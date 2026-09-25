Ένας παιδόφιλος που είχε τραβήξει χιλιάδες φωτογραφίες γυναικών και παιδιών και στη συνέχεια χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη (AI) για να μετατρέψει ορισμένες από αυτές σε σεξουαλικές εικόνες καταδικάστηκε σε δύο χρόνια και τέσσερις μήνες φυλάκισης από το Κακουργιοδικείο του Γουντ Γκριν στο Λονδίνο.

Ο 32χρονος μηχανικός Ζαφέρ Ντογκάν είχε προηγουμένως παραδεχθεί σειρά αδικημάτων που αφορούσαν εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Παρά τις προσπάθειες των εισαγγελέων να παραμείνει υπό κράτηση μετά τις ομολογίες ενοχής του, τα δικαστήρια του χορήγησαν επανειλημμένα υπό όρους εγγύηση, επιτρέποντάς του να επιστρέψει στο διαμέρισμά του στο Ένφιλντ, στο βόρειο Λονδίνο, το οποίο έβλεπε σε παιδική χαρά.

Ο δικαστής Αλεξάντερ Τζέικομπς, κατά την επιβολή της ποινής, είπε στον Ντογκάν: «Καμία ποινή δεν μπορεί να δώσει σε αυτές τις οικογένειες πίσω όσα τους έκλεψες με τις διεστραμμένες πράξεις σου».

Η καταγγελία για τις αποφάσεις σχετικά με την εγγύηση

Ο επίτροπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, σερ Μαρκ Ρόουλι, ο οποίος εμφανίστηκε σπάνια στο δικαστήριο για να παρακολουθήσει την ανακοίνωση της ποινής, δήλωσε ότι η υπόθεση «είναι ακόμη ένα παράδειγμα θυμάτων που απογοητεύονται από ένα σύστημα ποινικής δικαιοσύνης το οποίο πολύ συχνά αποτυγχάνει να θέσει πρώτα την ασφάλειά τους, σε αυτή την περίπτωση, των παιδιών».

«Η πίεση για τη μείωση του πληθυσμού των κρατουμένων που τελούν υπό προσωρινή κράτηση έχει συμβάλει στο να χορηγείται εγγύηση σε περισσότερους επικίνδυνους και κατά συρροή παραβάτες, παρά τις ισχυρές εισηγήσεις της αστυνομίας και της Εισαγγελικής Υπηρεσίας του Στέμματος», ανέφερε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «τελικά ελήφθησαν αποφάσεις για την εγγύηση που έδωσαν προτεραιότητα στα συμφέροντα του δράστη έναντι της ασφάλειας και της ψυχικής ηρεμίας των θυμάτων».

Εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι πρόκειται για «φρικτά εγκλήματα» και ότι οι σκέψεις της κυβέρνησης είναι με τα θύματα και τους αγαπημένους τους. Τόνισε ακόμη ότι ο νόμος προβλέπει πως η εγγύηση πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν είναι αναγκαία και αναλογική, μεταξύ άλλων για την προστασία θυμάτων, μαρτύρων και του κοινού όσο βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες και οι δικαστικές διαδικασίες.

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος, η κυβέρνηση έχει θεσπίσει νέους αυστηρούς νόμους για την απαγόρευση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης που έχουν σχεδιαστεί για τη δημιουργία εικόνων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, καθώς και για την αντιμετώπιση ιστοσελίδων που τις διαδίδουν, με στόχο να εμποδιστεί εξαρχής η δημιουργία αυτού του υλικού.

Περισσότερες από 5.000 φωτογραφίες στο κινητό του

Η αστυνομία εντόπισε περισσότερες από 5.000 φωτογραφίες ανυποψίαστων γυναικών και κοριτσιών στο κινητό του Ντογκάν. Πολλές από αυτές είχαν τραβηχτεί από το παράθυρο του υπνοδωματίου του, ενώ άλλες αφορούσαν θύματα που ακολουθούσε στην ευρύτερη περιοχή.

Στις φωτογραφίες περιλαμβάνονταν παιδιά που έπαιζαν, περπατούσαν με τους γονείς τους ή πήγαιναν και επέστρεφαν από το σχολείο.

Ο Ντογκάν χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη για να μετατρέψει 33 φωτογραφίες γυναικών και δύο φωτογραφίες κοριτσιών, ηλικίας 7 και 13 ετών, σε σεξουαλικές εικόνες, μεταξύ άλλων αφαιρώντας τα ρούχα τους.

Η μητέρα του 13χρονου κοριτσιού δήλωσε ότι «ένιωσε σαν να την είχαν γρονθοκοπήσει στο στομάχι» και ξέσπασε σε κλάματα στο δικαστήριο, περιγράφοντας πως η οικογένειά της αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι της και πλέον ζει σε προσωρινό κατάλυμα.

«Νιώθω ότι είμαστε σε φυγή, όμως δεν είμαστε εμείς οι σεξουαλικοί παραβάτες. Ο Ντογκάν συνεχίζει να ζει την ίδια ζωή, ενώ οι δικές μας ζωές έχουν αλλάξει για πάντα», είπε, διερωτώμενη: «Πώς μπορεί ένα δικαστήριο να τον βάλει ξανά τόσο κοντά στα θύματά του;»

Η μητέρα του 7χρονου κοριτσιού δήλωσε ότι «προσπαθεί απεγνωσμένα να μετακομίσει για να προστατεύσει τα παιδιά της από αυτό το τέρας», σε δήλωση που διαβάστηκε στο δικαστήριο από την εισαγγελέα Σάρα Γκαμπέι.

