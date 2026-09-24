Η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων Patriot της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) εκτόξευσε δύο βλήματα, σήμερα, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, στις 13:40, καταρρίπτοντας έναν βαλλιστικό πύραυλο και ένα μη επανδρωμένο αερόχημα.

Όπως ανέφεραν στρατιωτικές πηγές, η Πυροβολαρχία, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, ενεπλάκη με επιτυχία εκτοξεύοντας δύο βλήματα κατά ενός βαλλιστικού πύραυλο και ενός Μη Επανδρωμένου Αερόχηματος (UAVs).

Η ΕΛΔΥΣΑ συνεχίζει κανονικά την αποστολή της, επισημαίνουν οι ίδιες πηγές.