Πληρώνεις το δείπνο, παίρνεις ένα ταξί για την επιστροφή στο σπίτι ή κερνάς έναν φίλο καφέ με την υπόσχεση ότι θα σου επιστρέψει τα χρήματα αργότερα. Οι ημέρες περνούν, όμως τα χρήματα δεν εμφανίζονται ποτέ. Πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να τα ζητήσεις ξανά και ποιο είναι το ποσό κάτω από το οποίο δεν αξίζει να κυνηγήσεις την επιστροφή;

Για κάποιους, ακόμη και 5 δολάρια αξίζουν μια υπενθύμιση, ενώ για άλλους το να ζητήσουν από έναν φίλο να επιστρέψει οποιοδήποτε ποσό κάτω από 20 δολάρια είναι πιο άβολο από το να δεχτούν απλώς την απώλεια.

Ο 21χρονος Νεοϋορκέζος Χένρι Πέιν λέει ότι έχει «στείλει αίτημα για 8,50 δολάρια, αλλά δεν θα κατέβαινα κάτω από τα 8». Όπως εξηγεί, θα ζητήσει τα χρήματά του πίσω μία φορά, όμως «δύο αιτήματα είναι τρελό».

«Θα προτιμούσα να καταπιώ τα 8,50 δολάρια παρά να στείλω άλλο ένα αίτημα», αναφέρει. Παραδέχεται, ωστόσο, ότι ορισμένες φορές βρίσκεται και ο ίδιος στην άλλη πλευρά της συναλλαγής και μπορεί να ξεχάσει να επιστρέψει χρήματα.

«Για όλους όσους δεν έχω πληρώσει πίσω, απλώς το ξέχασα. Μη διστάσετε να μου στείλετε δεύτερο αίτημα», λέει χαρακτηριστικά.

«Κάθε επιπλέον δολάριο μετράει»

Ο 19χρονος Καζ Τζαχανμπίνι θεωρεί ότι το γεγονός πως χρειάζεται εξαρχής να ζητήσεις από κάποιον να σε πληρώσει πίσω μπορεί να είναι εκνευριστικό.

«Αν κάποιος αγόρασε κάτι για μένα, τον πληρώνω αμέσως. Οπότε σκέφτομαι, για εκείνους, ποια είναι η καθυστέρηση;», αναφέρει.

Ο κανόνας του για τη διαχείριση της φιλίας και των οικονομικών συνοψίζεται στη φράση «κράτα το πορτοφόλι σου κοντά, αλλά τους φίλους σου πιο κοντά».

Η φίλη του, Νουρία, συμφωνεί και λέει ότι ως φοιτήτρια «κάθε επιπλέον δολάριο μετράει», αν και συνήθως θα ζητούσε χρήματα πίσω από έναν φίλο μόνο όταν το ποσό ξεπερνά τα 10 δολάρια.

Πρόσφατη μελέτη διαπίστωσε ότι το 76% των μελών της Gen Z που έχουν προκαταβάλει χρήματα για μια ομαδική δαπάνη, όπως ένα ταξίδι ή μια εκδήλωση, δηλώνουν ότι δεν αποζημιώθηκαν πλήρως. Παράλληλα, το 55% αναφέρει ότι αυτό προκάλεσε ένταση ή επηρέασε αρνητικά μια σχέση.

Για άλλους, ακόμη και τα 5 δολάρια αξίζουν μια υπενθύμιση

Για τη 19χρονη Βρετανίδα φοιτήτρια Μπέτσι Μπρουκ-Τέιλορ, το όριο για να ζητήσει πίσω τα χρήματά της είναι τα 5 δολάρια, καθώς, όπως λέει, «κάθε μικρό ποσό βοηθάει».

Η ίδια βλέπει μια πολιτισμική διαφορά μεταξύ Βρετανίας και ΗΠΑ. Παρότι «είμαστε όλοι απένταροι, νομίζω ότι οι Αμερικανοί είναι λίγο πιο γενναιόδωροι».

Η Μπέτσι θεωρεί επίσης ότι η τεχνολογία κάνει ευκολότερη την τακτοποίηση μικρών χρεών στις ΗΠΑ, όπου χρησιμοποιούνται ευρέως εφαρμογές πληρωμών όπως το Venmo.

Το Venmo επιτρέπει στους χρήστες να στέλνουν και να ζητούν χρήματα μέσω εφαρμογής, η οποία διαθέτει και λειτουργία αποστολής υπενθύμισης όταν κάποιος δεν έχει πληρώσει. Στις ΗΠΑ, περισσότεροι από 95 εκατομμύρια άνθρωποι διαθέτουν λογαριασμό στο Venmo.

