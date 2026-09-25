Περισσότερες από 12 Αφγανές γυναίκες και κορίτσια συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν με τη βία σε ένα βαν από γυναίκες της αστυνομίας ηθών των Ταλιμπάν, στο πλαίσιο της νέας σκληρής εκστρατείας καταστολής που εφαρμόζει το καθεστώς.

Περίπου 16 γυναίκες συνελήφθησαν στην περιοχή Σαχ-ε Ντο Σαμσίρα της Καμπούλ, σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα αφγανικής καταγωγής «Kabul Now». Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε, μια γυναίκα, η οποία πιστεύεται ότι είναι αξιωματούχος των Ταλιμπάν, φαίνεται να προσπαθεί να αναγκάσει μια άλλη γυναίκα να μπει σε όχημα. Η γυναίκα αντιστέκεται, ενώ μέσα στο βαν διακρίνονται ένας άνδρας αξιωματούχος των Ταλιμπάν και αρκετές ακόμη γυναίκες.

Αρχικά είχαν συλληφθεί περίπου 20 γυναίκες, όμως τέσσερις από αυτές αφέθηκαν αργότερα ελεύθερες, αφού οι αξιωματούχοι έλεγξαν τα κινητά τους τηλέφωνα, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές. Ο λόγος των συλλήψεων παραμένει ασαφής, ωστόσο το περιστατικό σημειώνεται καθώς οι Ταλιμπάν εντείνουν την ψυχολογική κακοποίηση γυναικών στο Αφγανιστάν, σε μια προσπάθεια να επιβάλουν τους αυστηρούς κανόνες ενδυμασίας που αποδίδονται στον ισλαμικό νόμο της Σαρία.

Νέες συλλήψεις γυναικών στη Χεράτ

Μόλις τον περασμένο μήνα, η αστυνομία ηθών των Ταλιμπάν συνέλαβε τουλάχιστον εννέα γυναίκες στην πόλη Χεράτ, παρότι όλες φορούσαν χιτζάμπ, σύμφωνα με το αμερικανικό αφγανικό τηλεοπτικό δίκτυο «Amu TV».

Κάτοικος της Χεράτ δήλωσε στο «Amu TV» ότι οι γυναίκες φοβούνται ολοένα και περισσότερο να βγουν από τα σπίτια τους. «Παρενοχλούν τις γυναίκες παντού με το πρόσχημα της επιβολής της ηθικής. Οι γυναίκες κρατούνται, εκφοβίζονται και υφίστανται ψυχολογική κακοποίηση, όμως κανείς δεν ακούει», ανέφερε.

Ένας ακόμη κάτοικος υποστήριξε ότι τέσσερις γυναίκες συνελήφθησαν τη Δευτέρα έξω από την αγορά Μάρμπλ της Χεράτ, παρά το γεγονός ότι τηρούσαν τις απαιτήσεις των Ταλιμπάν για την ενδυμασία. «Φορούσαν χιτζάμπ. Τις πήραν απλώς επειδή φορούσαν μακριά παλτά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κάτοικοι της Καμπούλ έχουν επίσης αναφέρει ότι οι περιπολίες της αστυνομίας ηθών των Ταλιμπάν στους δρόμους έχουν αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Απαγόρευση εργασίας για γυναίκες γιατρούς

Την ίδια ώρα, στην επαρχία Παντσίρ, οι Ταλιμπάν ενημέρωσαν πρόσφατα γυναίκες γιατρούς που εργάζονταν σε τοπικό νοσοκομείο ότι δεν θα μπορούσαν να συνεχίσουν να εργάζονται εάν δεν φορούσαν μπούρκα.

Η νέα κράτηση Αφγανών γυναικών έρχεται λίγες μόλις εβδομάδες μετά από διαδήλωση κατά της αστυνομίας ηθών των Ταλιμπάν, η οποία είχε ως αποτέλεσμα έναν νεκρό και αρκετούς τραυματίες.

Οι Αρχές άνοιξαν πυρ εναντίον διαδηλωτών τον Ιούνιο, όταν δεκάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους για να καταγγείλουν την κράτηση γυναικών και κοριτσιών που είχαν συλληφθεί επειδή παραβίασαν τον ενδυματολογικό κώδικα της χώρας.

Βίντεο που εξασφάλισε το «Amu TV» έδειχνε κατοίκους να τρέχουν πανικόβλητοι σε δρόμο στην περιοχή Τζιμπράιλ, βορειοδυτικά της Χεράτ, ενώ ακούγονταν πολλαπλοί πυροβολισμοί. Διαδηλωτές ακούγονταν να ουρλιάζουν, ενώ άλλοι ξυλοκοπούνταν και έπεφταν στο έδαφος από αξιωματούχους που κρατούσαν μακριά ραβδιά.

