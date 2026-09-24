Σε δολιοφθορά απέδωσε ο αντιπρόεδρος της πολωνικής κυβέρνησης Κριστόφ Γκαφκόφσκι την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε επίγειο σταθμό δορυφορικών επικοινωνιών Starlink στην κεντρική Πολωνία, που παρέχει συνδεσιμότητα για την περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας. Τα συστήματα επαναλειτουργούν κανονικά, διευκρίνισε.

Η Πολωνία βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού για πράξεις δολιοφθοράς μετά την εισβολή της Ρωσίας στη γειτονική Ουκρανία το 2022. Η Ρωσία έχει επανειλημμένως διαψεύσει οποιαδήποτε ενέργεια αυτού του είδους.

«Ο σταθμός ηλεκτρικής ενέργειας και η γεννήτρια τυλίχθηκαν στις φλόγες, είναι σαφές ότι η πράξη αυτή σαμποτάζ σχεδιάστηκε σκοπίμως για να θέσει εκτός λειτουργίας τον σταθμό – αποκόπτοντας αποτελεσματικά τη σύνδεση στο διαδίκτυο (…) και διαταράσσοντας την πρόσβαση στο ίντερνετ για διάφορους θεσμούς, συμπεριλαμβανομένου του ουκρανικού στρατού», σημείωσε ο ίδιος.

«Μολονότι σήμερα λειτουργούν όλα, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε, όπως επισήμανε πρόσφατα ο πρωθυπουργός (Ντόναλντ) Τουσκ- ότι αυτό είναι ένα στοιχείο υβριδικού πολέμου», υπογράμμισε.

Πρόσθεσε ότι διεξάγεται έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς, αλλά «πολλές ενδείξεις υπονοούν ότι αυτό εγγράφεται στο νέο ρωσικό δόγμα επίθεσης».

Ο σταθμός αυτός, ο οποίος ανήκει στη δημόσια εταιρεία τηλεπικοινωνιών Exatel, εξυπηρετεί κυρίως στη μεταφορά της διαδικτυακής κίνησης σε όλη την Πολωνία και έως την Ουκρανία, σύμφωνα με τον Γκαφκόφσκι.

Επίσης χρησιμοποιείται από τα συστήματα της SpaceX που παρέχουν σύνδεση μέσω τερματικών Starlink.

Η Πολωνία, κράτος μέλος του NATO και της ΕΕ που βρίσκεται στην ανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας, έχει κατηγορήσει επανειλημμένως τη Ρωσία για «σαμποτάζ» μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η επικράτειά της αποτελεί την κύρια οδό διαμετακόμισης δυτικής στρατιωτικής και ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ουκρανία.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός προειδοποίησε πρόσφατα ότι τα σχέδια της Ρωσίας στο πλαίσιο του πολέμου της κατά της Ουκρανίας περιλαμβάνουν «υβριδικά» πλήγματα με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και πυραύλους κατά χωρών που υποστηρίζουν το Κίεβο, συμπεριλαμβανομένης της Πολωνίας.