«Στο Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να ζητήσεις τον αριθμό λογαριασμού και τον κωδικό ταξινόμησης και δεν έχουν όλοι αυτά τα στοιχεία πρόχειρα», σημειώνει.

Για τη 19χρονη Ανίκα Βάιολετ, το ποσό που θα ζητούσε πίσω από έναν φίλο εξαρτάται από το αν εκείνη πληρώνει συστηματικά για λογαριασμό του.

«Προτιμώ να κάνουμε κάτι όπου πληρώνω εγώ αυτή τη φορά και εκείνος την επόμενη, αλλά αν πληρώνω συνεχώς εγώ και εσύ όχι, τότε θα ζητήσω πίσω τα 5 δολάρια», λέει.

Σε αντίθεση με αρκετούς άλλους, η Ανίκα δεν θεωρεί άβολες τις συζητήσεις για χρήματα.

«Είμαι τόσο ευθύς άνθρωπος, που δεν το βρίσκω άβολο. Αν είσαι φίλος μου, θα με πληρώσεις πίσω», συμπλήρωσε.

Η φίλη της, Χανάκο Στέπερ, λέει ότι αισθάνεται άβολα όταν ζητά χρήματα, παρότι θα ήθελε να μην είναι έτσι.

«Δεν έχω κυνηγήσει ποτέ κανέναν, απλώς στενοχωριέμαι αν δεν με πληρώσουν πίσω».

Η συμβουλή της Ανίκα προς όσους δυσκολεύονται να ζητήσουν τα χρήματά τους είναι να «είναι γενναίοι και τολμηροί».

«Αν πρόκειται να σου κάνουν παρατήρηση γι’ αυτό, ίσως είναι ένα σημάδι ότι δεν είναι καλοί φίλοι».

Πώς να ζητήσεις τα χρήματά σου χωρίς να γίνει άβολη η κατάσταση

Η ειδικός σε θέματα χρημάτων Λόρα Πόμφρετ λέει ότι πολλοί άνθρωποι αισθάνονται αμηχανία όταν πρέπει να ζητήσουν να τους επιστρέψουν χρήματα, ενώ ειδικά οι Βρετανοί μπορεί να δυσκολεύονται περισσότερο.

«Συχνά είμαστε πολύ Βρετανοί όταν πρόκειται να ζητήσουμε τα χρήματά μας πίσω», λέει, εξηγώντας ότι μπορεί να φοβούνται πως θα θεωρηθούν «τσιγκούνηδες».

Η ίδια επισημαίνει ότι δεν θα πρέπει κάποιος να πείθει τον εαυτό του πως ένα χρέος είναι πολύ μικρό για να αξίζει να το ζητήσει, καθώς «αν θέλεις να σου επιστραφούν τα χρήματα, τότε το ποσό δεν θα έπρεπε να έχει σημασία».

Αν, μάλιστα, ο ίδιος φίλος αποτυγχάνει επανειλημμένα να επιστρέψει τα χρήματα, η Πόμφρετ προτείνει να το θυμάται κάποιος την επόμενη φορά που πρόκειται να πληρώσει για εκείνον και να το ξανασκεφτεί.

Αρκετοί από όσους μίλησαν στο BBC ανέφεραν ότι το ύψος του ποσού είχε μικρότερη σημασία όταν κάποιος συστηματικά δεν επέστρεφε τα χρήματα.

Η 21χρονη φοιτήτρια από τη Νέα Υόρκη Έλα Φέιγ λέει ότι τα 15 δολάρια είναι περίπου το σημείο στο οποίο θα σκεφτόταν να ζητήσει τα χρήματά της πίσω.

Αν επρόκειτο για σημαντικότερο ποσό, η Έλα λέει ότι θα το ζητούσε περίπου τρεις φορές πριν εγκαταλείψει την προσπάθεια, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι θα το ξεχνούσε.

«Έχω φίλους για τους οποίους ξέρω πλέον ότι πρέπει να μπει η χρέωση στην κάρτα τους, γιατί δεν πρόκειται να με πληρώσουν πίσω», λέει.

Η φίλη της, Κατρίνα Ντιμινγκότ, συμφωνεί και λέει ότι προτιμά πολύ περισσότερο μια διαφορετική προσέγγιση: «Δεν πληρώνουμε ο ένας τον άλλον πίσω, απλώς πληρώνουμε εναλλάξ τα πράγματα ο ένας για τον άλλον».