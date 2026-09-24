Η επόμενη μεγάλη μάχη ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα δεν αφορά μόνο το εμπόριο, τους δασμούς ή την τεχνολογία των ημιαγωγών. Αφορά κάτι πολύ μεγαλύτερο: ποιος θα έχει το προβάδισμα στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα βασικά θέματα στη σημερινή συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, καθώς οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στη συνεργασία και τον τεχνολογικό ανταγωνισμό.

Ο Τραμπ, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτήρισε την ημέρα «μεγάλη» και τόνισε ότι η «υπερνοημοσύνη» (Super Intelligence, όπως την αποκαλεί πλέον ο Τραμπ) θα είναι βασικό θέμα συζήτησης.

«Θέλω να αφήσω τα πράγματα ακριβώς ως έχουν», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι αυτή είναι και η θέση της Κίνας.

Η πρώτη επαφή ΗΠΑ – Κίνας για την AI

Λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση των δύο ηγετών, το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου επιβεβαίωσε ότι οι δύο χώρες είχαν ήδη πραγματοποιήσει τις πρώτες συζητήσεις τους για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Οι διαπραγματευτές των δύο πλευρών συναντήθηκαν στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο των προετοιμασιών για τη συνάντηση Τραμπ-Σι.

Στο τραπέζι βρέθηκαν επίσης θέματα όπως η μείωση δασμών και η παράταση εμπορικών συμφωνιών που είχαν επιτευχθεί νωρίτερα.

Η Κίνα και οι ΗΠΑ εξετάζουν τη δημιουργία ενός μηχανισμού διαλόγου για την AI, αλλά και τρόπους ενημέρωσης της μιας πλευράς προς την άλλη για πιθανούς κινδύνους που προκύπτουν από την ταχύτατη εξέλιξη της τεχνολογίας.

Η μάχη για το ποιος θα κερδίσει την AI

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει εξελιχθεί σε ένα νέο πεδίο στρατηγικού ανταγωνισμού ανάμεσα στις δύο χώρες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι «όποιος κερδίσει την AI, κερδίζει», υπογραμμίζοντας τη σημασία της τεχνολογίας για την οικονομία, την άμυνα και την παγκόσμια επιρροή.

Οι ΗΠΑ και η Κίνα επενδύουν τεράστια ποσά στην ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων AI, υπολογιστικών συστημάτων και ημιαγωγών που αποτελούν τη βάση της νέας τεχνολογικής εποχής.

Παράλληλα, όμως, αυξάνονται οι ανησυχίες για τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργήσει η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη ισχυρών συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Τραμπ απορρίπτει νέα αυστηρή ρύθμιση

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει εμφανιστεί επιφυλακτικός απέναντι σε νέους περιορισμούς για την AI.

Την περασμένη εβδομάδα είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν ήδη μηχανισμούς ελέγχου και δίωξης εταιρειών που χρησιμοποιούν την τεχνολογία με επιβλαβείς τρόπους.

Στη σημερινή του ανάρτηση ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η δικλείδα ασφαλείας μας είναι το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης».

Η θέση αυτή έρχεται την ώρα που αρκετοί ειδικοί και στελέχη της τεχνολογικής βιομηχανίας ζητούν διεθνείς κανόνες ώστε να αντιμετωπιστούν πιθανοί κίνδυνοι από ολοένα πιο ισχυρά συστήματα AI.

Εμπόριο, τσιπ και η τεχνολογική ισορροπία

Πέρα από την AI, η συνάντηση Τραμπ-Σι πραγματοποιείται σε μια περίοδο όπου οι δύο χώρες προσπαθούν να διαχειριστούν τις εντάσεις στο εμπόριο.

Οι δύο πλευρές έχουν συζητήσει τη μείωση δασμών, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται και η πρόσβαση σε κρίσιμες τεχνολογίες, όπως οι ημιαγωγοί.

Τα τσιπ αποτελούν βασικό «καύσιμο» για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και για εφαρμογές που συνδέονται με την άμυνα, τη βιομηχανία και την οικονομία.

Έτσι, η συζήτηση για την AI δεν είναι απλώς μια τεχνολογική συζήτηση. Είναι μέρος μιας ευρύτερης παγκόσμιας αναμέτρησης για το ποιος θα καθορίσει τους κανόνες της επόμενης εποχής.

Μια νέα εποχή συνεργασίας ή ανταγωνισμού;

Η συνάντηση Τραμπ-Σι δείχνει ότι ακόμη και οι δύο μεγαλύτερες τεχνολογικές δυνάμεις του πλανήτη αναγκάζονται να συζητήσουν για κοινούς κανόνες σε έναν χώρο που εξελίσσεται ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη τεχνολογία στην ιστορία.

Το μεγάλο ερώτημα είναι αν η Τεχνητή Νοημοσύνη θα γίνει πεδίο συνεργασίας ή το νέο μεγάλο μέτωπο αντιπαράθεσης ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και το Πεκίνο.