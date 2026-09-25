Πέθανε ο 76χρονος, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά από πυρά κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης το 2024 στην πολιτεία Πενσιλβάνια, όπου είχε γίνει στόχος απόπειρας δολοφονίας ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο Τζιμ Κόπενχεϊβερ, ένας αληθινός Αμερικανός πατριώτης, μας άφησε. Τεράστια απώλεια!», ανέφερε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος μέσω Truth Social.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τζιμ Κόπενχεϊβερ, που χτυπήθηκε στο χέρι και στην κοιλιακή χώρα, ήταν ανάμεσα στους συμμετέχοντες που τραυματίστηκαν σοβαρά από τις σφαίρες οπλοφόρου ο οποίος είχε πάρει θέση σε οροφή που επέβλεπε την εκδήλωση στην πόλη Μπάτλερ, στην Πενσιλβάνια, στις 13 Ιουλίου 2024.

Ένας ακόμα συμμετέχων, ο Κόρι Κομπέρατορ, πυροσβέστης 50 ετών, είχε βρει τον θάνατο, ενώ ο κ. Τραμπ τραυματίστηκε ελαφρά στο αυτί, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Αφού τραυματίστηκε καθώς προστάτευε την οικογένειά του, ο Τζιμ έδειξε τεράστια γενναιότητα, συνεχίζοντας να μάχεται, να μάχεται, να μάχεται, διατηρώντας θετικό πνεύμα παρά τα αφάνταστα βάσανά του», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υπενθυμίζοντας, με τη φράση που επανέλαβε τρεις φορές -με κεφαλαία γράμματα-, την κραυγή του προς τους οπαδούς του καθώς τον απομάκρυναν σωματοφύλακές του.

Σε ανακοίνωση, που μεταδόθηκε από αμερικανικά ΜΜΕ και αποδίδεται στον δικηγόρο της οικογένειας Κόπενχεϊβερ, δεν διευκρινίζεται η αιτία θανάτου.

Today, political violence has taken another life from us. James Copenhaver went to Butler to support his preferred presidential candidate. Tragically, when violence reigned down at the rally for President Trump, he was gravely wounded and died from complications stemming from those wounds today. My thoughts are with James’ family and friends who will feel his absence. Political violence is never an acceptable way to engage in civic discourse. It is incumbent on all of us, leaders and those who participate in the political process, to conduct ourselves in a way that makes that type of behavior unthinkable. — PA Attorney General Dave Sunday (@PAAttorneyGen) September 24, 2026

Ωστόσο, ο γενικός εισαγγελέας στην Πενσιλβάνια, ο Ντέιβ Σάντεϊ, ανέφερε μέσω X ότι ο 76χρονος πέθανε εξαιτίας επιπλοκών «οφειλόμενων» στον τραυματισμό του από σφαίρα.

Ο δράστης της επίθεσης, που σύμφωνα με τις αρχές ονομαζόταν Τόμας Μάθιου Κρουξ και ήταν 20 ετών, σκοτώθηκε από ελεύθερο σκοπευτή της υπηρεσίας προστασίας του προέδρου.