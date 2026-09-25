Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε στον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ, ένα γλυπτό με έναν φαλακρό αετό, το πτηνό που είναι ενδημικό της Βόρειας Αμερικής και εθνικό σύμβολο των Ηνωμένων Πολιτειών, κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου που παρέθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος στην Ουάσινγκτον.

Το δώρο παρουσιάστηκε στους επίσημους προσκεκλημένους κατά τη διάρκεια του δείπνου της Πέμπτης και, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, συμβολίζει «το ελεύθερο και ανεξάρτητο πνεύμα της Αμερικής». Ο ίδιος ανέφερε ότι συμμετείχε μαζί με την Πρώτη Κυρία, Μελάνια Τραμπ, στον σχεδιασμό του γλυπτού.

Η ανταλλαγή δώρων αποτελεί ένα πολύτιμο, αλλά ορισμένες φορές δύσκολο, κομμάτι της διεθνούς διπλωματίας, όπως αναφέρει το BBC. Τα συγκεκριμένα δώρα αποτελούν ένα μικρό αλλά ουσιαστικό στοιχείο του ευρύτερου στόχου της τριήμερης συνόδου κορυφής Τραμπ και Σι, που είναι η οικοδόμηση προσωπικών σχέσεων μεταξύ των ηγετών δύο παγκόσμιων υπερδυνάμεων.

Η σημασία της προσωπικής σχέσης Τραμπ και Σι

«Θα συζητήσουν όλα αυτά τα περίπλοκα ζητήματα», δήλωσε ο Ντάνιελ Κρίτενμπρινκ, εταίρος στην Asia Group. «Αλλά στο τέλος της ημέρας, εξακολουθούν να είναι δύο άνθρωποι. Επομένως, αυτή η προσωπική σχέση σημαίνει κάτι», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι η ανταλλαγή δώρων αποτελεί ένα βασικό μέρος αυτής της διαδικασίας.

Ο Κρίτενμπρινκ, ο οποίος έχει περάσει περισσότερα από 30 χρόνια ως Αμερικανός διπλωμάτης, κυρίως στην Ασία, υποστηρίζει ότι οι προσωπικές σχέσεις έχουν ιδιαίτερη σημασία για τον Σι Τζινπίνγκ. Εκτιμά, μάλιστα, ότι ο άμεσος δεσμός μεταξύ Τραμπ και Σι αποτελεί τη «συγκολλητική ουσία» που διατηρεί ενωμένη «την πιο περίπλοκη και πιο σημαντική σχέση στον κόσμο».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Ντόναλντ Τραμπ εκτιμά επίσης αυτό που ο Κρίτενμπρινκ αποκαλεί «διπλωματία σε επίπεδο ηγετών».

Τα δώρα που έχει λάβει ο Ντόναλντ Τραμπ

Τα δώρα έχουν αποκτήσει ιδιαίτερη παρουσία κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει λάβει, μεταξύ άλλων, ένα πολυτελές αεροσκάφος jumbo, μία χρυσή ράβδο με χαραγμένη επιγραφή, καθώς και ένα χρυσό δαχτυλίδι διακοσμημένο με διαμάντια και πολύτιμους λίθους.

Ο Όλε Γιάκομπ Σέντινγκ, από το Νορβηγικό Ινστιτούτο Διεθνών Υποθέσεων, σημειώνει ότι, αν εξετάσει κανείς την προεδρία Τραμπ από αυτή την οπτική, η ανταλλαγή δώρων, με την ευρύτερη έννοια, αποτελεί σημαντικό μέρος του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί.

Το πρωί της Πέμπτης, ο Σι Τζινπίνγκ ανακοίνωσε ότι η Κίνα θα δωρίσει δύο πάντα σε ζωολογικό κήπο της Ατλάντα, ενώ ανακοίνωσε επίσης ένα νέο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών, το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα σε 100.000 Αμερικανούς φοιτητές να σπουδάσουν στην Κίνα μέσα σε διάστημα πέντε ετών.

«Τα γιγάντια πάντα ήταν απεσταλμένοι φιλίας μεταξύ των Κινέζων και των Αμερικανών», δήλωσε ο Σι. «Σε λίγες ημέρες, δύο πάντα, η Πινγκ Πινγκ και η Φου Σουάνγκ, θα έρθουν στο νέο τους σπίτι, στον Ζωολογικό Κήπο της Ατλάντα, και θα συναντήσουν τον αμερικανικό λαό», συμπλήρωσε.

Δεν είναι σαφές εάν ο Κινέζος πρόεδρος έδωσε και άλλα δώρα.

Η παράδοση των δώρων και οι περιορισμοί στις ΗΠΑ

Σήμερα, η πρακτική της ανταλλαγής πολυτελών δώρων συναντάται κυρίως στα κράτη του Κόλπου και σε αυταρχικές κυβερνήσεις.

«Τα αυταρχικά καθεστώτα, όπως η Κίνα, δίνουν πολύ πιο ακριβά δώρα», αναφέρει ο Μόρτεν Σκούμσρουντ Άντερσον, ο οποίος συνυπέγραψε με τον Σέντινγκ μελέτη για τη διπλωματία και τα δώρα.

