Η παρουσία του πρωθυπουργού του Ισραήλ στον ΟΗΕ απασχόλησε όλες τις ξένες διπλωματικές αντιπροσωπείες διότι έστειλε πολλά μηνύματα σε πολλούς αποδέκτες και δέχτηκε επευφημίες, αλλά και κριτική.

Ο Νετανιάχου έφτασε στα Ηνωμένα Έθνη, έχοντας πολλά διακυβεύματα, περιορισμένο χρονικό περιθώριο και λίγους φίλους. Ούτε καν ο στενός σύμμαχός του, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν τον έχει ακόμη υποστηρίξει για την επανεκλογή του, παρέμεινε εκεί. Ο Τραμπ έφυγε από τη Νέα Υόρκη πριν από την άφιξη του Νετανιάχου, προκειμένου να υποδεχθεί με ιδιαίτερες τιμές τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ, στο πλαίσιο τριήμερης κρατικής επίσκεψής του.

Ωστόσο, επαίνεσε τον φίλο και εταίρο του στον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Καταρχήν, υπερασπίστηκε τις ενέργειες της κυβέρνησής του εναντίον των Παλαιστινίων και των Ιρανών, δηλώνοντας στους αντιπροσώπους της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να σταματήσει να πολεμά.

Απέρριψε τις κατηγορίες ότι ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα ισοδυναμεί με γενοκτονία εις βάρος Παλαιστινίων αμάχων. «Το να κατηγορείς το Ισραήλ για γενοκτονία είναι το μεγαλύτερο ψέμα του αιώνα».

Καθώς ορισμένοι άνθρωποι τον αποδοκίμαζαν και έβγαιναν από την αίθουσα όπου απευθυνόταν στα κράτη-μέλη του ΟΗΕ, ο Νετανιάχου είπε: «Αν υπάρχουν άλλοι ηθικοί δειλοί που δεν έχουν φύγει ακόμη από αυτήν την αίθουσα, παρακαλώ να το κάνουν τώρα». Απευθύνθηκε ευθέως στους επικριτές του, μεταξύ αυτών και στον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι.

«Κύριε Μαμντάνι, από τη στιγμή που εκλεγήκατε δήμαρχος αυτής της πόλης, πολλοί Εβραίοι δεν αισθάνονται πλέον ασφαλείς στη Νέα Υόρκη. Μου μιλούν. Μου λένε ότι αυτή δεν είναι η πόλη που θυμόμαστε. Άλλαξε τόσο γρήγορα. Τώρα δεν είναι περίεργο. Επαινείτε εγκληματίες που έχουν καταδικαστεί επειδή υποστήριξαν τη Χαμάς. Θεωρείτε φίλους ανθρώπους όπως ο Χασάν Πάικερ, ο οποίος είπε ότι η Αμερική άξιζε την 11η Σεπτεμβρίου. Η Αμερική άξιζε την 11η Σεπτεμβρίου. Τέτοιους φίλους έχετε».

«Σε αυτήν τη μάχη εναντίον των βαρβάρων, δεν είχαμε μεγαλύτερο εταίρο από τον πρόεδρο Τραμπ. Τον ευχαριστώ», είπε ο Νετανιάχου. «Τον ευχαριστώ για την τολμηρή ηγεσία του. Αντιμετώπισε με τόλμη έναν τεράστιο κίνδυνο για την Αμερική, το Ισραήλ και τον κόσμο».

Αναμενόταν να παραμείνει στο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών για λιγότερο από 12 ώρες. Ο πολιορκημένος Ισραηλινός ηγέτης βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα ιδιαίτερα εχθρικό περιβάλλον στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου, ο ένας μετά τον άλλον, οι ηγέτες του κόσμου επέκριναν έντονα την κυβέρνησή του από το ίδιο βήμα κατά τη διάρκεια των ομιλιών τους αυτήν την εβδομάδα.

Ο Παλαιστίνιος ηγέτης, Μαχμούντ Αμπάς, αυτό που αποκάλεσε «κακόβουλο αποικιοκρατικό σχέδιο» του Ισραήλ στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη. Ο Αμπάς, ο οποίος μίλησε μέσω βίντεο, αφού οι ΗΠΑ αρνήθηκαν εκ νέου να χορηγήσουν βίζες στην παλαιστινιακή αντιπροσωπεία, ανέφερε δύο φορές τον Τραμπ ονομαστικά: μία φορά όταν καλωσόρισε το προτεινόμενο «σχέδιο 20 σημείων» του προέδρου για την ειρήνη και ξανά όταν κάλεσε τον Τραμπ να «τηρήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε απέναντι στους ηγέτες των αραβικών και ισλαμικών κρατών τον περασμένο Σεπτέμβριο, ώστε να αποτρέψει την προσάρτηση παλαιστινιακής γης και να απορρίψει τον εκτοπισμό».

Αναμφίβολα όμως αυτός που ενοχλήθηκε πάρα πολύ ήταν ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν. «Είναι τύραννος. Φιλοξενεί επίσης τους ηγέτες της τρομοκρατικής Χαμάς. Έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους αμάχους. Αρνείται την Αρμενική Γενοκτονία, φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης. Στην πραγματικότητα, νομίζω ότι κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ σε αυτό».

«Κατέχει παράνομα τη βόρεια Κύπρο, η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και παραβιάζει συστηματικά το δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ», συνέχισε. «Τώρα θέλει να καταλάβει τη Συρία. Λέει ότι θα γίνει ο κυβερνήτης της Ιερουσαλήμ. Όχι, κύριε, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί».

Στο στόχαστρό του ήταν και η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία: «Κατηγορούν το Ισραήλ, το μικρό Ισραήλ, για αποικιοκρατία. Για όνομα του Θεού, αυτοί επινόησαν τον όρο». Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εξαπέλυσε στη συνέχεια επίθεση κατά του Κατάρ: «Ήταν οι πρώτοι που το έκαναν. Πριν από δεκαετίες άρχισαν να χρηματοδοτούν αμερικανικά πανεπιστήμια και τοξικά μέσα ενημέρωσης όπως το Al Jazeera. Έκαναν το ίδιο και στην Ευρώπη, παρεμπιπτόντως, και ο στόχος τους ήταν σαφής: να κάνουν πλύση εγκεφάλου στους νέους ώστε να μισούν το Ισραήλ, να μισούν την Αμερική, να μισούν τη Δύση». Πολλοί διπλωμάτες έλεγαν ότι η τόσο δυναμική ομιλία του είχε και ως αποδέκτη το ακροατήριο στη χώρα του, αφού στις 27 Οκτωβρίου το Ισραήλ πηγαίνει σε εκλογές. Το αν αυτή η ομιλία του έπεισε τους ψηφοφόρους για να τον ψηφίσουν θα το μάθουμε την 28η Οκτωβρίου.