Ένοπλοι άνδρες φαίνονταν να διαλύουν τη συγκέντρωση, στην οποία συμμετείχαν και γυναίκες με πλήρη κάλυψη του σώματός τους.

Ο Σαγέντ Μασούντ Χοσεΐνι, εκπρόσωπος της αστυνομίας της Χεράτ, δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων «Bakhtar News Agency» ότι η συγκέντρωση «είχε δημιουργήσει εντάσεις» και διατάρασσε τη δημόσια τάξη με πρόσχημα την αντίθεση στο ισλαμικό χιτζάμπ, το οποίο χαρακτήρισε θρησκευτική υποχρέωση.

Το «Amu TV» υποστήριξε ότι δεκάδες γυναίκες είχαν τεθεί υπό κράτηση από αξιωματούχους του υπουργείου των Ταλιμπάν για την Προώθηση της Αρετής και την Πρόληψη της Διαφθοράς. Τουλάχιστον 21 από τις κρατήσεις αυτές είχαν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Οι αυξανόμενοι περιορισμοί σε γυναίκες και κορίτσια

Από την επιστροφή τους στην εξουσία, τον Αύγουστο του 2021, οι Ταλιμπάν έχουν διευρύνει σταδιακά τους περιορισμούς σε βάρος γυναικών και κοριτσιών. Μεταξύ άλλων, έχουν επιβληθεί απαγορεύσεις στη δευτεροβάθμια και πανεπιστημιακή εκπαίδευση, περιορισμοί στην εργασία και ολοένα αυστηρότεροι κανόνες σχετικά με την εμφάνιση και την κίνηση των γυναικών σε δημόσιους χώρους.

Η Χεράτ, η οποία για μεγάλο διάστημα θεωρούνταν μία από τις πιο κοινωνικά και πολιτιστικά δραστήριες πόλεις του Αφγανιστάν, έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές.

Ο τομέας ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ παρουσίασε τον Μάρτιο μια ιδιαίτερα επικριτική αξιολόγηση για τις συνθήκες στο Αφγανιστάν, προειδοποιώντας ότι η ζωή των απλών Αφγανών, ιδιαίτερα των γυναικών και των κοριτσιών, έχει επιδεινωθεί σοβαρά υπό τους Ταλιμπάν.

Κατά την παρουσίαση της έκθεσης, ο επικεφαλής ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ, Φόλκερ Τουρκ, δήλωσε: «Ο καταρράκτης διαταγμάτων και νόμων που ανακοίνωσαν οι Αρχές από τότε που ανέλαβαν την εξουσία το 2021 έχει συντριπτικό αντίκτυπο στον αφγανικό λαό, ιδιαίτερα στις γυναίκες και τα κορίτσια».

Περιορισμοί στην εκπαίδευση, την εργασία και τη δημόσια ζωή

Οι γυναίκες εξακολουθούν να αποκλείονται από κάθε μορφή εκπαίδευσης μετά την ηλικία του δημοτικού σχολείου, μετά την απαγόρευση της ανώτατης εκπαίδευσης που τέθηκε σε ισχύ τον Δεκέμβριο του 2022.

Τον Νοέμβριο του 2025, οι εξετάσεις αποφοίτησης από τις ιατρικές σχολές πραγματοποιήθηκαν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά χωρίς τη συμμετοχή γυναικών, καθώς οι γυναίκες είχαν ήδη αποκλειστεί από τα ιατρικά ινστιτούτα από τον Δεκέμβριο του 2024.

Γυναίκες που θεωρείται ότι δεν συμμορφώνονται με την απαίτηση για τσαντόρ, τον παραδοσιακό ισλαμικό μανδύα που καλύπτει ολόκληρο το σώμα, έχουν απομακρυνθεί από τα μέσα δημόσιας μεταφοράς και τους έχει απαγορευτεί η πρόσβαση σε δημόσιες αγορές και υπηρεσίες.

Παράλληλα, ένας νέος νόμος απαιτεί από τα κορίτσια να περιμένουν μέχρι την εφηβεία προτού ζητήσουν να βγουν από έναν γάμο, ενώ προβλέπει επίσης διαμεσολάβηση για τις γυναίκες που επιδιώκουν να εγκαταλείψουν έναν κακοποιητικό σύζυγο.

«Οι Αρχές έχουν, στην πράξη, ποινικοποιήσει την παρουσία των γυναικών και των κοριτσιών στη δημόσια ζωή», δήλωσε ο Φόλκερ Τουρκ. «Οι διακρίσεις επηρεάζουν την υγειονομική τους περίθαλψη, την πρόσβασή τους στον δημόσιο χώρο και την ελευθερία μετακίνησης και έκφρασης».

«Το Αφγανιστάν είναι ένα νεκροταφείο ανθρωπίνων δικαιωμάτων», κατέληξε.