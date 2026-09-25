Μήνυμα προς τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων να είναι έτοιμα να θυσιάσουν τη ζωή τους στην αναμέτρηση με το υεμενίτικο κίνημα Ανσαραλά της Υεμένης -γνωστό και ως Χούθι– απηύθυνε ο μεγάλος μουφτής της Σαουδικής Αραβίας, σεΐχης Σάλεχ μπιν Φαουζάν αλ Φαουζάν.

Ο σημαντικότερος εκπρόσωπος του ουαχαμπιτικού Ισλάμ στη Σαουδική Αραβία, όπως μετέδωσε χθες Πέμπτη το σαουδαραβικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SPA, απευθύνθηκε στους στρατιωτικούς, που υπηρετούν σε τομείς που συνορεύουν με την Υεμένη, παραθέτοντας χωρία του Κορανίου και φράσεις αποδιδόμενες στον προφήτη Μωάμεθ, που σχετίζονται με τη θυσία και τον αγώνα για την υπεράσπιση του Θεού.

«Η υπεράσπιση αυτού του σπουδαίου έθνους (…) και η τιμωρία όποιου απλώσει χέρι πάνω σε ακόμη κι ένα εκατοστό της επικράτειάς του είναι από τα σημαντικότερα καθήκοντα και από τις πιο ενάρετες πράξεις αφοσίωσης» και «μπορεί να θυσιαστούν ζωές» για την «ικανοποίηση του Θεού», ανέφερε ο μουφτής.

«Ζητάμε ο παντοδύναμος (…) να σας δώσει όλη του την υποστήριξη», πρόσθεσε ο μεγάλος μουφτής, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, περιγράφοντας την αποκατάσταση της εξουσίας της υποστηριζόμενης από το Ριάντ κυβέρνησης στην Υεμένη «από τις πιεστικότερες υποχρεώσεις».

«Του ζητούμε να φέρει την απόλυτη ήττα» της Ανσαραλά «κι αυτών που τη βοηθούν και την υποστηρίζουν».

Αξίζει να σημειωθεί πως παρατηρητές διερωτώνται το τελευταίο διάστημα αν το Ριάντ θα προχωρήσει ή όχι σε ευρείας κλίμακας, χερσαία στρατιωτική επιχείρηση μαζί με τις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, τις οποίες υποστηρίζει.

Η κρατική τηλεόραση του βασιλείου έχει μεταδώσει επανειλημμένα τελευταία πλάνα από επίθεση εναντίον ισλαμικού τεμένους στο νότιο τμήμα της χώρας αποδοθείσα στους Χούθι, ενώ το Ριάντ κατηγόρησε προ ημερών το κίνημα πως προσπάθησε να επιτεθεί στη Μέκκα –τον πιο ιερό τόπο του Ισλάμ–, κάτι που διέψευσε η Ανσαραλά.