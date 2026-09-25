Το όνομα του Σίλβιο Μπερλουσκόνι φέρει πλέον το αεροδρόμιο Μαλπένσα του Μιλάνου, μετά την επίσημη μετονομασία του αεροπορικού κόμβου προς τιμήν του εκλιπόντος πρώην πρωθυπουργού και μεγιστάνα των ιταλικών μέσων ενημέρωσης.

«Η συνειδητοποίηση ότι το Αεροδρόμιο Σίλβιο Μπερλουσκόνι Μιλάνο-Μαλπένσα θα καλωσορίζει κάθε ημέρα χιλιάδες ταξιδιώτες απ’ όλο τον κόσμο με γεμίζει υπερηφάνεια και συγκίνηση», δήλωσε στο ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA η Μαρίνα Μπερλουσκόνι, το μεγαλύτερο παιδί του πρώην πρωθυπουργού και πρόεδρος του ομίλου Fininvest της οικογένειας, καθώς και επικεφαλής του μεγαλύτερου εκδοτικού οίκου της Ιταλίας, του Mondadori.

«Τι καλύτερο όνομα από αυτό του Σίλβιο Μπερλουσκόνι; Ήταν ένας άνθρωπος που πάντα επεδίωκε τον διάλογο με όλους. Ο πατέρας μου πέρασε τη ζωή του κοιτάζοντας μπροστά και μακριά. Θέλω να πιστεύω ότι από σήμερα το όνομά του θα καλωσορίζει αυτούς που φθάνουν από άλλες χώρες και θα αποχαιρετά αυτούς που αναχωρούν προς νέους προορισμούς», πρόσθεσε.

Με την υποστήριξη της κεντροδεξιάς κυβέρνησης που περιλαμβάνει το Φόρτσα Ιτάλια, το κόμμα που ίδρυσε ο Μπελουσκόνι, η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ENAC αποφάσισε να μετονομάσει το αεροδρόμιο το 2024, ένα χρόνο μετά το θάνατό του σε ηλικία 86 ετών. Η απόφαση ήταν αμφιλεγόμενη και η επίσημη μετονομασία καθυστέρησε εξαιτίας νομικών προσφυγών από τις κεντροαριστερές δημοτικές αρχές του Μιλάνου με επικεφαλής τον δήμαρχο Μπέπε Σάλα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.