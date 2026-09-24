Τη σύλληψη 27 φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου της Σμύρνης πραγματοποίησαν οι τουρκικές αστυνομικές αρχές, μετά την επέμβασή τους σε φοιτητικό περίπτερο που είχε στηθεί στην πανεπιστημιούπολη για την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς. Οι φοιτητές διαμαρτύρονταν για απόφαση της διοίκησης, σύμφωνα με την οποία απαιτείται προηγούμενη άδεια της πρυτανείας για συνεντεύξεις Τύπου, διαδηλώσεις και άλλες αντίστοιχες εκδηλώσεις στους χώρους του ιδρύματος.

Το περίπτερο είχε αρχικά αποκλειστεί από ιδιωτικές εταιρείες ασφαλείας. Ακολούθησε η είσοδος αστυνομικών δυνάμεων αντιμετώπισης ταραχών στην πανεπιστημιούπολη. Οι αστυνομικοί περικύκλωσαν το σημείο και προχώρησαν στις συλλήψεις των φοιτητών.

Η καταγγελία του Φοιτητικού Φόρουμ του Αιγαίου

Την επέμβαση κατήγγειλε το Φοιτητικό Φόρουμ του Αιγαίου με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζοντας ότι οι φοιτητές δέχθηκαν επίθεση από τις δυνάμεις ασφαλείας.

«Πολλοί φοιτητές, συμπεριλαμβανομένων των φίλων μας από το Φοιτητικό Φόρουμ του Αιγαίου, βασανίστηκαν και κρατήθηκαν. Ο αγώνας μας για ένα αυτόνομο και δημοκρατικό πανεπιστήμιο θα συνεχιστεί. Αυτές οι πιέσεις δεν θα μας εκφοβίσουν», αναφέρεται στην ανάρτηση.