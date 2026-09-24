Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες ευχαρίστησε χθες Τετάρτη τον Ντόναλντ Τραμπ για την αποκατάσταση των διμερών διπλωματικών σχέσεων, κάπου 9 μήνες μετά την αιχμαλώτιση του Νικολάς Μαδούρο από τον αμερικανικό στρατό σε επιδρομή που εξαπέλυσε στο Καράκας, ενώ υποσχέθηκε πως θα διεξαχθούν «εκλογές» στη χώρα της.

«Θα γίνουν εκλογές στη Βενεζουέλα», διαβεβαίωσε τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ευχαριστώντας «τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την κυβέρνησή του» διότι «επέδειξαν τη διάθεση να επανέλθουν στον δρόμο των διπλωματικών σχέσεων και της συνεργασίας με τη Βενεζουέλα».

Η κ. Ροδρίγκες, που συζήτησε προχθές Τρίτη στη Νέα Υόρκη με τον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ, χαρακτήρισε «ιστορική» τη συνάντησή τους.

Μετά τον διπλό σεισμό της 24ης Ιουνίου που άφησε πίσω τουλάχιστον 6.500 νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους, η πρόεδρος είπε πως «ένα έθνος δεν ξαναγεννιέται μόνο ανοικοδομώντας τα κτίρια, ξαναγεννιέται όταν ανοικοδομεί την εμπιστοσύνη στους θεσμούς του».

Η Ντέλσι Ροδρίγκες, η πρώτη αρχηγός του κράτους της Λατινικής Αμερικής που εκφράστηκε ενώπιον της ΓΣ από το 2018, κυβερνά υπό έντονη αμερικανική πίεση. Είπε πως επιδίωξή της είναι «να οδηγήσει τη Βενεζουέλα από τη φάση της αβεβαιότητας και της σύγκρουσης στη φάση της πλήρους δημοκρατίας, που θα αναγνωρίζεται από τον λαό της και από τον κόσμο».

Προς αυτό υποσχέθηκε εκλογές με «αληθινές συνθήκες συμμετοχής όλων των πολιτικών δυνάμεων της χώρας» και υπογράμμισε ότι «οι εκλογές πρέπει να αποτελούν λύση» και όχι να προκαλούν «ασυμβίβαστες συγκρούσεις».

Ακόμη είπε πως θέλει να προωθήσει «δικαστική μεταρρύθμιση» και η χώρα να αποκτήσει «τη δικαστική ασφάλεια που έχουν ανάγκη όχι μόνο οι εθνικοί και διεθνείς επενδυτές, αλλά και οι πολίτες μας».

«Είναι η στιγμή να οικοδομήσουμε μια χώρα στην οποία θα θέλουν πολλοί να επιστρέψουν, όχι (…) να φύγουν», δήλωσε ακόμη.

Σύμφωνα με αριθμούς του ΟΗΕ, σχεδόν 8 εκατ. πολίτες της Βενεζουέλας από τον πληθυσμό λίγων λιγότερων από 30 εκατ. κατοίκων εκπατρίστηκαν εξαιτίας της πολιτικής και οικονομικής κρίσης που συρρίκνωσε το ΑΕΠ κατά 80% μεταξύ του 2013 και του 2022.

Αφού ανέλαβε την εξουσία, η πρώην αντιπρόεδρος του Νικολάς Μαδούρο αποπειράται προοδευτικά να εξομαλύνει τις σχέσεις ανάμεσα στο Καράκας και διάφορες κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς, έπειτα από χρόνια απομόνωσης της χώρας και προώθησε νόμους περί αμνηστίας που επέτρεψαν την απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων.

Η κυβέρνησή της νομοθέτησε υπέρ του ανοίγματος του τομέα των υδρογονανθράκων και των μεταλλείων στον ιδιωτικό τομέα, έπειτα από μισό τέταρτο του αιώνα σοσιαλιστικών πολιτικών υπό τους προέδρους Ούγο Τσάβες (1999-2013) και Μαδούρο (2013-2026).

Τον Αύγουστο, η Ουάσιγκτον και το Καράκας ανακοίνωσαν πως οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν τον έλεγχο κοιτασμάτων πετρελαίου της Βενεζουέλας η παραγωγική δυναμικότητα των οποίων εκτιμάται πως φτάνει ως ακόμη και τα 65 δισεκατομμύρια βαρέλια.

Στην ομιλία της, η κ. Ροδρίγκες κάλεσε τη Γουιάνα να «επιστρέψει» στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την εδαφική διαφορά των δυο κρατών όσον αφορά την Εσεκίμπο, περιοχή πλούσια σε κοιτάσματα πετρελαίου.

Η Εσεκίμπο, έκτασης 160.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, είναι στα χέρια της Γουιάνας για πάνω από έναν αιώνα.

Η Βενεζουέλα λέει πως τα σύνορα πρέπει να συζητηθούν και πιθανόν να χαραχτούν, βάσει δέσμευσης που είχε αναλάβει η Βρετανία το 1966, πριν από την ανεξαρτησία της Γουιάνας. Η Τζόρτζταουν κρίνει πως τα σύνορα, η χάραξη των οποίων ανάγεται στην εποχή της βρετανικής αποικιακής κυριαρχίας, είχαν εγκριθεί από το επιδιαιτητικό δικαστήριο του Παρισιού και θέλει το Διεθνές Δικαστήριο (ΔΔ) να επικυρώσει πως έχει δίκιο, χωρίς καμιά διαπραγμάτευση.

Στο Καράκας, το κοινοβούλιο ενέκρινε χθες ψήφισμα με το οποίο εξέφρασε την «υποστήριξή του» στη συμμετοχή της κ. Ροδρίγκες στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ο πρόεδρος του σώματος Χόρχε Ροδρίγκες –αδελφός της προέδρου– επέκρινε έντονα όσους έθεσαν υπό αμφισβήτηση την παρουσία της στη Νέα Υόρκη: «ο δρόμος της διπλωματίας φέρνει ήδη αληθινά αποτελέσματα», διαβεβαίωσε.

Οι εκλογές του 2024, στις οποίες δεν είχε επιτραπεί να συμμετάσχει η επικεφαλής της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, είχαν ακολουθηθεί από σκληρή καταστολή, αφού ο Νικολάς Μαδούρο ανακηρύχτηκε νικητής από το εθνικό εκλογικό συμβούλιο, που όμως δεν έδωσε στη δημοσιότητα τα πλήρη αποτελέσματα. Η αντιπολίτευση είχε υποστηρίξει την εποχή πως κέρδισε εκείνη, καταγγέλλοντας νοθεία. Η επανεκλογή του κ. Μαδούρο δεν αναγνωρίστηκε από μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας, με πρώτες τις ΗΠΑ.