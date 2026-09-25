Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι «ποτέ δεν τα πήγαινε καλύτερα» με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, σε μια ημέρα που περιλάμβανε στρατιωτικές διελεύσεις, δώρα με πάντα και πολυτελείς τελετές στον Λευκό Οίκο, πίσω από τις οποίες παρέμεναν σημαντικές διαφωνίες για την τεχνητή νοημοσύνη και το εμπόριο.

Κατά την έναρξη του επίσημου δείπνου προς τιμήν του Σι Τζινπίνγκ στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες «κατανοούν ότι εκπροσωπούν διαφορετικά συστήματα», υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι οι δεσμοί μεταξύ των λαών των δύο χωρών παραμένουν. «Μαζί μπορούμε να συνεχίσουμε να οικοδομούμε μια σχέση που προωθεί την ευημερία και την ασφάλεια για τις μελλοντικές γενιές», είπε.

Οι δηλώσεις αυτές ολοκλήρωσαν μια ημέρα κατά την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ έδειξε να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη μιας προσωπικής σχέσης με τον Σι Τζινπίνγκ, με στόχο την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας. Ο Κινέζος πρόεδρος, ωστόσο, εμφανίστηκε σε ορισμένες στιγμές πιο συγκεκριμένος ως προς τις προκλήσεις που έχουν μπροστά τους οι δύο χώρες.

Η προειδοποίηση του Σι Τζινπίνγκ για την «Παγίδα του Θουκυδίδη»

Μετά την άφιξή του στον Λευκό Οίκο, ο Σι Τζινπίνγκ προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα θα πρέπει να αποφύγουν την «Παγίδα του Θουκυδίδη», τη θεωρία σύμφωνα με την οποία μια ανερχόμενη δύναμη και μια ήδη εδραιωμένη δύναμη είναι πιθανό να οδηγηθούν σε πόλεμο.

«Δεν χρειάζεται να αποφεύγουμε να αναφέρουμε τον ανταγωνισμό, αλλά ο ανταγωνισμός μας θα πρέπει να είναι υγιής και να παραμένει εντός ορίων», δήλωσε ο Σι Τζινπίνγκ. Όπως πρόσθεσε, θα πρέπει να πρόκειται για έναν «αγώνα στον οποίο ο ένας προσπαθεί να προλάβει τον άλλον» και όχι για μια αναμέτρηση στην οποία «ο ένας κερδίζει ή χάνει». Παράλληλα, τόνισε ότι η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες «πρέπει να διατηρήσουν τη γραμμή της μη σύγκρουσης και της μη αντιπαράθεσης μεταξύ μας».

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ορισμένα από τα πιο πιεστικά ζητήματα των σχέσεων των δύο χωρών. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι επρόκειτο να συζητήσουν θέματα ασφάλειας και την «υπερ-νοημοσύνη», όπως αποκάλεσε τη δική του προσπάθεια να επαναπροσδιορίσει την τεχνητή νοημοσύνη, μια τεχνολογία που έχει προκαλέσει παγκόσμια ανησυχία τις τελευταίες εβδομάδες.

Κατά την ιδιωτική συνάντησή τους, οι δύο πρόεδροι συζήτησαν επίσης το εμπόριο, την Ταϊβάν, τη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, σύμφωνα με την επίσημη κινεζική περίληψη των συνομιλιών.

Παράταση της εμπορικής εκεχειρίας

Την Τετάρτη, οι δύο χώρες συμφώνησαν να παρατείνουν για δύο ακόμη μήνες μια εύθραυστη εμπορική εκεχειρία, η οποία είχε συμβάλει στην αποκλιμάκωση ενός εμπορικού πολέμου που εντεινόταν, πέρα από την προθεσμία του Νοεμβρίου. Ωστόσο, δεν υπήρξαν πολλές ενδείξεις για την υιοθέτηση άλλων πολιτικών συμφωνιών ως αποτέλεσμα της συνάντησης και των εντυπωσιακών τελετών.

Στο ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης, ο Σι Τζινπίνγκ εμφανίστηκε δημοσίως να πηγαίνει ένα βήμα πιο πέρα από τον Ντόναλντ Τραμπ. Κατά την εναρκτήρια τοποθέτησή του στον Λευκό Οίκο, ο Κινέζος πρόεδρος δήλωσε ότι επιθυμεί να διασφαλιστεί πως η τεχνητή νοημοσύνη θα βρίσκεται «πάντα υπό ανθρώπινο έλεγχο». Ο Ντόναλντ Τραμπ, αντίθετα, έχει χαρακτηρίσει «φάρσα» τους φόβους ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να οδηγήσει σε μαζική εξαφάνιση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος δίνει ιδιαίτερη σημασία στην προσωπική του διπλωματία, έχει απλώσει το χέρι προς τον Σι Τζινπίνγκ παρά τον ανταγωνισμό μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας. Το καλοκαίρι, ο Τραμπ κατηγόρησε την Κίνα για «ύπουλη εκλογική ανάμειξη» στις εκλογές του 2020.

Παράλληλα, το Πεκίνο δεν έχει δείξει σημάδια ότι αποσύρεται από τις επιχειρηματικές του σχέσεις με την Τεχεράνη μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν φέτος. Από την έναρξη του πολέμου, κινεζικές εταιρείες έχουν παράσχει στην Τεχεράνη δορυφορικές εικόνες, καθώς και πρόσβαση σε κατασκοπευτικό δορυφόρο, τον οποίο οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν χρησιμοποιήσει για την πραγματοποίηση επιθέσεων στην περιοχή, σύμφωνα με αρκετούς Αμερικανούς αξιωματούχους.

