Η εντυπωσιακή υποδοχή που επιφύλαξε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Σι Τζινπίνγκ στον Λευκό Οίκο ήταν το πιο εμφανές στοιχείο της συνάντησης των δύο ηγετών, την ώρα που πίσω από τις επίσημες τελετές παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα για τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, η εμπορική αντιπαράθεση με επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, η Ταϊβάν, αλλά και η ολοένα εντονότερη αντιπαλότητα στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης βρέθηκαν στο ευρύτερο πλαίσιο των συνομιλιών, χωρίς ωστόσο να κυριαρχήσουν στις δημόσιες δηλώσεις των δύο προέδρων.

Αυτό που τελικά ξεχώρισε ήταν η ιδιαίτερα λαμπρή φιλοξενία που ο Λευκός Οίκος οργάνωσε για τον Κινέζο πρόεδρο.

Υποδοχή με τρομπέτες, λάβαρα και επίσημο δείπνο

Ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ επιχείρησαν να ανταποδώσουν την εντυπωσιακή υποδοχή που είχαν δεχτεί οι ίδιοι από τον Σι Τζινπίνγκ και τη σύζυγό του, Πενγκ Λιγιουάν, κατά την επίσκεψή τους στην Κίνα τον Μάιο.

Το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ υποδέχτηκε προσωπικά τον Σι στο αεροδρόμιο, ενώ κατά την άφιξή του στον Λευκό Οίκο χρησιμοποιήθηκαν τρομπέτες και λάβαρα. Ακολούθησε επίσημο δείπνο, στο οποίο συμμετείχαν περισσότεροι από 130 προσκεκλημένοι, μεταξύ των οποίων κορυφαία στελέχη της αμερικανικής βιομηχανίας.

Στην κινεζική αντιπροσωπεία έγινε, επίσης, πρόσκληση που παρουσιάστηκε ως «ειδική χάρη» για ξενάγηση στο εργοτάξιο της αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε εκ νέου σε μία «πραγματικά μεγάλη φιλία», ενώ ο Σι προτίμησε τον όρο «προσωπική σχέση».

Ο Κινέζος πρόεδρος έδωσε, παράλληλα, έμφαση στην ανάγκη για «ειρηνική συνύπαρξη» μεταξύ των δύο χωρών, παρά τις σημαντικές διαφορές τους. Επανέφερε ακόμα την προειδοποίηση σχετικά με την «παγίδα του Θουκυδίδη», δηλαδή τον κίνδυνο στρατιωτικής σύγκρουσης ανάμεσα σε μία ήδη εδραιωμένη δύναμη και μία ανερχόμενη.

Παράλληλα, παρουσίασε την Κίνα ως ισότιμο συνομιλητή των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Η χλιδή ήταν η ιδέα», δηλώνει ο Ryan Hass του think-tank Brookings: «Το μήνυμα είναι ότι οι δύο ηγέτες είναι ικανοί να διαχειριστούν αποτελεσματικά στις σινο-αμερικανικές σχέσεις εντός ανεκτών ορίων ανταγωνισμού. Κανένας από τους δύο δεν περίμενε και πολλά πράγματα από τον άλλο».

Στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης των επαφών μεταξύ των δύο λαών, ο Σι δεσμεύτηκε να προσκαλέσει 100.000 νέους Αμερικανούς στην Κίνα μέσα σε μία πενταετία. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα δανείσει δύο πάντα στον ζωολογικό κήπο της Ατλάντα.

Η Ταϊβάν παραμένει βασικό σημείο αντιπαράθεσης

Πίσω από τις δημόσιες φιλοφρονήσεις, ο Σι Τζινπίνγκ έθεσε στον Ντόναλντ Τραμπ δύο ζητήματα που θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικά για το Πεκίνο.

Σε ό,τι αφορά την Ταϊβάν, εξέφρασε την ελπίδα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χειριστούν «με σύνεση» το ζήτημα, σύμφωνα με το κινεζικό πρακτορείο Xinhua.

Παράλληλα, ζήτησε ξεκάθαρα από την Ουάσινγκτον «να αντιταχθεί» στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν και να απομακρυνθεί από την ιστορική θέση των ΗΠΑ που είναι ότι «δεν την υποστηρίζουν».

