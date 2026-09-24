Αφρικανικοί ελέφαντες χρησιμοποιούν δεκάδες διαφορετικά φαρμακευτικά φυτά για να αντιμετωπίζουν ασθένειες και προβλήματα υγείας, τόσο για τους ίδιους όσο και για τα μέλη της οικογένειάς τους, σύμφωνα με νέα μελέτη που βασίστηκε σε μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι ζουν και εργάζονται δίπλα τους στην περιοχή του όρους Έλγκον στην Κένυα.

Οι συγκεκριμένοι ελέφαντες έχουν εδώ και χρόνια προκαλέσει το ενδιαφέρον των επιστημόνων εξαιτίας της ιδιαίτερης συμπεριφοράς τους. Είναι γνωστοί ως «ελέφαντες που εξορύσσουν αλάτι», καθώς εισέρχονται σε σπηλιές και ξύνουν τα πετρώματα με τους χαυλιόδοντές τους, προκειμένου να αποσπάσουν από αυτά μέταλλα που χρειάζονται στη διατροφή τους.

Η νέα έρευνα δείχνει ότι τα ίδια ζώα χρησιμοποιούν επίσης αρκετά διαφορετικά είδη φυτών στο δάσος για θεραπευτικούς σκοπούς, σύμφωνα με το BBC. Μία από τις επικεφαλής της έρευνας, η δρ Ελοντί Φράιμαν από το Πανεπιστήμιο Μπράουν στις ΗΠΑ, δήλωσε ότι η μελέτη θέτει το ερώτημα κατά πόσο η καταστροφή των δασικών οικοτόπων στερεί από τα ζώα, αλλά και από τους ανθρώπους, τα φάρμακα που χρειάζονται για να ευδοκιμήσουν.

«Αυτό δείχνει πόσο στενά συνδεδεμένα είναι τα φάρμακά μας με τον κόσμο των μη ανθρώπινων οργανισμών», δήλωσε η δρ Φράιμαν στο BBC News.

Φάρμακα για τα μικρά των ελεφάντων

Οι επιστήμονες συνεργάστηκαν με την οργάνωση προστασίας της φύσης Mount Elgon Foundation και πήραν συνεντεύξεις από κατοίκους της περιοχής, μεταξύ των οποίων φύλακες άγριας ζωής και πρεσβύτεροι της τοπικής κοινότητας.

Στις μαρτυρίες περιγράφονται ελέφαντες να επιλέγουν συγκεκριμένα φυτά όταν φαίνεται να μην είναι καλά, ενώ αναφέρονται και περιπτώσεις στις οποίες μητέρες έδιναν φαρμακευτικό φυτικό υλικό στα μικρά τους.

Με βάση αυτές τις μαρτυρίες, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι ελέφαντες χρησιμοποιούν 35 διαφορετικά είδη φυτών, από τα οποία τα 25 είναι γνωστό ότι χρησιμοποιούνται τοπικά για φαρμακευτικούς σκοπούς.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Scientific Reports. Οι ερευνητές δεν αποκάλυψαν τα ονόματα των ανθρώπων που έδωσαν τις μαρτυρίες, ώστε να παραμείνουν ανώνυμοι και να αισθάνονται ελεύθεροι να μοιραστούν τις εμπειρίες τους.

Οι περιγραφές που καταγράφηκαν περιλαμβάνουν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες. Σε μία από τις μαρτυρίες, ένας φύλακας άγριας ζωής ανέφερε ότι είχε δει ελέφαντες να χρησιμοποιούν ένα φυτό γνωστό ως «Ανγκούργουιτ» ως «φάρμακο για να δίνουν στα μωρά».

Το «Ανγκούργουιτ» χρησιμοποιείται ως θεραπεία για προβλήματα, μεταξύ των οποίων και ο στομαχόπονος. Σύμφωνα με τον φύλακα, οι μητέρες ελεφάντων έβαζαν το φυτό στο στόμα τους, αφαιρούσαν τα φύλλα και τα μασούσαν μέχρι να γίνουν λεία, μαζί με τις ρίζες ορισμένων άλλων δέντρων.

Ο ίδιος περιέγραψε επίσης ότι είχε δει τις μητέρες να αναμειγνύουν το φυτικό υλικό με το δικό τους γάλα. «Το δίνουν στα μωρά, τα οποία το μασούν μόνα τους και φτύνουν τα στερεά», ανέφερε.

