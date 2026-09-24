Η μάχη για το ποιος θα επωφελείται από τα ευρωπαϊκά χρήματα ξεκινά ξανά στις Βρυξέλλες. Το σύνθημα «Made in Europe» επιστρέφει στο επίκεντρο της συζήτησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη Γαλλία να ζητά αυστηρότερους κανόνες ώστε οι δημόσιες επιδοτήσεις να κατευθύνονται κατά προτεραιότητα σε ευρωπαϊκά εργοστάσια και εργαζόμενους.

«Τα δημόσια χρήματα των Ευρωπαίων πρέπει να πηγαίνουν στους ευρωπαίους εργάτες και στα ευρωπαϊκά εργοστάσια», δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Βιομηχανίας Σεμπαστιέν Μαρτέν, πριν από τη συνάντηση των υπουργών Βιομηχανίας της ΕΕ.

Η συζήτηση αφορά ένα κρίσιμο ερώτημα: όταν μια ευρωπαϊκή εταιρεία λαμβάνει κρατική ή κοινοτική στήριξη, θα πρέπει τα προϊόντα και τα εξαρτήματά της να προέρχονται αποκλειστικά από την Ευρώπη;

Το μεγάλο δίλημμα: «Made in Europe» ή «Made with Europe»;

Στην καρδιά της διαμάχης βρίσκεται η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους στρατηγικούς τομείς της οικονομίας.

Οι Βρυξέλλες έχουν προτείνει να απαιτείται από επιχειρήσεις σε κρίσιμους κλάδους, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και η παραγωγή καθαρής ενέργειας, να χρησιμοποιούν προϊόντα ευρωπαϊκής προέλευσης προκειμένου να συνεχίσουν να λαμβάνουν δημόσιες επιδοτήσεις.

Η Γαλλία υποστηρίζει εδώ και καιρό αυτή τη λογική, θεωρώντας ότι η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει τη βιομηχανική της βάση απέναντι στον παγκόσμιο ανταγωνισμό.

Ωστόσο, αρκετές χώρες προειδοποιούν ότι ένας υπερβολικά περιοριστικός κανόνας μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Η Γερμανία και άλλες χώρες στηρίζουν περισσότερο την ιδέα του «Made with Europe»: δηλαδή παραγωγή στην Ευρώπη, αλλά σε συνεργασία με αξιόπιστους εταίρους όπως η Νορβηγία, η Ελβετία ή ο Καναδάς.

Από τον Καναδά μέχρι τη Νότια Κορέα

Η γερμανίδα υπουργός Βιομηχανίας Κατερίνα Ράιχε υποστήριξε ότι η Ευρώπη πρέπει να κρατήσει ανοιχτές τις πόρτες προς χώρες που θεωρούνται στρατηγικοί εταίροι.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και το Βέλγιο.

«Δεν θέλουμε μια κλειστή λίστα, αλλά μια ανοικτή λίστα με όλες τις χώρες που τηρούν τους κανόνες», ανέφερε ο Βέλγος υπουργός Βιομηχανίας Νταβίντ Κλαρενβάλ, αναφέροντας ως παραδείγματα το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελβετία, τον Καναδά και τη Νότια Κορέα.

Το επιχείρημα όσων τάσσονται υπέρ ενός πιο ανοιχτού μοντέλου είναι ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να απομονωθεί οικονομικά, ειδικά σε μια εποχή όπου οι βιομηχανίες εξαρτώνται από σύνθετα διεθνή δίκτυα παραγωγής.

Η αυτοκινητοβιομηχανία στο επίκεντρο

Ένας από τους κλάδους που επηρεάζονται περισσότερο είναι η αυτοκινητοβιομηχανία. Η Ευρώπη διαθέτει σε αρκετές περιπτώσεις ολοκληρωμένες αλυσίδες παραγωγής εντός της ηπείρου, όμως σε άλλους τομείς εξαρτάται από εισαγωγές και συνεργασίες με τρίτες χώρες.

«Σε ορισμένες βιομηχανικές μονάδες, κυρίως στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, έχουμε την τύχη να διαθέτουμε μια ολοκληρωμένη αλυσίδα αξίας στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Για άλλους τομείς, η αλυσίδα αξίας μπορεί να είναι ανοικτή», εξήγησε ο Σεμπαστιέν Μαρτέν.

Έτσι, ένα πιθανό σενάριο είναι οι κανόνες να διαμορφωθούν διαφορετικά ανά κλάδο ή ακόμη και ανά προϊόν, ώστε να βρεθεί ένας συμβιβασμός.

Οι βιομήχανοι πιέζουν για γρήγορες αποφάσεις

Η ευρωπαϊκή βιομηχανία ζητά να μην υπάρξουν μεγάλες καθυστερήσεις.

Περισσότεροι από 600 βιομήχανοι έχουν υπογράψει επιστολή με την οποία καλούν την Ευρώπη να υιοθετήσει άμεσα ένα πιο δυναμικό πλαίσιο, υποστηρίζοντας ότι ο διεθνής ανταγωνισμός έχει γίνει πιο σκληρός.

Ο Λουίς Γκαλουά, πρόεδρος του γαλλικού think tank Fabrique de l’Industrie και πρώην επικεφαλής της PSA, χαρακτήρισε επείγουσα την ανάγκη για αποφάσεις.

Το δύσκολο κεφάλαιο του Brexit

Ιδιαίτερη θέση στη συζήτηση έχει το Ηνωμένο Βασίλειο. Παρότι αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παραμένει σημαντικός εμπορικός εταίρος για πολλές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Η πιθανότητα αποκλεισμού βρετανικών εταιρειών από την έννοια του «Made in Europe» προκαλεί ανησυχία στη βρετανική αυτοκινητοβιομηχανία.

«Ο αποκλεισμός του Ηνωμένου Βασιλείου θα ήταν αυτογκόλ», δήλωσε ο Μάικ Χοκς, επικεφαλής της Ένωσης Βρετανών Αυτοκινητοβιομηχάνων.

Η τελική απόφαση θα χρειαστεί συμφωνία ανάμεσα στα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και η διαπραγμάτευση αναμένεται δύσκολη, καθώς πίσω από τη λέξη «Made in Europe» κρύβεται ένα μεγαλύτερο ερώτημα: θέλει η Ευρώπη να προστατεύσει την παραγωγή της ή να παραμείνει ανοιχτή σε ένα παγκόσμιο δίκτυο συνεργασιών;