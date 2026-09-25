Σε κατεπείγουσα συνάντηση θα συμμετάσχουν οι επικεφαλής των επιτελείων εθνικής άμυνας του βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και του Πακιστάν, μετά τις πρόσφατες επιθέσεις των ανταρτών Χούθι της Υεμένης– που υποστηρίζονται από το Ιράν- κατά του βασιλείου.

Όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις, η συνάντηση θα γίνει, για να εξεταστούν τρόποι με τους οποίους μπορεί να υποστηριχτεί το Ριάντ.

Οι έκτακτες συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στη Νέα Υόρκη μεταξύ του Σαουδάραβα υπουργού Εξωτερικών, πρίγκιπα Φαϊζάλ μπιν Φαρχάν, του αντιπροέδρου της κυβέρνησης και υπουργού Εξωτερικών του Πακιστάν, Μοχάμαντ Ισχάκ Νταρ, και του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν.

Μετά την εν λόγω συνάντηση, οι τρεις αξιωματούχοι με ανακοίνωσή τους καταδίκασαν τις επιθέσεις που είχαν στόχο τη Μέκκα, καθώς και εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία.

Επίσης, επιβεβαίωσαν το δικαίωμα του βασιλείου να αμυνθεί, βάσει του άρθρου 51 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και συζήτησαν για την περιφερειακή σταθερότητα, την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και τη δέσμευσή τους στην αποκλιμάκωση και την εξεύρεση ειρηνικών λύσεων.

Ο μεγάλος μουφτής της Σ. Αραβίας κάλεσε τον στρατό να είναι έτοιμος για θυσίες

Εντωμεταξύ, ο σημαντικότερος εκπρόσωπος του ουαχαμπιτικού Ισλάμ στη Σαουδική Αραβία κάλεσε τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων να είναι έτοιμα να θυσιάζουν τη ζωή τους στην αναμέτρηση με το υεμενίτικο κίνημα Ανσαραλά της Υεμένης -γνωστό επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι-, που πρόσκειται στο Ιράν, μετέδωσε χθες Πέμπτη το σαουδαραβικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SPA.

Ο μεγάλος μουφτής σεΐχης Σάλεχ μπιν Φαουζάν αλ Φαουζάν απηύθυνε το -μάλλον σπάνιο- μήνυμα, σε υψηλούς τόνους, στους στρατιωτικούς που υπηρετούν σε τομείς που συνορεύουν με την Υεμένη, παραθέτοντας χωρία του Κορανίου και φράσεις αποδιδόμενες στον προφήτη Μωάμεθ που σχετίζονται με τη θυσία και τον αγώνα για την υπεράσπιση του θεού.

«Η υπεράσπιση αυτού του σπουδαίου έθνους (…) και η τιμωρία όποιου απλώσει χέρι πάνω σε ακόμη κι ένα εκατοστό της επικράτειάς του είναι από σημαντικότερα καθήκοντα και από τις πιο ενάρετες πράξεις αφοσίωσης» και «μπορεί να θυσιαστούν ζωές» για την «ικανοποίηση του θεού», ανέφερε ο μουφτής.

«Ζητάμε ο παντοδύναμος (…) να σας δώσει όλη του την υποστήριξη», πρόσθεσε ο μεγάλος μουφτής, περιγράφοντας την αποκατάσταση της εξουσίας της υποστηριζόμενης από το Ριάντ κυβέρνησης στην Υεμένη «από τις πιεστικότερες υποχρεώσεις».

«Του ζητούμε να φέρει την απόλυτη ήττα» της Ανσαραλά «κι αυτών που τη βοηθούν και την υποστηρίζουν».