Ο Bates Gill, ερευνητής στο National Bureau of Asian Research, εκτιμά ότι δεν αναμένεται αλλαγή στην αμερικανική στάση: «Ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί θαυμάσια να κάνει δηλώσεις που θα έρχονται σε αντίθεση με την παραδοσιακή αμερικανική πολιτική, αλλά αυτό δεν θα μεταφραστεί υποχρεωτικά σε πραγματική μεταβολή θέσης».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Κινέζος πρόεδρος εξέφρασε την επιθυμία να υπάρξει «το συντομότερο δυνατόν» συνεννόηση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μέσω διαπραγματεύσεων.

Το Πεκίνο αποτελεί βασικό σύμμαχο της Τεχεράνης και έχει αντιταχθεί εξαρχής στον πόλεμο που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Οι συνέπειες της σύγκρουσης επηρεάζουν και την Κίνα, ενώ από την πλευρά της η Ουάσινγκτον θα επιθυμούσε το Πεκίνο να ασκήσει πίεση στην Τεχεράνη, προκειμένου να υποχωρήσει.

Η μεγάλη διαφωνία για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Ένα ακόμα πεδίο όπου οι δύο μεγαλύτερες δυνάμεις βρίσκονται αντιμέτωπες είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο Σι Τζινπίνγκ υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα έχουν κοινή ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται και αξιοποιείται η συγκεκριμένη τεχνολογία. «Οι δύο χώρες έχουν την ευθύνη να αναπτύξουν και να διαχειριστούν την Τεχνητή Νοημοσύνη για το κοινό καλό και να φροντίσουν ώστε η ανάπτυξή της να παραμείνει πάντοτε υπό τον ανθρώπινο έλεγχο», δήλωσε ο Σι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, από την πλευρά του, κινήθηκε σε διαφορετική κατεύθυνση, γράφοντας στο Truth Social ότι «θα παραμείνει στο σημερινό στάδιο ως προς τη ρύθμιση» της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η διαφορά μεταξύ των δύο προσεγγίσεων επισημαίνεται από τον Dylan Loh του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου της Ναγιάνγκ της Σιγκαπούρης. «Είναι σύμφωνοι για τους κινδύνους που συνδέονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά όχι για τον τρόπο διαχείρισής της», σημειώνει. «H βαθιά καχυποψία και o αυξημένος ανταγωνισμός για την AI δεν αφήνουν πιθανότητες για τη διαχείρισή της», προσθέτει.

Παράταση της εμπορικής ανακωχής

Σημαντικό μέρος των συνομιλιών αποτέλεσε και η εμπορική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο χωρών, η οποία είχε προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία το 2025.

Η παράταση της εμπορικής ανακωχής βρισκόταν μεταξύ των βασικών στόχων της συνάντησης. Πριν από την άφιξη του Σι στην Ουάσινγκτον, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, είχε ανακοινώσει ότι υπήρξε συμφωνία για παράταση, αλλά μόνο έως τις 10 Ιανουαρίου.

Από την πλευρά του, ο Σι χαιρέτισε την επίτευξη «μίας διευθέτησης», σύμφωνα με το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, χωρίς ωστόσο να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενό της.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η εξέλιξη αυτή δίνει στον Τραμπ τη δυνατότητα να ξεπεράσει το δύσκολο πολιτικό ορόσημο των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Ο Jared Mondschein, διευθυντής έρευνας στο United States Studies Centre του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ, αναφέρει ότι ορισμένοι στην αμερικανική κυβέρνηση επιδιώκουν «τη σταθεροποίηση των σχέσεων προς το παρόν, μέχρι οι ΗΠΑ να μειώσουν τα τρωτά τους σημεία απέναντι στο Πεκίνο».

Ωστόσο, ο ίδιος δεν θεωρεί ότι η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει σε «εις βάθος μεταβολή της δομικής δυναμικής που διέπει τη στρατηγική αντιπαλότητα» ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα.

Ο Dylan Loh εκτιμά από την πλευρά του ότι «οι Κινέζοι ήλπιζαν ενδεχομένως σε μία πιο μακροχρόνια ανακωχή, αλλά επίσης είναι και ρεαλιστές».