Στη Δύση, σύμφωνα με τον Άντερσον, η παράδοση έχει περιοριστεί από τους δημοκρατικούς θεσμικούς κανόνες και τους περιορισμούς.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπου το Σύνταγμα περιλαμβάνει ρήτρα για τα ωφελήματα, η οποία θέτει χρηματικό όριο στα δώρα που μπορεί να λάβει ένας πρόεδρος από ξένη κυβέρνηση. Το όριο ανέρχεται σήμερα στα 525 δολάρια. Εάν η αξία ενός δώρου ξεπερνά το συγκεκριμένο ποσό, αυτό περνά στην ομοσπονδιακή ιδιοκτησία, εκτός εάν ο πρόεδρος επιλέξει να το αγοράσει ο ίδιος με δικά του χρήματα.

Παράλληλα, όταν ένας πρόεδρος των ΗΠΑ προσφέρει δώρο που ξεπερνά ένα συγκεκριμένο ποσό, θα πρέπει να περάσει από το Κογκρέσο, εκτός εάν το πληρώνει προσωπικά.

«Υπάρχουν πολλοί κανόνες και πρωτόκολλα», εξηγεί ο Σέντινγκ. «Υπάρχει πολλή σκέψη και διαδικασία σχετικά με το τι είδους δώρο πρέπει να δοθεί, πού πρέπει να γίνει η ανταλλαγή, πώς πρέπει να γίνει και πότε».

Όπως προσθέτει, «όλα αυτά είναι αυστηρά σχεδιασμένα και περιλαμβάνουν διαπραγματεύσεις σε χαμηλότερα επίπεδα, οι οποίες πραγματοποιούνται για εβδομάδες και εβδομάδες εκ των προτέρων».

Ο Άντερσον προσθέτει ότι «αυτό δεν είναι μια αγορά της τελευταίας στιγμής στο αεροδρόμιο».

Από τον Ομπάμα και τον Μπράουν μέχρι τον Τραμπ και τον Σι

Κατά την επίσκεψη του Σι Τζινπίνγκ στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2013, ο τότε πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα του είχε προσφέρει ένα παγκάκι από ξύλο ερυθρόδεντρου, με χαραγμένη επιγραφή. Το δέντρο είναι ενδημικό της Καλιφόρνιας, όπου είχαν συναντηθεί οι δύο ηγέτες. Στη συνέχεια κάθισαν μαζί στο παγκάκι, χαμογελώντας μπροστά στις κάμερες.

Μία διαφορετική εικόνα είχε καταγραφεί το 2009, όταν ο τότε Βρετανός πρωθυπουργός Γκόρντον Μπράουν χάρισε στον Ομπάμα μία διακοσμητική θήκη για στυλό γραφείου, κατασκευασμένη από ξύλο ενός ιστορικού πλοίου που είχε χρησιμοποιηθεί κατά της δουλείας. Ο Ομπάμα, από την πλευρά του, έδωσε στον Μπράουν μία σειρά από DVD, τα οποία, σύμφωνα με δημοσιεύματα, δεν ήταν συμβατά με τις συσκευές αναπαραγωγής DVD στη Βρετανία.

«Αυτό είναι ένα παράδειγμα μιας κάπως ντροπιαστικής ανταλλαγής», σχολιάζει ο Σέντινγκ.

Ωστόσο, ο Γκόρντον Μπράουν και ο Μπαράκ Ομπάμα ήταν σύμμαχοι και όχι βαθιά αντίπαλοι που προσπαθούσαν να επιλύσουν φαινομενικά άλυτες διαφορές.

«Δεν θέλεις να κάνεις λάθος», σημειώνει ο Σέντινγκ, προσθέτοντας ότι το λάθος δώρο θα μπορούσε δυνητικά να εκτροχιάσει ευρύτερους στόχους.

Στο επίκεντρο η εύθραυστη εκεχειρία ΗΠΑ – Κίνας

Στην περίπτωση του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζινπίνγκ, τα διακυβεύματα είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Πρόκειται για την τρίτη πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση των δύο ηγετών από την έναρξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ.

Η σύνοδος πραγματοποιείται εν μέσω αυξανόμενων φόβων για μια αποκάλυψη που θα μπορούσε να προκληθεί από την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς οι δύο χώρες ανταγωνίζονται για την κυριαρχία σε έναν ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο.

Παράλληλα, η συνάντηση πραγματοποιείται μετά έναν σκληρό εμπορικό πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, ο οποίος έχει αντιμετωπιστεί μόνο μέσω μιας προσωρινής εκεχειρίας, που παρατάθηκε κατά τη συγκεκριμένη επίσκεψη.

«Ας γίνουν οι υπερπτήσεις των στρατιωτικών αεροσκαφών, ας ξεκινήσουν οι παραστάσεις, ας γεμίσουν τα ποτήρια με κρασί», λέει ο Κρίτενμπρινκ. «Ας ανταλλάξουν τα δώρα».

Όπως εξηγεί, «είναι το πρωτόκολλο, η εικόνα και η ανταλλαγή δώρων, όλα ως μέσο για έναν σκοπό, που είναι οι σταθερές σχέσεις ΗΠΑ – Κίνας».

«Θα προτιμήσω μια εύθραυστη εκεχειρία από έναν εμπορικό πόλεμο στο αποκορύφωμά του οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας», καταλήγει.