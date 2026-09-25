Διπλωματικές διεργασίες για τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα βρίσκονται σε εξέλιξη, με τη συμμετοχή της Ινδίας, της Τουρκίας, της Αιγύπτου και άλλων χωρών της Μέσης Ανατολής, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε λόγο για συνομιλίες με στόχο την ασφαλή διεξαγωγή της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

«Η Αίγυπτος, η Ινδία, η Τουρκία και εκπρόσωποι από τη Μέση Ανατολή -είχα ξεχωριστές συζητήσεις με την ηγεσία αυτών των χωρών, και το υπουργείο Εξωτερικών μας είναι επίσης σε επαφή με τους ομολόγους τους σε αυτές τις χώρες», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ενημέρωση των δημοσιογράφων μέσω της εφαρμογής WhatsApp, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Επιπλέον των χωρών αυτών, υπάρχουν επίσης προτάσεις από άλλες χώρες για την άρση του αποκλεισμού στη Μαύρη Θάλασσα».