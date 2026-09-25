Ο θρυλικός εξερευνητής σερ Ράνουλφ Φάινς, 82 ετών, φέρεται να κρατείται παράνομα σε οίκους φροντίδας με ψεύτικα ονόματα από τη σύζυγό του, Λουίζ Μίλινγκτον-Κόουτς, σύμφωνα με καταγγελίες.

Ο σερ Ράνουλφ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημόσια εδώ και δύο χρόνια, φέρεται να έχει «στερηθεί παράνομα την ελευθερία του» από τη σύζυγό του, 59 ετών. Φίλοι του εκφράζουν ανησυχία για την κατάστασή του, υποστηρίζοντας ότι η Μίλινγκτον-Κόουτς αρνείται να τους επιτρέψει να τον επισκεφθούν ή να τους αποκαλύψει πού βρίσκεται, σύμφωνα με την Daily Telegraph.

Ανησυχίες από οίκο φροντίδας

Ένας από τους οίκους φροντίδας όπου φέρεται να διέμενε ο συνταξιούχος εξερευνητής φέρεται να διαβίβασε στις αρμόδιες αρχές σειρά ανησυχιών για την ευημερία του, μεταξύ άλλων επικοινωνώντας και με την αστυνομία.

Ο ιδιοκτήτης του οίκου φροντίδας φέρεται επίσης να έστειλε επιστολή στο Γραφείο του Επιτρόπου Δημόσιας Κηδεμονίας (Office of the Public Guardian – OPG), προκειμένου να εκφράσει ανησυχίες σχετικά με ασυνήθιστες ρυθμίσεις για τη φαρμακευτική αγωγή του. Παράλληλα, φέρεται να έθεσε ερωτήματα σχετικά με έγγραφο «μη ανάνηψης» που, σύμφωνα με τις καταγγελίες, είχε προσκομίσει η Μίλινγκτον-Κόουτς.

Νωρίτερα φέτος, αρμόδια αρχή εποπτείας της φροντίδας διαπίστωσε ότι ο σερ Ράνουλφ, ο οποίος έχει διαγνωστεί με νόσο του Πάρκινσον, στερούνταν παράνομα την ελευθερία του.

Αρκετοί φίλοι και συγγενείς του εξερευνητή εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο να κινηθούν νομικά κατά της κηδεμονίας που ασκεί η Μίλινγκτον-Κόουτς, σύμφωνα με την Telegraph.

Από το Λονδίνο στην Ουαλία και το Τσέσαϊρ

Ο σερ Ράνουλφ παντρεύτηκε τη Μίλινγκτον-Κόουτς μετά τον θάνατο της πρώτης συζύγου του, Βιρτζίνια Φάινς, από καρκίνο το 2004. Λίγο μετά τον γάμο τους έγινε για πρώτη φορά πατέρας. Η κόρη τους, Ελίζαμπεθ, είναι σήμερα 20 ετών.

Οι ανησυχίες για το πού βρίσκεται άρχισαν να εντείνονται όταν ο πρώην εξερευνητής δεν έδωσε το «παρών» σε εορταστική εκδήλωση της Βασιλικής Γεωγραφικής Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2024 προς τιμήν της ζωής και του έργου του.

Αντί για τη φυσική του παρουσία, προβλήθηκε ένα σύντομο προμαγνητοσκοπημένο βίντεο με τον ίδιο. Έκτοτε, δεν έχει εμφανιστεί δημόσια.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο σερ Ράνουλφ πέρασε πέρυσι κάποιο διάστημα σε οίκο φροντίδας στο Λονδίνο, όπου η σύζυγός του φέρεται να ζητούσε από τους επισκέπτες να υπογράφουν συμφωνίες εμπιστευτικότητας πριν τους επιτραπεί να τον δουν. Αργότερα μεταφέρθηκε σε μονάδες φροντίδας στην Ουαλία και το Τσέσαϊρ.

Η Μίλινγκτον-Κόουτς φέρεται να προσέλαβε ιδιώτη φροντιστή για την περιποίησή του και τη χορήγηση της φαρμακευτικής αγωγής του, αντί να τον εγγράψει σε γενικό γιατρό.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις καταγγελίες, δεν φρόντισε να υπάρχει σε ισχύ η απαραίτητη διαδικασία για τη νόμιμη στέρηση της ελευθερίας του. Αυτό οδήγησε έναν από τους ιδιοκτήτες οίκου φροντίδας να επικοινωνήσει με την Επιθεώρηση Φροντίδας της Ουαλίας (Care Inspectorate Wales).

«Στερούνταν παράνομα την ελευθερία του»

Η αρμόδια εποπτική αρχή κατέληξε τον Ιανουάριο ότι ο σερ Ράνουλφ «στερούνταν παράνομα την ελευθερία του», καθώς δεν είχε θεσπιστεί εγκεκριμένη διαδικασία στέρησης της ελευθερίας που να «αντικατοπτρίζει την τρέχουσα διαμονή και τους περιορισμούς που ισχύουν».

Η αρχή διαπίστωσε ακόμη ότι ο πρώην εξερευνητής «βρίσκεται υπό συνεχή επίβλεψη και έλεγχο» και ότι «δεν είναι ελεύθερος να φύγει και δεν είναι σε θέση να συναινέσει στη φροντίδα, τη θεραπεία και τη διαμονή του».

Η Care Inspectorate Wales, η ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή για τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, δήλωσε: «Η Care Inspectorate Wales δεσμεύεται να προωθεί την ασφάλεια, την ευημερία και τα δικαιώματα των ανθρώπων που λαμβάνουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας σε όλη την Ουαλία. Δεν θα ήταν σκόπιμο για εμάς να σχολιάσουμε τις προσωπικές συνθήκες ή τις ρυθμίσεις φροντίδας ενός ατόμου».

Ο «μεγαλύτερος εν ζωή εξερευνητής»

Ο σερ Ράνουλφ Φάινς αναγνωρίζεται από το Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες ως «ο μεγαλύτερος εν ζωή εξερευνητής στον κόσμο».

Γεννήθηκε στο Γουίνδσορ το 1944 και υπήρξε μέλος της επίλεκτης μονάδας Ειδικής Αεροπορικής Υπηρεσίας (SAS) του βρετανικού στρατού.

Είναι ο μοναδικός εν ζωή άνθρωπος που έχει ολοκληρώσει επιφανειακό περίπλου της Γης ακολουθώντας τον κατακόρυφο πολικό άξονά της. Κατά τη διάρκεια της πολυετούς και ιδιαίτερα δραστήριας καριέρας του, έχει ηγηθεί περισσότερων από 20 μεγάλων αποστολών σε ολόκληρο τον κόσμο.