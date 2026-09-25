Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσαν στην Ιταλία οι δηλώσεις του αντιπροέδρου της κυβέρνησης και υπουργού Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, ο οποίος υποστήριξε ότι μια γυναίκα που φορά μακριές φούστες είναι πιο «αξιόπιστη» σύζυγος και καλύτερη μητέρα.

Ο Ταγιάνι, ο οποίος είναι επίσης επικεφαλής της Forza Italia, δήλωσε ότι μπορεί να είναι «ωραίο να παντρευτείς ένα εντυπωσιακό κορίτσι», αλλά υποστήριξε πως «μια τέτοια γυναίκα ενδέχεται να έχει πολλές προηγούμενες σχέσεις και να είναι περισσότερο επιρρεπής στην απιστία».

Αντίθετα, όπως είπε, αν συμβούλευε τον γιο του για την επιλογή συζύγου, θα του πρότεινε μια γυναίκα «λιγότερο επιδεικτική» και περισσότερο αξιόπιστη, η οποία θα μπορούσε να γίνει καλή μητέρα και να παραμείνει πιστή στη σχέση της. Μάλιστα, συνέδεσε την εικόνα αυτή με το μήκος της φούστας, αναφερόμενος σε μια γυναίκα που «φορά φούστες πιο μακριές».

Σφοδρές οι αντιδράσεις

Οι δηλώσεις του Ταγιάνι προκάλεσαν σφοδρές αντιδράσεις από πολιτικούς της αντιπολίτευσης σχετικά με τη σύνδεση της εμφάνισης μιας γυναίκας με την αξιοπιστία της ως συζύγου ή μητέρας.

Η βουλευτής του κεντροαριστερού Κινήματος Πέντε Αστέρων, Κιάρα Απεντίνο, δημοσίευσε φωτογραφία της με μίνι φούστα και απευθύνθηκε ειρωνικά στον Ταγιάνι, διερωτώμενη αν αυτό σημαίνει ότι δεν είναι «καλή μητέρα» ή «αξιόπιστη σύζυγος».

«Η αξιοπιστία μας δεν μετριέται σε εκατοστά υφάσματος», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες αντιλήψεις δεν έχουν θέση στη σύγχρονη Ιταλία.

Ο πρώην πρωθυπουργός, Ματέο Ρέντσι, επέκρινε επίσης τις δηλώσεις, διερωτώμενος «πώς είναι δυνατόν μια γυναίκα με πιο κοντή φούστα να θεωρείται λιγότερο σοβαρή;».

Στο ίδιο κλίμα, η βουλευτής της αντιπολίτευσης, Μαρία Έλενα Μπόσκι, σχολίασε ειρωνικά ότι, μετά τις απόψεις του Ταγιάνι για την αξιοπιστία των γυναικών και τα γυμνά πόδια, το επόμενο βήμα θα ήταν να προτείνει «υποχρεωτικές μακριές φούστες» στα σχολεία, στους χώρους εργασίας και ενδεχομένως στο Κοινοβούλιο.

Τι απάντησε ο Ταγιάνι

Μετά τις αντιδράσεις, ο Ταγιάνι ζήτησε συγγνώμη από όσους αισθάνθηκαν προσβεβλημένοι από τα σχόλιά του.

«Ζητώ συγγνώμη αν κάποιοι άνθρωποι αισθάνθηκαν προσβεβλημένοι από όσα είπα, αλλά δεν είχα ποτέ πρόθεση να προσβάλω τις γυναίκες», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών στη Νέα Υόρκη, όπου βρισκόταν για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ωστόσο, η δημόσια συζήτηση δεν σταμάτησε εκεί.

Στο επίκεντρο και ο Ρομπέρτο Βανάτσι

Στη συζήτηση παρενέβη και ο πολιτικός Ρομπέρτο Βανάτσι, πρώην διοικητής ειδικών δυνάμεων, ο οποίος ρωτήθηκε σε τηλεοπτική συνέντευξη αν προτιμά τις γυναίκες με μακριές ή κοντές φούστες.

Η απάντησή του προκάλεσε νέο κύκλο αντιδράσεων.

«Μεταξύ μιας γυναίκας με μακριά φούστα και μιας γυναίκας με κοντή φούστα, πάντα προτιμώ μια γυναίκα χωρίς φούστα», είπε ο Βανάτσι σε συνέντευξή του στο Sky TG24.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η απάντηση είχε ειπωθεί σε ανάλαφρο τόνο. Παρ’ όλα αυτά, δέχτηκε επικρίσεις -μεταξύ άλλων- από τη βουλευτή, Ελιζαμπέτα Πικολότι, της Συμμαχίας Πράσινων-Αριστεράς, η οποία τον κατηγόρησε ότι «επιστρέφει σε μια ζωώδη κατάσταση».

Παρέμβαση από την Καθολική Εκκλησία

Στη διαμάχη παρενέβη και η Καθολική Εκκλησία.

Ο μονσινιόρ, Τζουζέπε Μπατούρι, επικεφαλής της Ιταλικής Επισκοπικής Διάσκεψης, υπογράμμισε την ανάγκη ο σεβασμός να αποτελεί βασικό στοιχείο στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι γυναίκες.

«Κάθε λέξη και κάθε βλέμμα που απευθύνεται σε μια γυναίκα πρέπει να είναι γεμάτα σεβασμό και θαυμασμό», δήλωσε.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στη χριστιανική πίστη, σημειώνοντας ότι η γυναίκα κατέχει ιδιαίτερη θέση στη χριστιανική παράδοση και υπογραμμίζοντας πως ο σεβασμός προς τις γυναίκες είναι ιδιαίτερα σημαντικός.

Η αντιπαράθεση γύρω από τις δηλώσεις του Ταγιάνι και την απάντηση του Βανάτσι έχει έκτοτε μετατραπεί σε ευρύτερη δημόσια συζήτηση στην Ιταλία για τη σχέση μεταξύ εμφάνισης, κοινωνικών αντιλήψεων και αξιολόγησης των γυναικών, σύμφωνα με το Telegraph.