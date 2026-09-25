Αποτροπιασμό και οργή έχει προκαλέσει στην Ισπανία το βίντεο, που αποτυπώνει τον άγριο ξυλοδαρμό ενός νεαρού από τη Βόρεια Αφρική, που δέχτηκε επίθεση από μια ομάδα στην πόλη Ταβέρνες δε λα Βαλντίνια, κοντά στη Βαλένθια.

Όπως μπορείτε να δείτε στο σοκαριστικό βίντεο, οι δράστες χτύπησαν με μανία το θύμα, κλωτσώντάς τον ακόμα και στο κεφάλι και δίνοντάς του γροθιές, με αποτέλεσμα ο νεαρός να πέσει στο οδόστρωμα.

Την ίδια ώρα, ακούγονταν βρισιές και φράσεις, όπως «χτυπήστε τον, π…ς γιε», «γύρνα πίσω στο Μαρόκο».

Δείτε το σκληρό βίντεο:

📹 Un grupo de jóvenes persigue y apalea a un magrebí en las fiestas de Tavernes de la Valldigna (Valencia). La Guardia Civil investiga a los responsables de la agresión racista tras la difusión de vídeos https://t.co/TK8D9mcGyk pic.twitter.com/ZCb1RaRqi8 — EL PAÍS (@el_pais) September 24, 2026

Τελικά, ο νεαρός από τη Βόρεια Αφρική γλίτωσε από το μένος τους χάρη σε μία κοπέλα, η οποία δεν δίστασε να μπει ανάμεσα στους δράστες και στο θύμα.

Η άγρια επίθεση διήρκεσε περίπου έξι λεπτά και σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο, με τη συλλογικότητα La Valldigna Antifeixista να καταγγέλλει ότι ανάμεσα στους δράστες υπήρχαν και ανήλικοι.

Μετά τη δημοσιοποίηση του σκληρού αυτού βίντεο, η πολιτοφυλακή της Ισπανίας άρχισε έρευνα, προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι δράστες, ενώ η δήμαρχος της πόλης εξέφρασε τον αποτροπιασμό της, καταδικάζοντας τα γεγονότα.