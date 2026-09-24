Το Dikke Van Dale, το πιο έγκυρο λεξικό της ολλανδικής γλώσσας, θα προσθέσει τη λέξη «vulvalippen» για τα χείλη του αιδοίου. Η απόφαση ήρθε μετά από δύο χρόνια καμπάνιας εναντίον του όρου «schaamlippen», που περιέχει τη λέξη «ντροπή».

Η ανακοίνωση έγινε τον Αύγουστο και προκάλεσε αίσθηση στην Ολλανδία, όπου το θέμα καλύφθηκε από τα μεγαλύτερα μέσα της χώρας. Μέχρι σήμερα, το λεξικό κατέγραφε μόνο τη λέξη «schaamlippen». Το schaam σημαίνει «ντροπή», οπότε ο όρος μεταφράζεται κατά λέξη ως «χείλη της ντροπής».

Ο νέος όρος, «vulvalippen», σημαίνει απλώς «χείλη του αιδοίου».

Τι αλλάζει στην πράξη

Η παλιά λέξη δεν καταργείται. Και οι δύο όροι θα υπάρχουν στο λεξικό, με το «vulvalippen» να αποκτά πλέον επίσημη θέση στην ολλανδική γλώσσα.

Η προσθήκη θα γίνει στην ηλεκτρονική έκδοση του λεξικού. «Αυτό θα γίνει πιθανότατα κάποια στιγμή μέσα στο φθινόπωρο του 2026», δήλωσε στο NOS ο αρχισυντάκτης του Van Dale, Ton den Boon.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η απόφαση βασίστηκε στο ότι η λέξη χρησιμοποιείται ήδη όλο και περισσότερο στον Τύπο, στα σχολικά βιβλία και στα ιατρικά φυλλάδια. Τα λεξικά, άλλωστε, καταγράφουν τη γλώσσα όπως ήδη μιλιέται.

Πώς ξεκίνησε η καμπάνια

Η προσπάθεια έχει όνομα: Schaamteloos, δηλαδή «χωρίς ντροπή». Την ξεκίνησαν το 2024 τρεις ολλανδικές ομάδες που ασχολούνται με τη σεξουαλική υγεία και την εικόνα του σώματος. Οι υποστηρικτές της υπέγραφαν δέσμευση να μη χρησιμοποιούν πια τη λέξη «schaamlippen».

Την ιδέα την είχε διατυπώσει χρόνια πριν η Ολλανδή καθηγήτρια σεξολογίας Ellen Laan, που πέθανε το 2022. Στην καμπάνια συμμετείχε και η Dolle Mina, οργάνωση για τα δικαιώματα των γυναικών που δραστηριοποιείται από τη δεκαετία του ’60.

Η καλλιτέχνιδα Esther van der Valk, μέλος της Dolle Mina, είπε στο NOS ότι το ζήτημα ξεκινά από την παιδική ηλικία. «Στην ανατροφή παιδιών και νέων πρέπει απλώς να ονομάζουμε αυτά τα μέρη», δήλωσε.

Γιατί ξεκίνησαν από τα χείλη

Τα ολλανδικά έχουν πολλές λέξεις με το schaam: για την ηβική τρίχωση, για το ηβικό οστό, ακόμη και για την ηβική περιοχή. Γιατί λοιπόν η καμπάνια επέλεξε αυτή;

Η απάντηση της Schaamteloos, όπως τη μετέφερε το DutchNews, είναι απλή. Όλοι έχουν ηβική τρίχωση και ηβικό οστό, αλλά μόνο οι μισοί άνθρωποι έχουν χείλη αιδοίου. Γι’ αυτό η «ντροπή» της συγκεκριμένης λέξης βαραίνει δυσανάλογα τις γυναίκες.

Όχι μόνο στην Ολλανδία

Ανάλογη συζήτηση γίνεται και στη Γερμανία, όπου ο αντίστοιχος όρος είναι Schamlippen. Από το 2018, δύο Γερμανίδες συγγραφείς ζητούν από το λεξικό Duden να προσθέσει το Vulvalippen. Η λέξη δεν έχει ακόμη ενταχθεί επίσημα, αλλά εμφανίζεται ήδη σε σχολικά βιβλία και περιοδικά.

Το αν το «vulvalippen» θα επικρατήσει στην καθημερινή ζωή των Ολλανδών θα φανεί με τον καιρό. Όπως σημειώνουν οι ίδιες οι ακτιβίστριες, το λεξικό ήταν μόνο το πρώτο βήμα. Το δύσκολο είναι να αρχίσουν να τη λένε οι γιατροί, οι δάσκαλοι και οι γονείς.

Η ελληνική… «υστερία»

Η λέξη «υστερία» προέρχεται από την αρχαία ελληνική ὑστέρα, δηλαδή «μήτρα». Για αιώνες, η ιατρική συνέδεε συμπτώματα όπως άγχος, λιποθυμίες ή έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις σχεδόν αποκλειστικά με τις γυναίκες και το αναπαραγωγικό τους σύστημα.

Η ετυμολογία της λέξης είναι ακόμη ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο παλιές αντιλήψεις για το γυναικείο σώμα έχουν αποτυπωθεί στην ίδια τη γλώσσα.