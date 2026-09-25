Ένα περιστατικό ακραίας βίας συγκλονίζει την πόλη Μανάους στη Βραζιλία, όπου ένας 61χρονος άνδρας βρέθηκε βαριά τραυματισμένος έπειτα από άγρια επίθεση μέσα στο ίδιο του το σπίτι.

Για τις Αρχές, η υπόθεση παίρνει ακόμα πιο σκοτεινή τροπή, καθώς η 31χρονη τρανς, Ορόρα Νάομι Λα Φέι, ευθύνεται για τη φρικτή επίθεση στον άνδρα, ο οποίος είναι ο πατριός της.

Ο 61χρονος υπέστη φρικτούς τραυματισμούς στο πρόσωπο, στα μάτια και στα αυτιά. Η κατάστασή του ήταν τόσο σοβαρή, ώστε οι γιατροί χρειάστηκε να αφαιρέσουν και τα δύο μάτια του, ενώ υπέστη επίσης βαριές κακώσεις στα αυτιά, χάνοντας μεγάλο μέρος τους.

Η εφιαλτική επίθεση

Το περιστατικό σημειώθηκε σε διαμέρισμα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που εξετάζουν οι Αρχές, ο 61χρονος δέχτηκε επίθεση και στη συνέχεια επιχείρησε απεγνωσμένα να απομακρυνθεί από τον χώρο.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι το πρόσωπό του έφερε τραυματισμούς από δαγκώματα, με αποτέλεσμα να χάσει και τα δύο αυτιά του. Ακόμα πιο σοβαρές ήταν οι κακώσεις στα μάτια του. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, υπέστη βαριές βλάβες στις οφθαλμικές κόγχες, με αποτέλεσμα να χάσει οριστικά την όρασή του.

Οι Αρχές εξετάζουν παράλληλα μια ακόμα σοβαρότερη καταγγελία: το ενδεχόμενο ο 61χρονος να υπέστη σεξουαλική επίθεση κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Η Λα Φέι αρνείται τον συγκεκριμένο ισχυρισμό. Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην έρευνα.

Τυφλός, προσπάθησε να σωθεί

Μετά την επίθεση, ο 61χρονος προσπάθησε να βρει τρόπο διαφυγής.

Παρά το γεγονός ότι είχε χάσει την όρασή του, κατευθύνθηκε προς το μπαλκόνι του διαμερίσματος, σε μια προσπάθεια να απομακρυνθεί από τον χώρο.

Λίγο αργότερα, έπεσε από τον τρίτο όροφο και κατέληξε στην οροφή γειτονικού ακινήτου.

Πυροσβέστες και διασώστες έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Τι υποστηρίζει η 31χρονη

Η Λα Φέι δήλωσε στους ανακριτές ότι γνώριζε το θύμα εδώ και περίπου πέντε χρόνια. Όπως υποστήριξε, είχε καπνίσει «ιδιαίτερα ισχυρή ποσότητα» κάνναβης το πρωί της επίθεσης και αργότερα άρχισε να βιώνει παραισθήσεις.

Η ίδια φέρεται να ανέφερε ότι βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμα, ενώ ο 61χρονος απουσίαζε. Όταν εκείνος επέστρεψε, σύμφωνα με την κατάθεσή της, του επιτέθηκε.

Η 31χρονη υποστήριξε επίσης ότι δεν θυμάται ολόκληρη την ακολουθία των γεγονότων. Φέρεται, ωστόσο, να θυμάται ότι τον δάγκωσε στο πρόσωπο πριν απομακρυνθεί από το σημείο.

Οι Αρχές προσπαθούν τώρα να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν μέσα στο διαμέρισμα.

«Περιστατικό ακραίας βίας»

Η μητέρα της Λα Φέι φέρεται να δήλωσε στην αστυνομία ότι η σχέση μεταξύ των δύο ήταν δύσκολη.

Δεν έκανε, ωστόσο, λόγο για προηγούμενα περιστατικά βίας. Οι ερευνητές εξετάζουν πλέον εάν υπήρχαν προηγούμενες εντάσεις και τι ακριβώς οδήγησε στην επίθεση.

Ο ντετέκτιβ, Κικέρο Τούλιο, χαρακτήρισε την υπόθεση «περιστατικό ακραίας, ωμής βίας». Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, οι Αρχές έδωσαν από την πρώτη στιγμή προτεραιότητα στην έρευνα, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν την ύποπτη και εξασφάλισαν δικαστικό ένταλμα για τη σύλληψή της.

Η 31χρονη αντιμετωπίζει κατηγορίες που σχετίζονται με απόπειρα ανθρωποκτονίας και σεξουαλική επίθεση, εφόσον οι σχετικές καταγγελίες επιβεβαιωθούν από την έρευνα και τα ιατροδικαστικά ευρήματα.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων που θα φωτίσουν τις πιο σκοτεινές πτυχές της υπόθεσης, σύμφωνα με τη Sun.