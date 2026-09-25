Σοκαριστικές στιγμές έζησε μια γυναίκα, ενώ παράλληλα χρειάστηκε σημαντική αποκατάσταση στο πρόσωπό της, όταν ο σκύλος της της δάγκωσε τη μύτη και της έκοψε ένα τμήμα από την άκρη της.

Στο απόσπασμα του PEOPLE από το νέο επεισόδιο της εκπομπής του TLC ER: Caught on Camera, οι τηλεθεατές γνωρίζουν τη Σέινα, μια 32χρονη από το Ρίνο της Νεβάδα. Έπειτα από μια βραδινή έξοδο με φίλους, η Σέινα επέστρεψε στο σπίτι της, όπου ο σύντροφός της και ο σκύλος τους, ο Κινγκ, κοιμούνταν στο κρεβάτι. Η ίδια πλησίασε για να φιλήσει τον σκύλο, όταν εκείνος ξαφνικά της επιτέθηκε στο πρόσωπο και της έκοψε την άκρη της μύτης.

«Πήγα να δώσω ένα φιλί στον Κινγκ και όλα έγιναν μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου», θυμάται, περιγράφοντας την τραυματική εμπειρία. «Όταν με δάγκωσε, ούρλιαξα και εκείνος αμέσως με άφησε και έτρεξε μακριά. Κοιτάχτηκα και απλώς ούρλιαξα».

«Ήξερα ότι με είχε δαγκώσει και ότι ήταν σοβαρό», συνεχίζει. «Είδα ότι η άκρη της μύτης μου είχε εξαφανιστεί. Θυμάμαι να λέω δυνατά “Καλέστε το 911” και ο φίλος μου τηλεφώνησε. Όλο το περιστατικό, νομίζω, συνέβη μέσα σε περίπου 30 δευτερόλεπτα. Ήταν πολύ γρήγορο. Δεν ένιωσα καθόλου πόνο. Ειλικρινά, δεν θυμάμαι να ένιωσα πόνο ούτε για μία στιγμή».

Στο απόσπασμα, ο δρ, Τζ. Μακ Σλότερ, γιατρός επειγόντων περιστατικών, εξηγεί ότι τα συχνότερα δαγκώματα ζώων που αντιμετωπίζονται στα επείγοντα είναι εκείνα από σκύλους. «Τα βλέπω σχεδόν σε κάθε βάρδια», λέει. «Και θα πίστευε κανείς ότι πρόκειται απλώς για τυχαία αδέσποτα σκυλιά που πλησιάζουν και δαγκώνουν ανθρώπους. Αυτό συμβαίνει, αλλά στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων οι άνθρωποι δαγκώνονται από τα δικά τους σκυλιά ή από σκυλιά φίλων τους».

Η Σέινα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στα επείγοντα, όπου οι γιατροί άρχισαν γρήγορα να καθαρίζουν το τραύμα με φυσιολογικό ορό, προκειμένου να αποτρέψουν μια πιθανή λοίμωξη.

«Ανησυχώ πολύ όταν κάποιος δέχεται δάγκωμα σκύλου στη μύτη και στα χείλη, επειδή εισάγονται όλα τα βακτήρια από το στόμα του σκύλου, αυτό που αποκαλούμε στοματική χλωρίδα, δηλαδή τα βακτήρια που υπάρχουν στο σάλιο και στα δόντια του», εξηγεί ο δρ Σλότερ. «Είναι μια πραγματική εστία βακτηρίων που τώρα μπορεί να εισβάλει στο σώμα ενός ανθρώπου μέσα από τα ανοίγματα στο δέρμα».

Έπειτα από εννέα ώρες στα επείγοντα, η Σέινα εξετάστηκε από πλαστικό και επανορθωτικό χειρουργό, προκειμένου να συζητήσει τις διαθέσιμες επιλογές για την αποκατάστασή της.