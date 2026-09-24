Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ θα συναντηθούν σήμερα στον Λευκό Οίκο, την ώρα που οι ηγέτες του κόσμου συγκεντρώνονται στη Νέα Υόρκη για την ετήσια Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Πρόκειται για τη δεύτερη συνάντηση των δύο ηγετών μέσα στη χρονιά, με στόχο να διατηρηθεί σταθερή η πιο καθοριστική διμερής σχέση στον κόσμο, καθώς Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα αντιμετωπίζουν ένα ευρύ φάσμα εσωτερικών και διεθνών ζητημάτων.

Η παράλληλη εικόνα του Τραμπ και του Σι στην Ουάσινγκτον, ενώ οι διπλωμάτες συζητούν στη Νέα Υόρκη, επαναφέρει ένα κρίσιμο ερώτημα για τα Ηνωμένα Έθνη: εξακολουθεί ο ΟΗΕ να έχει ουσιαστική σημασία; Την ώρα που οι αντιπροσωπείες των κρατών-μελών μιλούν για «πολυμερή προσέγγιση» και συμμετέχουν σε συζητήσεις για τις συγκρούσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, ο Τραμπ και ο Σι, τους οποίους ο Αμερικανός πρόεδρος αποκαλεί «G2», θα συζητήσουν για την τεχνητή νοημοσύνη, το εμπόριο και την άμυνα.

«Είναι αρκετά αξιοσημείωτο ότι ο Σι Τζινπίνγκ έφτασε στην Ουάσινγκτον την ίδια εβδομάδα με τη Γενική Συνέλευση, αλλά δεν αισθάνεται την ανάγκη να πάει στη Νέα Υόρκη», δήλωσε ο Ρίτσαρντ Γκόουαν της International Crisis Group. Όπως σημείωσε, πολλοί θα μπορούσαν να αναρωτηθούν «πού βρίσκεται το πραγματικό κέντρο λήψης αποφάσεων».

Ο Σι Τζινπίνγκ σπάνια ταξιδεύει στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση. Τα ερωτήματα για τον ρόλο του ΟΗΕ δεν είναι καινούργια, όμως έχουν αποκτήσει νέα ένταση καθώς ο οργανισμός βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρά οικονομικά προβλήματα, βαθιές διαφωνίες μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων και περιορισμένη επιρροή στις συγκρούσεις, από την Ουκρανία έως τη Μέση Ανατολή.

Τα οικονομικά προβλήματα του ΟΗΕ βαθαίνουν

Οι ανησυχίες για τον ρόλο των Ηνωμένων Εθνών έχουν ενταθεί από την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ πέρυσι. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες από δεκάδες υπηρεσίες του ΟΗΕ και έχει μειώσει σημαντικά τις οικονομικές συνεισφορές της Ουάσινγκτον στον οργανισμό, ο οποίος βρίσκεται πλέον στα πρόθυρα χρεοκοπίας.

Στην ομιλία του την Τρίτη, ο Τραμπ κατηγόρησε τον ΟΗΕ ότι «επιβάλλει την ακροαριστερή ατζέντα παγκοσμιοποιητών γραφειοκρατών που κανείς δεν εξέλεξε».

Ο ΟΗΕ αντιμετωπίζει διαρκές δημοσιονομικό έλλειμμα, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να περικόψει κατά 9,2% τον προϋπολογισμό της Γραμματείας του για το 2026. Χιλιάδες εργαζόμενοι απολύθηκαν, ειρηνευτικές δυνάμεις αποσύρθηκαν και περιορίστηκε η δράση σε ανθρωπιστικά ζητήματα και στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες εδώ και χρόνια παρακρατούν μεγάλο μέρος των υποχρεωτικών εισφορών τους, αποτελούν μέρος του προβλήματος. Η κυβέρνηση Τραμπ κατέβαλε την περασμένη εβδομάδα 725 εκατομμύρια δολάρια για τον τακτικό προϋπολογισμό, διατηρώντας το δικαίωμα ψήφου της στη Γενική Συνέλευση, ωστόσο, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, εξακολουθεί να οφείλει 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια στον τακτικό προϋπολογισμό και 2,9 δισεκατομμύρια δολάρια για τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις.

Τα προβλήματα του οργανισμού, ωστόσο, δεν περιορίζονται στα οικονομικά.

Το αδιέξοδο στο Συμβούλιο Ασφαλείας

Το αδιέξοδο χαρακτηρίζει εδώ και χρόνια το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπου οι πέντε χώρες με δικαίωμα βέτο, μεταξύ των οποίων η Κίνα, η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, σπάνια καταφέρνουν να συμφωνήσουν σε ουσιαστικά ζητήματα.