Οι εμπορικές υποσχέσεις και η στάση του Τραμπ

Παράλληλα, υπάρχουν ελάχιστες ενδείξεις ότι η Κίνα έχει τηρήσει μια υπόσχεση που είχε δοθεί κατά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στον Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο νωρίτερα μέσα στη χρονιά, για σημαντική αύξηση των αγορών αμερικανικών αγροτικών προϊόντων, όπως αναφέρουν οι New York Times.

Παρά τις εκκρεμότητες αυτές, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος στο παρελθόν είχε επικρίνει την κυβέρνηση του Μπαράκ Ομπάμα για τη φιλοξενία του Σι Τζινπίνγκ, φάνηκε να επικεντρώνεται περισσότερο στον ρόλο του οικοδεσπότη παρά σε εκείνον του αντιπάλου.

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής του Όρεγκον, Ρον Γουάιντεν, δήλωσε: «Σε αντάλλαγμα για την παραβίαση σχεδόν κάθε εμπορικής υπόσχεσης που έχει δώσει η Κίνα, ο Τραμπ στρώνει το κόκκινο χαλί για τον πρόεδρο Σι». Όπως υποστήριξε, «δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι ο Τραμπ χρησιμοποιεί αυτή την ευκαιρία για να αντιδράσει στις πολιτικές της κινεζικής κυβέρνησης που πλήττουν τους Αμερικανούς εργαζομένους και τις επιχειρήσεις, από την καταναγκαστική εργασία έως τις κρατικές επιδοτήσεις». Κατά τον ίδιο, «ο Ντόναλντ Τραμπ χαρίζει τα πάντα στην Κίνα και αφήνει τον λογαριασμό στις αμερικανικές οικογένειες».

Στρατιωτική τελετή, δείπνο και δώρα με πάντα

Την Τετάρτη, ο Ντόναλντ Τραμπ πήγε στην αεροπορική βάση Άντριους για να υποδεχθεί τον Σι Τζινπίνγκ, αποκλίνοντας από τη συνήθη παράδοση της υποδοχής ξένων ηγετών στον Λευκό Οίκο. Ακολούθησε τελετή τιμητικής φρουράς στον Κήπο των Ρόδων, η οποία περιλάμβανε πτήση πάνω από τον χώρο ενός βομβαρδιστικού Β-2 και μαχητικών F-22. Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος ξενάγησε τον Σι Τζινπίνγκ στο νέο ελικοδρόμιο που έχει δημιουργηθεί στους χώρους του Λευκού Οίκου.

Αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ παρέθεσε στον Σι Τζινπίνγκ επίσημο δείπνο στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου, παρουσία Κινέζων αξιωματούχων, δωρητών του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και αρκετών κορυφαίων στελεχών επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων ο Τζεφ Μπέζος, ο Τζένσεν Χουάνγκ και ο Έλον Μασκ.

Αντί να μιλήσει για την τεχνητή νοημοσύνη, ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να απομακρύνεται από το προετοιμασμένο κείμενό του και να στρέφει την προσοχή του σε ένα από τα έργα για τα οποία είναι υπερήφανος κατά τη δεύτερη θητεία του.

«Απέχει έναν χρόνο από την ολοκλήρωσή του, η νέα αίθουσα χορού για την οποία έχετε ακούσει», είπε στον Σι Τζινπίνγκ. «Και θα δείτε κάτι που πιστεύω ότι πραγματικά θα σας αρέσει».

Ο Κινέζος πρόεδρος έφτασε στον Λευκό Οίκο έχοντας και ο ίδιος δώρα. Ανακοίνωσε ότι η Κίνα θα στείλει δύο πάντα στον ζωολογικό κήπο της Ατλάντα.

Η απουσία των μεγάλων τηλεοπτικών δικτύων

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την ημέρα μια στιγμή «φτιαγμένη για την τηλεόραση». Ωστόσο, έλειπε ένα σημαντικό στοιχείο, καθώς τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα αρνήθηκαν να παρέχουν κοινό τηλεοπτικό υλικό από τις εκδηλώσεις, αφού ο Τραμπ είχε αποκλείσει το CNN, το MS NOW και το Politico από τον Λευκό Οίκο.

Η πρόσβαση των δημοσιογράφων των συγκεκριμένων μέσων αποκαταστάθηκε περίπου το μεσημέρι, όμως το τηλεοπτικό pool παρέμεινε σε αναστολή. Τα δίκτυα είχαν δηλώσει ότι δεν θα επανέλθουν στην κάλυψη των δραστηριοτήτων του προέδρου έως ότου ο Λευκός Οίκος συμφωνήσει επίσημα να επιτρέψει ξανά στο CNN να συμμετέχει στο pool.

Την ίδια ώρα, σε εργαζόμενους των κινεζικών κρατικών μέσων ενημέρωσης επιτράπηκε να εισέλθουν στους χώρους του Λευκού Οίκου.

Το μήνυμα του Σι Τζινπίνγκ μέσω του Νίξον

Μετά την πρόποση του Ντόναλντ Τραμπ στο επίσημο δείπνο, ο Σι Τζινπίνγκ αναφέρθηκε επιλεκτικά στην ιστορία των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Παρέλειψε τις χειρότερες στιγμές του Ψυχρού Πολέμου και επέλεξε να επικαλεστεί την προσέγγιση του προέδρου Ρίτσαρντ Νίξον με το Πεκίνο το 1972.

Το μήνυμα προς τον Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να είναι ότι και ο ίδιος έχει την ευκαιρία να αποκαταστήσει τους δεσμούς με την Κίνα, αλλά με τους όρους του Πεκίνου.

«Μια τέτοια φιλία, σφυρηλατημένη μέσα σε αίμα και φωτιά», δήλωσε ο Σι Τζινπίνγκ, «θα συνεχίσει σίγουρα να ζει μέσα στις γενιές».