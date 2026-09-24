Στιγμές τρόμου έζησαν οι παρευρισκόμενοι σε αβαείο στην ανατολική Πολωνία, όταν ένας άνδρας επιτέθηκε τυφλά με μαχαίρι, σπέρνοντας τον θάνατο και τον πανικό. Απολογισμός της αιματηρής εφόδου είναι ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες, οι οποίοι διακομίστηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις των αστυνομικών αρχών και της εισαγγελίας στο πρακτορείο AFP, ο δράστης είναι υπήκοος Ουκρανίας. Οι αστυνομικοί αντέδρασαν άμεσα, ακινητοποιώντας και συλλαμβάνοντας τον άνδρα στο σημείο της τραγωδίας.



Τα αίτια της αιματηρής επίθεσης παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Οι αρχές διεξάγουν εντατικές έρευνες στον χώρο του αβαείου για να αποσαφηνίσουν το κίνητρο του δράστη. Η τοπική κοινωνία βρίσκεται σε σοκ, ενώ τα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή αυξήθηκαν ακαριαία.

«Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 31χρονο αλλοδαπό υπήκοο», ανέφερε αρχικά η αστυνομία της περιοχής του Γιαροσλόφ σε ανακοίνωσή της, στην οποία πρόσθετε ότι «μερικά λεπτά νωρίτερα αυτός είχε τραυματίσει 4 άνδρες και μια γυναίκα με μαχαίρι», τους τρεις από τους οποίους σοβαρά και διευκρίνιζε ότι όλα τα θύματα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.



Εισαγγελείς της περιφέρειας και της περιοχής έσπευσαν στο σημείο του συμβάντος, δήλωσε στο AFP εκπρόσωπος της εισαγγελίας της περιοχής, προσθέτοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη «εντατικές διαδικασίες». Τα κίνητρα του δράστη της επίθεσης παραμένουν άγνωστα προς το παρόν. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης η επίθεση σημειώθηκε σε μοναστήρι Βενεδικτίνων Αδελφών στον χώρο του αβαείου.

❕| Nowe informacje o 31-letnim Ukraińcu, który zabił dziś rano w Jarosławiu księdza i ranił poważnie 4 inne osoby:



Na terenie opactwa działa ośrodek pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Napastnik chwilę przed mszą, próbował się tam dostać agresywnie waląc w drzwi. Nie ma jednak… pic.twitter.com/XDNywN5PcF — chrzanik (@chrzanikx) September 24, 2026

«Γνωρίζουμε ότι ο Πατέρας Στανισλόφ απεβίωσε και ο Πατέρας Μάρεκ βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, υπάρχουν κι άλλα θύματα, αλλά δεν γνωρίζουμε περισσότερες πληροφορίες», δήλωσε στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο TVP Info η αδελφή Μπάρμπαρα Ντέντορ.



«Όταν έφτασα επικρατούσε απόλυτος πανικός, νέοι άνθρωποι (…) που ήταν παρόντες -έλεγαν, ‘Κάποιος τρελός, κάποιος τρελός!’», πρόσθεσε. Η αστυνομία σημείωσε επίσης ότι βρίσκεται στο σημείο της επίθεσης και διεξάγει έρευνα για το συμβάν.



Η Πολωνία, κράτος μέλος του NATO και της ΕΕ που βρίσκεται στην ανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας, έχει κατηγορήσει επανειλημμένως τη Ρωσία για «σαμποτάζ» μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, σε ορισμένες περιπτώσεις με την εμπλοκή αλλοδαπών πολιτών. Η Πολωνία έχει γίνει η βασική πλατφόρμα για τη μεταφορά δυτικής στρατιωτικής και ανθρωπιστικής βοήθειας προς το Κίεβο.



Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ προειδοποίησε ότι η εντατικοποίηση των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία τις ερχόμενες εβδομάδες θα μπορούσε να επηρεάσει την Πολωνία, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.