τον αριθμό των ασθενών που πέθαναν κατά τη διάρκεια ή μετά την ακούσια νοσηλεία τους», δήλωσε.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης, από την άλλη πλευρά, κατέγραψε 275 θανάτους στις φυλακές το 2025 -χωρίς να διαχωρίσει το ποσοστό γυναικών και ανηλίκων– εκ των οποίων περισσότεροι από τους μισούς (136) ήταν αυτοκτονίες.

Σύμφωνα με τη μελέτη SPACE του Συμβουλίου της Ευρώπης, το ποσοστό αυτοκτονιών στις γαλλικές φυλακές, πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ανέρχεται σε 19,4 ανά 10.000 κρατούμενους, σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο 7,3.

«Σταθερό για 15 χρόνια μεταξύ 15 και 20 ανά 10.000», το ποσοστό αυτό «μειώθηκε ελαφρώς το 2024 και το 2025», σημείωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης σε παρατηρήσεις που υπέβαλε στην CGLPL.

Η γενική διεύθυνση διοίκησης σωφρονιστικών καταστημάτων (DGAP) διεξάγει «μελέτη σχετικά με τον κίνδυνο αυτοκτονίας (…) η οποία θα οδηγήσει σε συστάσεις», διευκρινίζει περαιτέρω το υπουργείο, χωρίς να αναφέρει πότε θα δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία.

Μεταξύ 2022 και Απριλίου 2026, η CGLPL σημείωσε επίσης τον «ανησυχητικό» αριθμό των 24 κρατουμένων που δολοφονήθηκαν από συγκρατούμενούς τους σε «υπερπλήρεις» φυλακές.

Το ίδρυμα επισημαίνει επίσης ελλείψεις στην πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη για σοβαρά ασθενείς κρατούμενους. Σύμφωνα με πληροφορίες, έως και το ένα τρίτο των προγραμματισμένων ιατρικών μεταφορών ακυρώνεται λόγω έλλειψης συνοδείας.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Εσωτερικών κατέγραψε 14 θανάτους το 2024 σε αστυνομικά τμήματα, χωροφυλακές και διοικητικά κέντρα κράτησης, σε σύγκριση με τέσσερις το προηγούμενο έτος. Δεν καταγράφηκαν θάνατοι μεταξύ Ιανουαρίου και Αυγούστου 2025.

Στην ψυχιατρική περίθαλψη, τα νοσηλευόμενα άτομα «πεθαίνουν σε απομόνωση, μερικές φορές δεμένοι», μερικές φορές χωρίς επίβλεψη ή ιχνηλασιμότητα, σημειώνει η έκθεση, επισημαίνοντας δύο περιπτώσεις για τις οποίες «δεν πραγματοποιήθηκε νεκροτομή παρά την ανεξήγητη φύση αυτών των θανάτων».

Η γενική επιθεωρήτρια συνιστά τον τερματισμό της πρακτικής του περιορισμού «χωρίς να περιμένει» την προθεσμία του 2030 που έθεσε η κυβέρνηση.

Το ίδρυμα απαιτεί τα δεδομένα για αυτούς τους θανάτους να αναλύονται συστηματικά και να δημοσιοποιούνται από κάθε αρμόδιο υπουργείο.