«Υπάρχουν δύο βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο ΟΗΕ: η πρώτη είναι η δεινή οικονομική του κατάσταση», δήλωσε ο Γιουτζίν Τσεν, πρώην αξιωματούχος των Ηνωμένων Εθνών. Όπως εξήγησε, αυτό συνδέεται με μια δεύτερη, ευρύτερη πρόκληση: το γεγονός ότι τα κράτη-μέλη δεν συμφωνούν πλέον για το ποια πρέπει να είναι η μορφή και η λειτουργία του ΟΗΕ σε μια περίοδο αυξανόμενων παγκόσμιων προκλήσεων.

Ο απερχόμενος γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, δημιούργησε πέρυσι μια ομάδα εργασίας για τη μεταρρύθμιση του οργανισμού, γνωστή ως UN80. Στόχος της είναι η μείωση του κόστους, η εξάλειψη επικαλύψεων, η μεταφορά θέσεων εργασίας σε φθηνότερες τοποθεσίες από τη Νέα Υόρκη και τη Γενεύη και η βελτίωση της αποτελεσματικότητας.

Το σχέδιο περιλαμβάνει μείωση κατά 21% των θέσεων στη Γραμματεία, καθώς και επανεξέταση περισσότερων από 600 σειρών εκθέσεων που έχουν ζητηθεί από τον γενικό γραμματέα. Στόχος είναι να περιοριστούν οι σχετικές αναφορές κατά περίπου 700.000 λέξεις μέσα στο 2026.

Η επίθεση Τραμπ στον ΟΗΕ και η στάση της Κίνας

Σε αντίθεση με το 2025, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν χρησιμοποίησε την ομιλία του την Τρίτη για να διαμαρτυρηθεί για κυλιόμενες σκάλες ή τηλεϋποβολείς. Αντίθετα, ακολούθησε σε μεγάλο βαθμό ένα προετοιμασμένο κείμενο, εστιάζοντας στην υπεράσπιση της πολιτικής του στον πόλεμο με το Ιράν και στην οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Παράλληλα, επιτέθηκε στους «δειλούς υποκριτές» του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, οι οποίοι, όπως είπε, «θέλουν η Αμερική να ανοίξει τα σύνορά της σε συμμορίες και εγκληματίες από τα πιο επικίνδυνα μέρη του κόσμου». Αναφέρθηκε επίσης στην UNESCO, υποστηρίζοντας ότι «αυτοί οι παγκοσμιοποιητές καταστρέφουν ενεργά τους μεγαλύτερους πολιτισμούς και την πιο εξαιρετική κληρονομιά στην ιστορία».

Ο ΟΗΕ έχει υπερασπιστεί το έργο της UNESCO στον τομέα του πολιτισμού και της εκπαίδευσης ως έργο που «έχει τύχει ομόφωνης αποδοχής από μεγάλους εξειδικευμένους οργανισμούς», ενώ για το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει υποστηρίξει ότι διαδραματίζει «πολύ σημαντικό ρόλο στην προώθηση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως».

Ο Σι Τζινπίνγκ έχει επιχειρήσει να αξιοποιήσει τη συχνά επιθετική ρητορική του Τραμπ, παρουσιάζοντας την Κίνα ως αξιόπιστο εταίρο στη διεθνή σκηνή, ιδιαίτερα για τις αναπτυσσόμενες χώρες και χρησιμοποιώντας τον ΟΗΕ ως πλατφόρμα για την προώθηση αυτού του μηνύματος.

Περισσότερες από 1.000 διμερείς συναντήσεις

Παρά την κριτική που δέχεται, η ετήσια σύνοδος του ΟΗΕ εξακολουθεί να αποτελεί πεδίο έντονης διπλωματικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών, τα κράτη-μέλη είχαν προγραμματίσει περισσότερες από 1.000 διμερείς συναντήσεις μέσα στην εβδομάδα.

Την Τρίτη, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, και οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ επικοινώνησαν μέσω διαμεσολαβητών στο περιθώριο των εργασιών. Ήταν οι πρώτες τέτοιες επαφές μετά την κατάρρευση μιας προσωρινής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός τον Ιούλιο.

Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο ΟΗΕ εξακολουθεί να είναι σημαντικός, άσκησε όμως και η ίδια κριτική στον οργανισμό, λέγοντας ότι παραμένει «παράλυτος όταν πρόκειται για την αποτροπή ή τον τερματισμό συγκρούσεων».

Ο Ουκρανός ηγέτης Βολοντίμιρ Ζελένσκι χρησιμοποίησε επίσης τη Γενική Συνέλευση ως ευκαιρία για συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, μεταξύ άλλων για μια πιθανή κατάπαυση του πυρός που θα αφορά ενεργειακούς στόχους.

Όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε εάν τα χρόνια των συναντήσεων στον ΟΗΕ έχουν οδηγήσει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα, ο Ζελένσκι απάντησε στα αγγλικά: «Σήμερα μας βοηθά να συναντηθούμε. Ίσως δεν είναι πάρα πολύ, αλλά είναι κάτι».