«Η Βρετανία δεν θα διαμέλιζε την Ταπισερί της Μπαγιέ. Ας επανενώσουμε τα Γλυπτά του Παρθενώνα», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνδέοντας την επιστροφή του ιστορικού έργου τέχνης στη Γαλλία με το ελληνικό αίτημα για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα. Η δήλωση του Έλληνα πρωθυπουργού έρχεται ενώ το Ταπισερί της Μπαγιέ εκτίθεται για πρώτη φορά εκτός Γαλλίας, στο Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου, λόγω των εργασιών ανακαίνισης στο Μουσείο της Μπαγιέ.

Τι είναι όμως η Ταπισερί της Μπαγιέ;

H Ταπισερί της Μπαγιέ, γνωστή στα γαλλικά ως «Tapisserie de Bayeux», είναι ένα κεντημένο ύφασμα μήκους σχεδόν 70 μέτρων και ύψους 50 εκατοστών, το οποίο απεικονίζει τα γεγονότα που οδήγησαν στη νορμανδική κατάκτηση της Αγγλίας, υπό τον Γουλιέλμο, δούκα της Νορμανδίας, καθώς και τη Μάχη του Χέιστινγκς το 1066.

Το έργο έχει γίνει γνωστό με αρκετές διαφορετικές ονομασίες κατά τη διάρκεια των αιώνων. Οι κανόνες του Καθεδρικού Ναού της Μπαγιέ το αποκαλούσαν «Telle du Conquest», δηλαδή «Ύφασμα της Κατάκτησης», ενώ πηγές του 18ου αιώνα αναφέρονταν σε αυτό ως «Toilette de la Saint-Jean» ή «Toilette du duc Guillaume». Κατά τον 19ο αιώνα αποκαλείτο ορισμένες φορές και «Ταπισερί της βασίλισσας Ματίλντας». Από το 2007, η Ταπισερί της Μπαγιέ είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο «Μνήμη του Κόσμου» της UNESCO.

Δεν είναι τεχνικά ταπισερί αλλά κέντημα

Παρά την καθιερωμένη ονομασία του, το έργο είναι τεχνικά κέντημα και όχι πραγματική ταπισερί, καθώς οι εικόνες είναι ραμμένες πάνω στο ύφασμα και δεν έχουν υφανθεί μέσα σε αυτό. Κατασκευάστηκε με μάλλινη κλωστή πάνω σε χοντρό λινό ύφασμα, χρησιμοποιώντας τέσσερις διαφορετικές βελονιές και δέκα χρώματα από φυσικές βαφές.

Το ύφασμα αποτελείται από 58 σκηνές, καθεμία από τις οποίες συνοδεύεται από επιγραφές στα μεσαιωνικά λατινικά. Το ολοκληρωμένο έργο περιλαμβάνει 623 ανθρώπινες μορφές, 994 ζώα, 438 φυτά, 37 κτίρια και οχυρώσεις, 41 πλοία και βάρκες, καθώς και μια τεράστια ποικιλία άλλων αντικειμένων.

Η αφήγηση ξεκινά από τα τελευταία χρόνια της βασιλείας του Εδουάρδου του Ομολογητή, το 1064, και φτάνει έως τη Μάχη του Χέιστινγκς το 1066, όταν ο Γουλιέλμος, δούκας της Νορμανδίας, νίκησε τον Χάρολντ Γκόντγουινσον και διεκδίκησε τον αγγλικό θρόνο.

Η Μάχη του Χέιστινγκς και η νορμανδική κατάκτηση

Η Ταπισερί της Μπαγιέ παρουσιάζει με λεπτομέρεια τα σημαντικότερα σημεία καμπής της μάχης. Ωστόσο, σχεδόν οι μισές σκηνές του αφορούν γεγονότα που προηγήθηκαν της ίδιας της εισβολής.

Γενικά θεωρείται ότι το έργο παραγγέλθηκε από τον επίσκοπο Όντο της Μπαγιέ, ετεροθαλή αδελφό του Γουλιέλμου, ο οποίος εμφανίζεται τέσσερις φορές στην Ταπισερί. Πιστεύεται επίσης ότι κατασκευάστηκε στην Αγγλία τα χρόνια που ακολούθησαν τη νορμανδική κατάκτηση.

Η αφήγηση παρουσιάζει την Κατάκτηση από μια οπτική ιδιαίτερα ευνοϊκή προς τον Γουλιέλμο. Για τον λόγο αυτό, ορισμένοι ιστορικοί την έχουν ερμηνεύσει ως προπαγάνδα που είχε στόχο να νομιμοποιήσει την εξουσία του και να κερδίσει την υποστήριξη της αγγλοσαξονικής αριστοκρατίας. Παρά τη συγκεκριμένη οπτική, η Ταπισερί παραμένει πολύτιμη ιστορική πηγή για τη ζωή στη Νορμανδία και την Αγγλία του 11ου αιώνα.

Μέσα από τις σκηνές του καταγράφονται στοιχεία για την ενδυμασία, τα κάστρα, τα πλοία και τις καθημερινές συνήθειες της εποχής. Παράλληλα, αποτελεί ένα από τα ελάχιστα σωζόμενα παραδείγματα κοσμικής ρομανικής τέχνης.

«Ένα από τα κορυφαία επιτεύγματα της νορμανδικής ρομανικής τέχνης»

Σύμφωνα με τη Συλβέτ Λεμαγέν, πρώην συντηρήτρια του Ταπισερί, στο βιβλίο της «La Tapisserie de Bayeux», που κυκλοφόρησε το 2005, το έργο αποτελεί «ένα από τα κορυφαία επιτεύγματα της νορμανδικής ρομανικής τέχνης».

Η Λεμαγέν επισημαίνει επίσης ότι η σχεδόν ακέραιη επιβίωσή του επί εννέα αιώνες είναι «λίγο λιγότερο από θαύμα». Όπως αναφέρει, το εξαιρετικό μήκος του, η αρμονία και η φρεσκάδα των χρωμάτων του, η λεπτοδουλειά και η ιδιοφυΐα του ανθρώπου που καθοδήγησε τη δημιουργία του συνδυάζονται ώστε να το καθιστούν διαρκώς συναρπαστικό.

Η ανακάλυψη και η περιπέτεια κατά τη Γαλλική Επανάσταση

Το 1729 η Ταπισερί επανεντοπίστηκε από μελετητές, σε μια περίοδο κατά την οποία εκτίθετο κάθε χρόνο στον καθεδρικό ναό. Παρέμεινε στο θησαυροφυλάκιο του Καθεδρικού Ναού της Μπαγιέ έως τα τέλη του 18ου αιώνα, όταν κατάφερε να γλιτώσει οριακά από την καταστροφή κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης.

Τον Σεπτέμβριο του 2026, η Ταπισερί της Μπαγιέ ταξίδεψε για πρώτη φορά στην ιστορία του εκτός Γαλλίας. Μεταφέρθηκε στο Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου ως δάνειο, ενώ το Μουσείο της Μπαγιέ υποβάλλεται σε εργασίες ανακαίνισης.

Η Ταπισερί αναμένεται να επιστρέψει στη Γαλλία έως τον Ιούλιο του 2027.