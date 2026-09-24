«Πάνω σε πύραυλο, γαμώτο», απάντησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι όταν Ρώσοι δημοσιογράφοι τού φώναξαν μια προκλητική ερώτηση για το πότε σκοπεύει να ταξιδέψει στη Μόσχα, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Οι Ρώσοι δημοσιογράφοι, που βρίσκονταν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, ρώτησαν τον Ζελένσκι πότε σχεδιάζει να επισκεφθεί τη Μόσχα. Ο Ουκρανός πρόεδρος απάντησε με τη συγκεκριμένη φράση, η οποία καταγράφηκε σε βίντεο.

WATCH: Russian reporters shout at Zelensky:



When will you go to Moscow?



His reply:



On a rocket! pic.twitter.com/kOLqAsz8m1 — Clash Report (@clashreport) September 23, 2026

Το Κρεμλίνο επιμένει στη Μόσχα για συνάντηση Ζελένσκι – Πούτιν

Το Κρεμλίνο έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι μια συνάντηση μεταξύ του Ουκρανού προέδρου και του Ρώσου ηγέτη, Βλαντίμιρ Πούτιν, είναι πιθανή μόνο στη Μόσχα, απορρίπτοντας προηγουμένως οποιονδήποτε εναλλακτικό τόπο για συνομιλίες.

Την ίδια ημέρα, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο Πούτιν θέλει να καταλάβει την Οδησσό, το Χάρκοβο, το Ντνίπρο και άλλες ουκρανικές πόλεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο πόλεμος και η αστάθεια εξαπλώνονται σε ολόκληρο τον κόσμο εξαιτίας του Ρώσου ηγέτη.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε, επίσης, δηλώσει προηγουμένως ότι η κανονική ζωή και οι αρχές του διεθνούς δικαίου δεν μπορούν να αποκατασταθούν χωρίς την επιστροφή της προσαρτημένης Κριμαίας υπό ουκρανικό έλεγχο. Η Ρωσία άρχισε να δείχνει την περιφρόνησή της για τη διεθνή τάξη με την κατοχή της χερσονήσου το 2014.

Οι εξελίξεις στο μέτωπο και οι εδαφικές απώλειες

Οι ουκρανικές δυνάμεις συνεχίζουν να συγκρατούν τον εχθρό και να απωθούν τα ρωσικά στρατεύματα από ουκρανικό έδαφος. Από την αρχή του 2026, οι Ουκρανικές Δυνάμεις Άμυνας έχουν καταφέρει να απελευθερώσουν 800 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους, ενώ ο ρωσικός στρατός έχει καταλάβει 890 τετραγωνικά χιλιόμετρα κατά την ίδια περίοδο.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η συνολική καθαρή προέλαση των ρωσικών δυνάμεων ανέρχεται μόλις σε 90-100 τετραγωνικά χιλιόμετρα, αρκετές φορές λιγότερα σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, καθώς η κατάσταση στο πεδίο της μάχης για τον ρωσικό στρατό έχει ουσιαστικά περιέλθει σε στασιμότητα.

Επιπλέον, ο Ζελένσκι εκφώνησε ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου δήλωσε ότι οι Ουκρανοί κατανοούν πως ο φετινός χειμώνας μπορεί να είναι πολύ δύσκολος και κάλεσε να σταματήσει ο πόλεμος του Πούτιν.