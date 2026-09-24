Οικονομία, ανθρώπινο κεφάλαιο, πολιτισμός, περιβάλλον και ποιότητα ζωής είναι οι παράγοντες που διαμορφώνουν τις κορυφαίες πόλεις του κόσμου, σύμφωνα με τον Δείκτη Παγκόσμιων Πόλεων 2026 της Oxford Economics. Η Νέα Υόρκη, το Λονδίνο και το Παρίσι βρίσκονται στην κορυφή της φετινής κατάταξης, ενώ μεταξύ των πόλεων που ξεχωρίζουν βρίσκονται επίσης το Σιάτλ και το Δουβλίνο.

Ο δείκτης αξιολογεί 1.000 πόλεις σε πέντε βασικές κατηγορίες: διακυβέρνηση, οικονομία, ανθρώπινο κεφάλαιο, περιβάλλον και ποιότητα ζωής. Η εικόνα που προκύπτει από τις πόλεις με τις υψηλότερες επιδόσεις αναδεικνύει τέσσερα κοινά χαρακτηριστικά, τα οποία εξηγούν γιατί εξακολουθούν να θεωρούνται ιδιαίτερα ελκυστικοί προορισμοί τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους ταξιδιώτες.

Νέα Υόρκη

Προσελκύουν ανθρώπους από όλο τον κόσμο

Οι πόλεις που καταλαμβάνουν τις υψηλότερες θέσεις στον δείκτη τείνουν να καταγράφουν υψηλές επιδόσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο, έναν δείκτη που αποτυπώνει τις δεξιότητες, την εκπαίδευση και την ποικιλομορφία των πληθυσμών τους, όπως αναφέρει το BBC. Η συγκέντρωση ανθρώπων με διαφορετικό υπόβαθρο και υψηλή εξειδίκευση μπορεί να μεταμορφώσει ολόκληρες γειτονιές, αλλά και τη γαστρονομία και τον πολιτισμό, δημιουργώντας οφέλη τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες.

Η Βοστώνη, που βρίσκεται στην έβδομη θέση της κατάταξης, καταγράφει ιδιαίτερα υψηλή επίδοση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, χάρη στη μεγάλη συγκέντρωση κορυφαίων πανεπιστημίων και κολεγίων. Η ισχυρή «οικονομία της γνώσης» της πόλης συμβάλλει στο να καταγράφονται εκεί μερικά από τα υψηλότερα εισοδήματα στον κόσμο. Μέρος αυτού του πλούτου επιστρέφει στους δημόσιους χώρους, μεταξύ άλλων μέσω του Ρόουζ Κένεντι Γκρίνγουεϊ, ενός πρώην υπερυψωμένου αυτοκινητόδρομου που πλέον περιλαμβάνει κήπους, σιντριβάνια και δημόσια έργα τέχνης. Παράλληλα, ιδρύματα όπως τα Μουσεία Τέχνης του Χάρβαρντ είναι ανοιχτά στο κοινό.

Το Δουβλίνο, που καταλαμβάνει την έκτη θέση, διαθέτει ένα ιδιαίτερα εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, το οποίο υποστηρίζεται από ιδρύματα όπως το Τρίνιτι Κόλετζ του Δουβλίνου. Η παρουσία αυτού του ανθρώπινου δυναμικού έχει προσελκύσει μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων η Google, η Meta, η Microsoft και η Accenture, συμβάλλοντας παράλληλα στην αναγέννηση των πρώην λιμενικών περιοχών και των δημόσιων χώρων γύρω από τον ποταμό Λίφι.

Δουβλίνο

Το Λονδίνο πηγαίνει ακόμη ένα βήμα παραπέρα, καθώς καταλαμβάνει την πρώτη θέση στον δείκτη ανθρώπινου κεφαλαίου. Η βρετανική πρωτεύουσα προσελκύει εργαζομένους από ολόκληρο τον κόσμο, με τους κατοίκους που έχουν γεννηθεί εκτός Βρετανίας να αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 40% του πληθυσμού. Η ποικιλομορφία αυτή έχει συμβάλει και στη μεταμόρφωση της γαστρονομικής σκηνής της πόλης, την οποία μπορούν να γνωρίσουν οι ταξιδιώτες σε περιοχές και αγορές όπως η Μπρικ Λέιν και η Μπόροου Μάρκετ.

Επενδύουν στον πολιτισμό

Η οικονομική ισχύς από μόνη της δεν αρκεί για να καταστήσει μια πόλη ελκυστική. Το Παρίσι, που βρίσκεται στην τρίτη θέση της συνολικής κατάταξης, καταγράφει ιδιαίτερα υψηλή επίδοση στην ποιότητα ζωής, χάρη μεταξύ άλλων στο υψηλό προσδόκιμο ζωής και την εξαιρετική πρόσβαση στον πολιτισμό.

Η γαλλική πρωτεύουσα διαθέτει περίπου 130 μουσεία, ενώ 11 δημοτικά μουσεία προσφέρουν από το 2001 δωρεάν πρόσβαση στις μόνιμες συλλογές τους, ανεξάρτητα από την εθνικότητα ή τη χώρα διαμονής των επισκεπτών. Πολλά ακόμη μουσεία προσφέρουν δωρεάν είσοδο τουλάχιστον μία φορά τον μήνα.

