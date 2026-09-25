Ένας νεαρός άνδρας αποκάλυψε πώς η ζωή της οικογένειάς του άλλαξε από τη μια στιγμή στην άλλη, όταν οι γονείς του κέρδισαν το τζακ ποτ του λαχείου, ύψους 37 εκατομμυρίων δολαρίων. Από μια δύσκολη οικονομικά παιδική ηλικία, ο ίδιος και οι αδελφές του βρέθηκαν να ζουν μέσα στην πολυτέλεια, όμως η τεράστια περιουσία είχε τελικά ένα καταστροφικό τίμημα για την οικογένεια.

Όπως ανέφερε, το τυχερό δελτίο είχε χαρίσει στον πατέρα του ένας οικογενειακός φίλος. Μετά τη νίκη, ο πατέρας του μοιράστηκε τα κέρδη μαζί του, ως ευχαριστώ για το δώρο που άλλαξε τη ζωή τους.

«Ήταν αρκετά ωραία όταν ήμουν παιδί. Είχαμε σχεδόν ό,τι θέλαμε και κάναμε πολλά διασκεδαστικά οικογενειακά ταξίδια. Οι αδελφές μου κι εγώ μεγαλώσαμε έχοντας πολλά προνόμια και σίγουρα εξακολουθούμε να βλέπουμε τα οφέλη και ως ενήλικες. Είχαμε καλή εκπαίδευση», εξήγησε.

Ωστόσο, η ζωή του περιελάμβανε τελικά δύο εντελώς διαφορετικές πραγματικότητες. Από τη φτώχεια πέρασε στην απόλυτη οικονομική άνεση και στη συνέχεια, όταν ήταν 19 ετών, η οικογένειά του βρέθηκε αντιμέτωπη ακόμη και με τον κίνδυνο να μείνει σχεδόν άστεγη.

«Θα πω ότι το να περάσω μια τόσο ταπεινωτική εμπειρία, από το να μεγαλώνω αρκετά φτωχικά στο να έχουμε όλα όσα θέλαμε και στη συνέχεια, τελικά, να βρεθούμε ως οικογένεια σχεδόν άστεγοι όταν ήμουν 19 ετών, μου έδωσε πολλή σοφία και εμπειρία ζωής», είπε.

Από τα πλούτη στην επαγγελματική του πορεία

Ο ίδιος θεωρεί ότι πιθανότατα δεν θα εργαζόταν σήμερα στον κλάδο της πληροφορικής, αν δεν είχε προηγηθεί η νίκη στο λαχείο. Όπως εξήγησε, μεγαλώνοντας είχε πρόσβαση στα πιο σύγχρονα τεχνολογικά gadgets, κάτι που επηρέασε την πορεία του.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι είναι δύσκολο να γνωρίζει κανείς πόσο ακριβώς επηρέασε η ξαφνική οικονομική άνεση τον ίδιο και τις αδελφές του, καθώς ήταν ακόμη σε ηλικίες κατά τις οποίες διαμορφώνονταν ως άνθρωποι.

«Όσον αφορά το πώς μας άλλαξε, είναι δύσκολο να πω αν άλλαξε εμάς τα παιδιά της οικογένειας, αφού βρισκόμασταν σε τόσο διαμορφωτικά στάδια της ζωής μας», ανέφερε.

Παρά το γεγονός ότι τα παιδιά τα πήγαιναν καλά στο σχολείο, η ζωή των γονιών τους δεν εξελίχθηκε με τον ίδιο τρόπο, όπως αναφέρει η Daily Mail. Η μητέρα του εργαζόταν ως νοσηλεύτρια και ο πατέρας του ως κηπουρός, όμως και οι δύο εγκατέλειψαν τις δουλειές τους.

Η μητέρα του επιχείρησε στη συνέχεια να δραστηριοποιηθεί σε διάφορες επιχειρηματικές προσπάθειες, οι οποίες όμως απέτυχαν σε μεγάλο βαθμό. Παράλληλα, οι γονείς του επένδυσαν χρήματα σε διαφορετικές δραστηριότητες χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία.

«Η μητέρα μου δοκίμασε διάφορα επιχειρηματικά εγχειρήματα και σχεδόν όλα απέτυχαν. Επένδυσαν σε διαφορετικά πράγματα χωρίς μεγάλη επιτυχία», εξήγησε ο γιος.

Η επιδείνωση της υγείας της μητέρας του

Με την πάροδο του χρόνου, ο νεαρός άνδρας είδε το βάρος της μητέρας του να αυξάνεται σημαντικά, σε σημείο που χρειάστηκε να υποβληθεί σε επέμβαση γαστρικού bypass, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις κακές διατροφικές της συνήθειες.

Την ίδια περίοδο, παρακολουθούσε ανήμπορος την επιδείνωση των προβλημάτων που αντιμετώπιζαν οι γονείς του με το αλκοόλ.

«Το γαστρικό bypass της μητέρας μου συνέβαλε στον αλκοολισμό της», θυμήθηκε.

Παρότι τα προβλήματα της οικογένειας παρέμεναν σε μεγάλο βαθμό πίσω από κλειστές πόρτες, οι γονείς του συνέχισαν να συναναστρέφονται «πολλούς από τους ίδιους φίλους που είχαν και πριν κερδίσουν».

Παράλληλα, η οικογένεια προσπάθησε να βοηθήσει οικονομικά συγγενείς και φίλους.

«Βοηθήσαμε πολλούς από την οικογένεια και τους φίλους μας με τις δικές τους οικονομικές καταστάσεις», είπε ο νεαρός.

Η χρεοκοπία 14 χρόνια μετά

Περίπου 14 χρόνια μετά τη νίκη στο λαχείο, οι γονείς του κήρυξαν πτώχευση. Μέχρι εκείνη την περίοδο, η μητέρα του αντιμετώπιζε κατάθλιψη και σοβαρό αλκοολισμό, με τον ίδιο να συνδέει μεγάλο μέρος της κατάστασης με τις ενοχές που ένιωθε για την οικονομική κατάσταση της οικογένειας.

«Μέχρι τότε, η μητέρα μου υπέφερε από κατάθλιψη και σοβαρό αλκοολισμό. Μεγάλο μέρος αυτού συνδεόταν με τις ενοχές, επειδή ένιωθε υπεύθυνη για την οικονομική μας κατάσταση», ανέφερε.

Όπως είπε, ένα ακόμη μέρος του προβλήματος σχετιζόταν με την προσπάθειά της να καλύψει ένα εσωτερικό κενό που, όπως διαπίστωσε η οικογένεια, τα χρήματα δεν μπορούσαν να γεμίσουν.

Η μητέρα του πέθανε τελικά από χρόνια ηπατική νόσο, η οποία προκλήθηκε από την κατάχρηση αλκοόλ.

«Κοιτάζοντας πίσω, έμοιαζε σαν ένα φαινόμενο ντόμινο: η πρόσβαση σε περισσότερα χρήματα συνέβαλε σε πραγματικά ανθυγιεινές διατροφικές συνήθειες, οι οποίες τελικά οδήγησαν τη μητέρα μου στο γαστρικό bypass», είπε.

«Μετά από αυτό, το ποτό της έγινε πολύ χειρότερο. Τα προβλήματα με το αλκοόλ μπορούν να γίνουν πιο σοβαρά μετά το γαστρικό bypass και, δυστυχώς, αυτό συνέβη και στην περίπτωσή της. Τελικά, ο αλκοολισμός της κόστισε τη ζωή», αναφ’ερει χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι δεν μπορεί να γνωρίζει με βεβαιότητα πώς θα είχε εξελιχθεί η ζωή της οικογένειάς του αν δεν είχε κερδίσει το λαχείο, όμως δεν μπορεί να μην αναρωτιέται τι θα είχε συμβεί διαφορετικά.

«Τα χρήματα δεν σημαίνουν ότι είσαι για πάντα οικονομικά ασφαλής»

Έχοντας δει από πρώτο χέρι τον τρόπο με τον οποίο τα χρήματα διέλυσαν την οικογένειά του, ο άνδρας υποστηρίζει ότι ένα από τα σημαντικότερα μαθήματα που πήρε αφορά τη σχέση του με τα λεφτά.

«Μεγάλωσα βλέποντας και τα δύο άκρα, πώς ήταν να έχουμε σχεδόν οτιδήποτε θέλαμε και μετά πώς ήταν να χάσουμε εντελώς αυτή την ασφάλεια», εξήγησε.

Όπως ανέφερε, η εμπειρία αυτή τον έκανε να καταλάβει από μικρή ηλικία ότι το να έχει κάποιος πολλά χρήματα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα είναι για πάντα οικονομικά ασφαλής, ούτε ότι τα χρήματα μπορούν να λύσουν τα προβλήματα που ήδη υπάρχουν.

«Ως ενήλικας, νομίζω ότι έχω πολύ μεγαλύτερη επίγνωση του πόσο γρήγορα μπορούν να αλλάξουν οι συνθήκες και πιθανότατα εκτιμώ περισσότερο τη σταθερότητα εξαιτίας αυτού», είπε.

Δεν γνώριζε πόσα χρήματα είχαν απομείνει

Ο ίδιος δήλωσε ότι ποτέ δεν γνώριζε το ακριβές ποσό που είχαν αποκομίσει οι γονείς του μετά τη μοιρασιά των κερδών με τον οικογενειακό φίλο. Ήξερε, όμως, ότι ήταν αρκετό ώστε να τους επιτρέψει να ζήσουν μια πλούσια ζωή.

«Χρησιμοποίησαν αμέσως ένα μέρος των χρημάτων για να εξοφλήσουν χρέη, να αγοράσουν ασφαλιστήρια ζωής και να καλύψουν άλλα έξοδα», θυμήθηκε.

Όσο για τον οικογενειακό φίλο που είχε χαρίσει στον πατέρα του το τυχερό δελτίο, η ζωή του οποίου άλλαξε επίσης μετά τη μοιρασιά των χρημάτων, ο νεαρός είπε ότι τα πράγματα «δεν εξελίχθηκαν καλά ούτε για εκείνους».

«Η μητέρα σε εκείνη την οικογένεια πέθανε από την ίδια ασθένεια με τη δική μου μητέρα», ανέφερε.

«Ένα μέρος του εαυτού μου νιώθει ότι μπορεί να είχα ακόμη τη μητέρα μου, αν τα πράγματα είχαν εξελιχθεί διαφορετικά», αναφέρει χαρακτηριστικά.