«Δεν φαίνεται δίκαιο το γεγονός ότι επειδή είναι παιδόφιλος και επέλεξε να εκμεταλλευτεί την κόρη μου, η κόρη μου, ένα θύμα, πρέπει να αλλάξει τα πάντα. Πώς είναι αυτό δίκαιο; Δεν έχει κάνει τίποτα κακό», ανέφερε.

Η αστυνομία αναζητά και άλλα θύματα

Οι περισσότερες από τις γυναίκες και τα κορίτσια που φωτογράφισε ο Ντογκάν δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί. Η αστυνομία απευθύνει έκκληση σε γυναίκες και γονείς που ενδέχεται να τον έχουν δει να βιντεοσκοπεί ή να τραβά φωτογραφίες να επικοινωνήσουν με τις Αρχές.

Όταν συνελήφθη στις 16 Ιουλίου, ο Ντογκάν έτρεξε και πέταξε το κινητό του στον κήπο ενός γείτονα. Στη συσκευή υπήρχαν ακόμη 1.800 άσεμνες εικόνες παιδιών, καθώς και ακραίο πορνογραφικό υλικό, μεταξύ άλλων υλικό κτηνοβασίας.

Ωστόσο, αστυνομικοί σκύλοι εντόπισαν τη συσκευή και στις 6 Αυγούστου ο Ντογκάν δήλωσε ένοχος για εννέα κατηγορίες στο Δικαστήριο του Χάιμπερι. Μεταξύ αυτών ήταν πέντε κατηγορίες για δημιουργία άσεμνων εικόνων παιδιών, κατοχή ακραίου πορνογραφικού υλικού, κατοχή απαγορευμένων εικόνων παιδιών, δημιουργία υποτιθέμενης προσωπικής εικόνας ενηλίκων και παρεμπόδιση αστυνομικού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

«Χαρακτήρας Τζέκιλ και Χάιντ»

Περισσότερες από 600 εικόνες ανήκαν στην πιο σοβαρή κατηγορία, μεταξύ των οποίων εικόνες με μωρά και μικρά παιδιά που υφίσταντο βιασμό.

Ο δικαστής περιέγραψε τον Ντογκάν ως έναν «χαρακτήρα Τζέκιλ και Χάιντ», ο οποίος είχε δύο πλευρές: αυτή που γνώριζαν οι φίλοι και η οικογένειά του και εκείνη την «διεστραμμένη και διαστροφική» πλευρά που τον οδήγησε στη διάπραξη των εγκλημάτων.

Όπως ανέφερε, ο Ντογκάν είχε τραβήξει χιλιάδες «ανατριχιαστικές» φωτογραφίες γυναικών και κοριτσιών «να ασχολούνται με την καθημερινότητά τους, να περπατούν, παιδιά να παίζουν σε παιχνίδια αναρρίχησης ή σε ένα τοπικό πάρκο».

«Όλες τους αγνοούσαν εντελώς ότι είχατε τραβήξει κρυφά τις φωτογραφίες, αναμφίβολα για τη σεξουαλική σας ικανοποίηση», πρόσθεσε.

Επιβάλλοντας την ποινή φυλάκισης, ο δικαστής είπε ότι «θα απέτυχε εντελώς στο δημόσιο καθήκον του» εάν έστελνε το μήνυμα ότι αυτά τα αδικήματα θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ποινή με αναστολή.

Η απολογία του Ντογκάν προς τα θύματα

Ο δικηγόρος υπεράσπισης Τζόζεφ Καρ ζήτησε συγγνώμη εκ μέρους του Ντογκάν από τα θύματα και τις οικογένειές τους, λέγοντας ότι επιθυμούσε να μεταφέρει «την ειλικρίνεια της μεταμέλειάς του και τη διαβεβαίωση» ότι οι εικόνες που δημιούργησε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης δεν διαμοιράστηκαν.

Ανέφερε επίσης ότι στην οικογένεια του Ντογκάν έχει επιδοθεί έξωση από το σπίτι στο οποίο ζούσε επί 30 χρόνια και ότι τα μέλη της πρόκειται να αποχωρήσουν τις επόμενες ημέρες.

Όπως αναφέρει το Sky News η αστυνομικός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας Νάταλι Σκαλιαρίνι χαρακτήρισε την υπόθεση «βαθιά οδυνηρή» και δήλωσε ότι οι πράξεις του Ντογκάν ήταν «αρπακτικές και επικίνδυνες».

«Στόχευσε τις πιο αθώες σκηνές, παιδιά που έπαιζαν ή περπατούσαν με τους γονείς τους και χειραγώγησε τις φωτογραφίες που τράβηξε με τον πιο αποκρουστικό τρόπο», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, η φύση των αδικημάτων του έχει δικαιολογημένα αφήσει όσους ενημερώθηκαν για την υπόθεση να αισθάνονται αναστατωμένοι και παραβιασμένοι, χωρίς να γνωρίζουν πότε μπορεί να παρακολουθούνται ή να φωτογραφίζονται και για ποιον σκοπό.

«Παραμένουμε προσηλωμένοι στην προστασία γυναικών και παιδιών και στην προσαγωγή ενώπιον της Δικαιοσύνης όσων επιδιώκουν να τους εκμεταλλευτούν και ευχαριστώ όσους επηρεάστηκαν από τα αδικήματα του Ντογκάν, των οποίων το θάρρος και η υποστήριξη μας βοήθησαν να πετύχουμε το σημερινό αποτέλεσμα», κατέληξε.