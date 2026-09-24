Τραγικό τέλος είχε μια οικογένεια από την Αυστραλία στο Μπαλί, όταν ένας 56χρονος άνδρας φέρεται να σκότωσε τα δύο μικρά παιδιά του και στη συνέχεια να έβαλε τέλος στη ζωή του, λίγη ώρα αφότου η σύζυγός του άκουσε στο τηλέφωνο την κόρη τους να φωνάζει τρομοκρατημένη: «Σταμάτα, μπαμπά».

Ο Damien John Shaw, 56 ετών, εντοπίστηκε νεκρός μαζί με τον 6χρονο γιο του και την 4χρονη κόρη του στο μπανγκαλόου της οικογένειας στην Kuta του Μπαλί, στις 13 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το τελευταίο τηλεφώνημα

Η σύζυγός του βρισκόταν περίπου 960 χιλιόμετρα μακριά, στην Τζακάρτα, όταν τηλεφώνησε στην οικογένειά της. Κατά τη διάρκεια της κλήσης άκουσε την κόρη της να κλαίει και να φωνάζει «Σταμάτα, μπαμπά». Ανησυχώντας για την κατάσταση, επικοινώνησε με έναν γείτονα και του ζήτησε να πάει να ελέγξει τι συμβαίνει, σύμφωνα με το δημοσίευμα της nypost.

Οι κάτοικοι που έφτασαν στο σπίτι βρέθηκαν μπροστά σε ένα μακάβριο θέαμα. Ο Shaw βρέθηκε κρεμασμένος από ένα σκοινί, ενώ τα σώματα των δύο παιδιών εντοπίστηκαν το ένα πάνω στο άλλο.

Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν μέρος των τελευταίων στιγμών της οικογένειας. Σύμφωνα με την αστυνομία, από το εσωτερικό του μπανγκαλόου ακούγονται οι κραυγές του αγοριού, ενώ η μικρή κόρη φαίνεται να βγαίνει τρομοκρατημένη έξω. Ο πατέρας στη συνέχεια την τραβά ξανά μέσα στο σπίτι.

«Η αστυνομία της Kuta έχει μιλήσει με τη σύζυγο του θύματος, όμως η έρευνα έχει σημειώσει περιορισμένη πρόοδο, καθώς εκείνη βρίσκεται σε βαθύ σοκ και πένθος», δήλωσε ο αξιωματούχος της αστυνομίας του Ντενπασάρ.

Ο γάμος και το βαρύ παρελθόν

Η σύζυγος του Shaw είπε στους αστυνομικούς ότι ο γάμος τους αντιμετώπιζε προβλήματα εδώ και χρόνια και ότι η ίδια είχε φύγει και είχε επιστρέψει στο σπίτι των γονιών της περίπου δύο εβδομάδες πριν από τους θανάτους.

Στο Περθ, όπου η οικογένεια ζούσε στο παρελθόν, γείτονες την περιέγραψαν ως «κλειστή» αλλά ήρεμη οικογένεια. «Ήταν πολύ απόμακρος άνθρωπος, αλλά δεν δημιούργησε ποτέ κανένα πρόβλημα. Πάντα ανταλλάσσαμε μια καλημέρα», ανέφερε ένας γείτονας.

Inside the Bali house of horror where Aussie dad strangled his two kids before taking his own life – as shattered family returns to murder-suicide home haunted by tragedy https://t.co/LGgqi7LcrM — Daily Mail (@DailyMail) September 23, 2026

Ο Shaw φέρεται να είχε βιώσει πολλές απώλειες στη ζωή του. Έχασε τον πατέρα του όταν ήταν 15 ετών, στη συνέχεια έναν αδελφό του, ενώ πρόσφατα είχε πεθάνει και η μητέρα του από ασθένεια.

Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου έναν μήνα πριν από την τραγωδία είχε επιχειρήσει να αυτοκτονήσει. Η σύζυγός του είχε παρέμβει τότε, όμως η οικογένεια δεν αναζήτησε ψυχιατρική βοήθεια.

Η αστυνομία αντιμετωπίζει την υπόθεση ως φαινομενική δολοφονία-αυτοκτονία και συνεχίζει την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία.