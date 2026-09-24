Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν νωρίς σήμερα σε ρωσική επίθεση σε αγρόκτημα σε χωριό στην περιφέρεια του Χαρκόβου της βόρειας Ουκρανίας, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης.

Άλλοι οκτώ εργαζόμενοι στο αγρόκτημα τραυματίστηκαν στην επίθεση, δήλωσε ο Όλεχ Σινεχούμποφ μέσω της εφαρμογής μηνυμάτων Telegram.

Την ίδια ώρα οι ρωσικές δυνάμεις χτύπησαν δεξαμενόπλοιο στη Μαύρη Θάλασσα που μετέφερε καύσιμα και λιπαντικά στο ουκρανικό λιμάνι Τσορνομόρσκ, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax. To Reuters δεν ήταν σε θέση να διασταυρώσει τις αναφορές από το πεδίο της μάχης