Η Βρετανία «δεν θα ανεχθεί εκφοβισμό, απειλές ή εχθρικές ενέργειες σε βρετανικό έδαφος» από οργανώσεις που συνδέονται με το Ιράν, τόνισε ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών, Έντ Μίλιμπαντ, στον Ιρανό ομόλογό του, Αμπάς Αραγτσί, στη διάρκεια συνάντησής τους, όπως μετέδωσε το δίκτυο Sky News χθες, Πέμπτη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που επικαλείται το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών, οι Μίλιμπαντ και Αραγτσί συναντήθηκαν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Οι δύο υπουργοί είχαν συνομιλίες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τη σημασία του ανοίγματος εκ νέου του Στενού του Ορμούζ και την «ακλόνητη αποφασιστικότητα της Βρετανίας να καταπολεμήσει απειλές προερχόμενες από οργανώσεις που συνδέονται με το Ιράν στο έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου», προσθέτει το ρεπορτάζ, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι το Εθνικό Κέντρο Κυβερνοασφάλειας της Βρετανίας ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι Ιρανοί χάκερς, που συνδέονται με το κράτος, χρησιμοποίησαν ένα κακόβουλο λογισμικό, γνωστό ως «CHOSEN BRICK», για να υποκλέψουν emails, μηνύματα και άλλες ευαίσθητες πληροφορίες μέσω εκστρατειών «spear-phishing» (κυβερνοεπιθέσεις προσαρμοσμένες αποκλειστικά σε ένα συγκεκριμένο άτομο, ρόλο ή οργανισμό) σε πλατφόρμες ανταλλαγής μηνυμάτων περιλαμβανομένων των WhatsApp και Telegram.

Πάντως, το Foreign Office δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters να σχολιάσει.