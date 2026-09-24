Νέα στοιχεία που αμφισβητούν την επίσημη εκδοχή για τον θάνατο της Γκέλι Ράουμπαλ, ανιψιάς του Αδόλφου Χίτλερ, υποστηρίζει ότι έχει εντοπίσει ο Γερμανός ιστορικός Χάραλντ Σάντνερ, επαναφέροντας παράλληλα τη συζήτηση για τη φύση της σχέσης τους και το ενδεχόμενο ο Χίτλερ να βρισκόταν στο Μόναχο όταν εκείνη έχασε τη ζωή της.

Για 95 χρόνια θεωρείται ότι η Γκέλι Ράουμπαλ αυτοπυροβολήθηκε στο στήθος, βάζοντας τέλος σε μια δυστυχισμένη ζωή στην οποία, σύμφωνα με όσα έχουν καταγραφεί, ο θείος της έλεγχε στενά κάθε κίνησή της. Ωστόσο, ιστορικοί εξετάζουν πλέον αν η κακοποίηση από τον Χίτλερ μπορεί να είχε φτάσει ακόμη πιο μακριά και αν τελικά εκείνος ήταν αυτός που πυροβόλησε θανάσιμα την 23χρονη Γκέλι στο Μόναχο το 1931.

Οι σχετικές υποψίες είχαν μέχρι σήμερα απορριφθεί, μεταξύ άλλων εξαιτίας του άλλοθι του Χίτλερ. Σύμφωνα με αυτό, την ημέρα του θανάτου της Γκέλι βρισκόταν στη Νυρεμβέργη, δύο χρόνια πριν από την άνοδό του στην εξουσία.

Ο ιστορικός αμφισβητεί το επίσημο χρονολόγιο

Ο Χάραλντ Σάντνερ υποστηρίζει, ωστόσο, ότι έχει εντοπίσει ένα «συντριπτικό πλήθος» στοιχείων που δείχνουν ότι ο Χίτλερ βρισκόταν στην πραγματικότητα στον τόπο του θανάτου της Γκέλι.

Η επίσημη εκδοχή αναφέρει ότι ένας υπηρέτης βρήκε το σώμα της Γκέλι στο πάτωμα του υπνοδωματίου της, στο διαμέρισμα του Χίτλερ στο Μόναχο, στις 19 Σεπτεμβρίου, ημέρα Σάββατο. Ο Χίτλερ είχε φύγει από την πόλη το απόγευμα της Παρασκευής με προορισμό τη Νυρεμβέργη και, ως εκ τούτου, φαινόταν να μην βρίσκεται στο Μόναχο όταν σημειώθηκε ο θάνατος.

Παράλληλα, η αστυνομία δεν πραγματοποίησε νεκροψία και ο θάνατος χαρακτηρίστηκε αυτοκτονία.

Με βάση τις πρόσφατες ανακαλύψεις του, ο Σάντνερ αμφισβητεί αυτό το χρονολόγιο. Όπως υποστηρίζει, εντόπισε πιστοποιητικό θανάτου το οποίο δείχνει ότι το σώμα της νεαρής Γερμανίδας βρέθηκε 24 ώρες νωρίτερα από ό,τι θεωρούνταν μέχρι σήμερα.

Ο Σάντνερ δήλωσε στην «Telegraph»: «Από τη στιγμή που το σώμα βρισκόταν ήδη αναμφισβήτητα στο διαμέρισμα εκείνη τη χρονική στιγμή, η πραγματική ώρα του θανάτου πρέπει λογικά να ήταν πολύ νωρίτερα, είτε τις πρώτες ώρες της 18ης Σεπτεμβρίου είτε ακόμη και από τη νύχτα της προηγούμενης ημέρας».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ημερομηνία και η ώρα που αναγράφονται στο συγκεκριμένο έγγραφο «έρχονται σε πλήρη αντίθεση με την επίσημη, 95 ετών αφήγηση που έχει διατυπωθεί από τη βαυαρική Δικαιοσύνη και το NSDAP, το Ναζιστικό Κόμμα».

Ο Γερμανός ιστορικός εκτίμησε επίσης ότι η αστυνομία του Μονάχου ενδέχεται να συνωμότησε με τον Χίτλερ, προκειμένου να συγκαλύψει την αλήθεια και να αποσιωπήσει τις συνθήκες του θανάτου της Γκέλι.

Η σχέση του Χίτλερ με την ανιψιά του

Η ακριβής φύση της σχέσης που είχε ο Χίτλερ με την ανιψιά του αποτελεί αντικείμενο έντονης συζήτησης εδώ και πολλά χρόνια, ακόμη και από την εποχή που ζούσαν.

Είναι καλά τεκμηριωμένο ότι η Γκέλι Ράουμπαλ έζησε μαζί του σε στενή καθημερινή επαφή από την ηλικία των 17 ετών μέχρι τον θάνατό της. Παράλληλα, ο Χίτλερ ασκούσε στενό έλεγχο πάνω της.

Καθώς ο Χίτλερ ανέβαινε στην ιεραρχία του Ναζιστικού Κόμματος, γινόταν όλο και πιο κτητικός απέναντι στην ανιψιά του, περιορίζοντας τις μετακινήσεις της και απαγορεύοντάς της να διατηρεί σχέσεις.

Κάποια στιγμή ανακάλυψε ότι η Γκέλι είχε συνάψει ερωτική σχέση με τον οδηγό του, Εμίλ Μόρις. Ο Χίτλερ την ανάγκασε γρήγορα να τερματίσει τη σχέση και απέλυσε τον οδηγό.

Μετά από αυτό, η Γκέλι δεν επιτρεπόταν να φύγει από το σπίτι χωρίς συνοδεία είτε του ίδιου του Χίτλερ είτε ενός από τους συνεργάτες του.