Ο καθηγητής Μάικλ Χάφμαν, πρωτευτολόγος με έδρα την Ιαπωνία και σήμερα στο Πανεπιστήμιο Ναγκασάκι, χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη μαρτυρία «δελεαστική», σημειώνοντας ωστόσο ότι θα χρειάζονταν περισσότερα στοιχεία προκειμένου να αποδειχθεί ότι οι ελέφαντες παρέχουν εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα στα μικρά τους.

Οι επιστήμονες έχουν ήδη ξεκινήσει να συγκεντρώνουν αυτά τα στοιχεία, δίνοντας κάμερες στους τοπικούς ειδικούς στην άγρια ζωή με τους οποίους συνεργάστηκαν, ώστε να καταγράφουν τη συμπεριφορά που παρατηρούν.

Παράλληλα, αναλύουν τα φυτά που χρησιμοποιούν οι ελέφαντες, αναζητώντας νέα φάρμακα που ενδέχεται να έχουν ανακαλύψει οι ίδιοι οι ελέφαντες.

Ο άλλος επικεφαλής της έρευνας, δρ Φαμπιάν Σουλτς από το Ινστιτούτο Μπερνχαρντ Νόχτ για την Τροπική Ιατρική στο Αμβούργο, δήλωσε στο BBC News: «Η τοπική γνώση μάς έδωσε έναν χάρτη».

«Τώρα θέλουμε να ακολουθήσουμε τους ελέφαντες και να διερευνήσουμε εάν επιλέγουν συγκεκριμένα φυτά σε συγκεκριμένες καταστάσεις υγείας και εάν αυτά τα φυτά διαθέτουν σχετική βιολογική δράση», πρόσθεσε.

«Εργοστάσια» φυσικών φαρμάκων

Πολλά ζώα χρησιμοποιούν φυτά και άλλες φυσικές ουσίες για να αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Οι πρώτες επιστημονικές αναφορές για την πρακτική των ελεφάντων να «αυτοθεραπεύονται» χρονολογούνται στις αρχές του 3ου αιώνα.

Ο Ρωμαίος συγγραφέας Κλαύδιος Αιλιανός, στο έργο του De Natura Animalium («Περί της φύσεως των ζώων»), περιέγραψε έναν ελέφαντα που, αφού τραυματίστηκε από δόρατα και βέλη, κατανάλωσε άνθη και λάδι από μια ελιά. Ο ελέφαντας ανάρρωσε πλήρως.

Αιώνες αργότερα, οι επιστήμονες διερευνούν τι μπορεί να μάθει ο άνθρωπος από την άγρια ζωή σχετικά με τις ιδιότητες των φυτών στους δασικούς οικοτόπους στους οποίους εξελίχθηκαν.

«Υπάρχουν οργανισμοί σε αυτόν τον πλανήτη που παράγουν φάρμακα και διαθέτουν αυτή την απίστευτη ικανότητα», δήλωσε η δρ Φράιμαν στο BBC News. «Εργοστάσια φαρμάκων που υπάρχουν παντού γύρω μας».

Ο καθηγητής Χάφμαν, ο οποίος δεν συμμετείχε στη συγκεκριμένη μελέτη, πρόσθεσε: «Γνωρίζουμε πλέον ότι τα κουνούπια και οι δροσόφιλες (μύγες) αυτοθεραπεύονται, όπως και οι μέλισσες, ενώ το ίδιο κάνουν πολλά άλλα είδη, μέχρι και τους μεγάλους πιθήκους της Αφρικής και της Ασίας».

«Με κάθε νέο είδος που μελετάμε, αποκτούμε μεγαλύτερη κατανόηση του φαρμακευτικού μας παρελθόντος», ανέφερε.

Για τη δρ Φράιμαν, ωστόσο, τα ευρήματα περιέχουν και ένα μήνυμα για το μέλλον. Όπως δήλωσε, πολλά από τα φάρμακα που αγοράζουμε από τα φαρμακεία προέρχονται από ενώσεις που έχουν εντοπιστεί σε δέντρα, φύκια, μύκητες και κοραλλιογενείς υφάλους.

«Είναι μια κατάσταση όπου όλοι κερδίζουμε εάν προστατεύσουμε αυτά τα δάση και διατηρήσουμε αυτές τις φυσικές φαρμακευτικές πηγές για αρκετό καιρό, ώστε να μπορέσουμε να ανακαλύψουμε νέα φυσικά προϊόντα που θα μπορούσαν να μας σώσουν στο μέλλον», σημπλήρωσε.