Το Σιάτλ, που καταλαμβάνει την τέταρτη θέση συνολικά, επωφελείται επίσης από την υψηλή επίδοσή του στην ποιότητα ζωής. Η έκθεση αναφέρεται στην πλούσια καλλιτεχνική δραστηριότητα της πόλης, όπως το Μουσείο Τέχνης του Σιάτλ, αλλά και στη σημαντική ιστορία της στη μουσική γκραντζ, από την οποία προέκυψαν συγκροτήματα όπως οι Νιρβάνα και οι Περλ Τζαμ.

Σιάτλ

Παράλληλα, η πόλη ολοκλήρωσε πρόσφατα το Γουότερφροντ Παρκ, έκτασης 20 στρεμμάτων. Το πάρκο αντικατέστησε έναν αυτοκινητόδρομο που κατεδαφίστηκε και περιλαμβάνει πλέον πεζόδρομο, νέες κοινοτικές προβλήτες και ποδηλατόδρομους, ενώ προσφέρει θέα προς τον κόλπο Πάτζετ.

Κάνουν την αστική ζωή καθαρότερη και ευκολότερη

Μια πόλη μπορεί να είναι συναρπαστική και πολιτιστικά πλούσια, όμως η κακή ποιότητα του αέρα ή οι δύσκολες μετακινήσεις μπορούν γρήγορα να επηρεάσουν την εμπειρία των επισκεπτών.

Παρά το τεράστιο μέγεθός του, το Λονδίνο καταγράφει ασυνήθιστα υψηλή επίδοση στους δείκτες περιβάλλοντος για μια πόλη τέτοιας κλίμακας. Η Oxford Economics επισημαίνει πολιτικές όπως το τέλος κυκλοφοριακής συμφόρησης και τη Ζώνη Εξαιρετικά Χαμηλών Εκπομπών, οι οποίες συμβάλλουν στη μείωση της κυκλοφορίας και της ρύπανσης. Οι αλλαγές αυτές γίνονται αισθητές στους ταξιδιώτες, ιδιαίτερα στους δρόμους του κεντρικού Λονδίνου, όπου η κυριαρχία των αυτοκινήτων είναι μικρότερη.

Το Σαν Φρανσίσκο καταγράφει επίσης υψηλή επίδοση στην κατηγορία του περιβάλλοντος. Ο δείκτης αναφέρεται στο δίκτυο μεταφορών της πόλης ως έναν από τους λόγους για τους οποίους κάτοικοι και επισκέπτες εξαρτώνται λιγότερο από τα αυτοκίνητα, γεγονός που συμβάλλει στη διατήρηση χαμηλών εκπομπών και καλής ποιότητας του αέρα.

Ισχυρή επίδοση καταγράφει και το Δουβλίνο, χάρη στα συγκριτικά χαμηλά επίπεδα ρύπανσης και τις φιλόδοξες κλιματικές πρωτοβουλίες του, στις οποίες περιλαμβάνεται ο στόχος για επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2030.

Παραμένουν μπροστά από τις αλλαγές

Ορισμένες από τις πόλεις που ανεβαίνουν ταχύτερα στην κατάταξη συνδέονται άμεσα με την τεχνολογία. Το Σαν Χοσέ, που βρίσκεται στην όγδοη θέση συνολικά, κατέγραψε το υψηλότερο ΑΕΠ ανά κάτοικο μεταξύ των πόλεων του δείκτη, χάρη στην παρουσία εταιρειών όπως η Alphabet (Google), η Apple και η Nvidia, οι οποίες έχουν ως έδρα τη Σίλικον Βάλεϊ.

Στο κοντινό Σαν Φρανσίσκο, όπου έχουν την έδρα τους εταιρείες όπως η Meta, η Uber και η Salesforce, τα αυτόνομα αυτοκίνητα αποτελούν πλέον μέρος των καθημερινών μετακινήσεων. Για τους ταξιδιώτες, η παρουσία τους προσφέρει μια εικόνα για το πώς θα μπορούσαν να εξελιχθούν οι αστικές μεταφορές και σε άλλες πόλεις στο μέλλον.

Σαν Φρανσίσκο

Το Ταλίν, πρωτεύουσα της Εσθονίας, συμπεριλήφθηκε επίσης στη λίστα «Πόλεις προς Παρακολούθηση» του δείκτη, λόγω της δυναμικής που παρουσιάζει στον τεχνολογικό τομέα και του υψηλού ποσοστού υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Στα έργα υψηλής τεχνολογίας περιλαμβάνεται και το Rail Baltica, το οποίο αναμένεται να συνδέσει σιδηροδρομικά τις χώρες της Βαλτικής έως το 2030. Το έργο κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου ως σιδηρόδρομος «ψηφιακής εκ γενετής» σχεδίασης, επιτρέποντας τη λειτουργία του με 100% ανανεώσιμη ενέργεια και συστήματα επικοινωνίας 5G, αντί για φυσικά φωτεινά σήματα.

Η πλήρης κατάταξη των 10 κορυφαίων πόλεων για το 2026, σύμφωνα με τον δείκτη, είναι: