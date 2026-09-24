Δύο ακόμη άμαχοι έχασαν τη ζωή τους στην Ολέσκυ της νότιας Χερσώνας, σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου που βρίσκεται εγκλωβισμένη στην πόλη, η οποία περιγράφει μια κατάσταση διαρκών βομβαρδισμών, έλλειψης τροφίμων και νερού και πλήρους απομόνωσης.

Η Χάλια, όνομα που έχει αλλάξει για την προστασία της, δήλωσε ότι η Ολέσκυ «βομβαρδίζεται συνεχώς» και έχει αποκοπεί από την πρόσβαση σε τρόφιμα και νερό. Τρεις ημέρες αργότερα, διευκρίνισε ότι οι δύο άνθρωποι που σκοτώθηκαν ήταν ένα ανδρόγυνο, το οποίο γνώριζε καλά.

Νεκρό ανδρόγυνο από επίθεση drone

Το ζευγάρι είχε μεταβεί στην κοντινότερη γειτονική πόλη, τη Ραντένσκ, που βρίσκεται σε απόσταση 23 χιλιομέτρων, προκειμένου να προμηθευτεί μια σακούλα με τρόφιμα. Ωστόσο, δεν κατάφερε να επιστρέψει στην Ολέσκυ πριν από την απαγόρευση κυκλοφορίας που έχουν επιβάλει οι ρωσικές κατοχικές αρχές.

Στη συνέχεια σκοτώθηκαν από drone. Τέσσερις διαφορετικές πηγές επιβεβαίωσαν τους θανάτους δύο αμάχων που μετέφεραν τρόφιμα στις 20 Σεπτεμβρίου.

Η Χάλια δεν θέλησε να αποκαλύψει τα ονόματα των δύο νεκρών, καθώς φοβάται ότι μπορεί να ταυτοποιηθεί. Το δικό της όνομα έχει επίσης αλλάξει για λόγους ασφαλείας.

Η δική της μαρτυρία αποτελεί μία από τις πολλές συγκλονιστικές περιγραφές που έχει συγκεντρώσει το BBC τις τελευταίες ημέρες από κατοίκους της πόλης που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή στη νότια Χερσώνα.

Περίπου 6.000 άνθρωποι παραμένουν στην περιοχή

Η Ολέσκυ βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή από το 2022 και είναι εγκλωβισμένη ανάμεσα στον ποταμό Δνείπερο, ο οποίος τη χωρίζει από τις ουκρανικές θέσεις, και τις ρωσικές δυνάμεις.

Η πόλη είναι επίσης μία από τις περιοχές όπου χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τα σπίτια τους μετά την καταστροφή του φράγματος της Νόβα Καχόβκα το 2023, όταν κτίρια πλημμύρισαν μέχρι και τις στέγες τους. Η Ουκρανία και το ΝΑΤΟ κατηγόρησαν τη Ρωσία ότι ανατίναξε το φράγμα, ενώ η Ρωσία κατηγόρησε την Ουκρανία.

Πριν από την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας, η Ολέσκυ είχε περίπου 24.000 κατοίκους. Σήμερα, η ουκρανική κυβέρνηση εκτιμά ότι στην πόλη και τις γύρω περιοχές παραμένουν περίπου 6.000 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων περίπου 200 παιδιά.

Κάτοικοι υποστηρίζουν ότι τα παιδιά που εξακολουθούν να βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Ολέσκυ υποφέρουν από υποσιτισμό και έλλειψη ιατρικών υπηρεσιών, ενώ «υποβαθμίζονται» λόγω της απουσίας πρόσβασης στην εκπαίδευση.

Πολλοί κάτοικοι έχουν επίσης δηλώσει ανεξάρτητα στο BBC ότι υπάρχει μόνο ένα νοσοκομείο που λειτουργεί μερικώς και ανοίγει λίγες ημέρες την εβδομάδα, προκειμένου να πραγματοποιεί κρίσιμους ακρωτηριασμούς.

Η Ουκρανία έχει επιχειρήσει να παραδώσει προμήθειες στην περιοχή, χωρίς όμως επιτυχία τους τελευταίους μήνες.

Χωρίς τρόφιμα από τον Μάιο

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το Κρεμλίνο αναγνώρισε ότι η Ολέσκυ αντιμετωπίζει «κρίσιμη κατάσταση» και «προβλήματα με τις προμήθειες τροφίμων και φαρμάκων», προσθέτοντας ωστόσο ότι «ο ρωσικός στρατός εργάζεται για την επίλυσή τους» και κατηγορώντας το Κίεβο.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, δήλωσε ότι ο τοπικός πληθυσμός βρίσκεται υπό «πλήρη αποκλεισμό» από τις ρωσικές δυνάμεις.

Μιλώντας την Τρίτη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Σιμπίχα κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να πιέσει τη Ρωσία ώστε να επιτρέψει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στην πόλη.

Στο εσωτερικό της Ολέσκυ, η Χάλια δίνει καθημερινά μάχη για την επιβίωσή της.

«Δεν υπάρχει φαγητό εδώ στην πόλη», λέει, προσθέτοντας ότι η τελευταία παράδοση τροφίμων έγινε τον Μάιο.

«Τρώω μία φορά την ημέρα, μόνο βραδινό», περιγράφει. «Φτιάχνω λίγο σκέτο ψωμί, μερικές φορές μπορώ να το φάω με μια ντομάτα ή λίγο μέλι και ένα τσάι. Αυτό είναι όλο».

Μαγειρεύουν αγριόχορτα και ανταλλάσσουν τρόφιμα

Πολλοί κάτοικοι έχουν στραφεί πλέον στο μαγείρεμα αγριόχορτων, καθώς έχουν εξαντλήσει τα λαχανικά που κατάφεραν να καλλιεργήσουν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, σύμφωνα με τη Χάλια.

Το ποια αγριόχορτα είναι ασφαλή για κατανάλωση και ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να βράσουν έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης σε τοπικές συνομιλίες στο Telegram. Παράλληλα, κάτοικοι επικοινωνούν μεταξύ τους για να πουλήσουν, να ανταλλάξουν ή να μοιραστούν κομμάτια τροφίμων.

Κανένα κατάστημα δεν λειτουργεί πλέον στην Ολέσκυ, με τους κατοίκους να μην μπορούν να προμηθευτούν ούτε ρούχα ούτε προϊόντα υγιεινής. Η πόλη δεν διαθέτει ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο ή νερό από τότε που το φράγμα της Καχόβκα δέχθηκε επίθεση πριν από τρία χρόνια.

Ορισμένοι κάτοικοι έχουν διακινδυνεύσει να φύγουν από την πόλη με τα πόδια, ακολουθώντας δρόμους που έχουν ναρκοθετηθεί, προκειμένου να αναζητήσουν προμήθειες. Ωστόσο, πλέον η συγκεκριμένη προσπάθεια θεωρείται υπερβολικά επικίνδυνη.

Δύσκολο να υπολογιστούν οι νεκροί

Η καταγραφή του αριθμού των ανθρώπων που έχουν σκοτωθεί στην Ολέσκυ είναι ιδιαίτερα δύσκολη.

Η Αποστολή Παρακολούθησης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στην Ουκρανία έχει καταγράψει αναφορές για τουλάχιστον 29 αμάχους που σκοτώθηκαν και 54 που τραυματίστηκαν φέτος στην Ολέσκυ και τη Χόλα Πρίσταν, περίπου 24 χιλιόμετρα ανατολικά.

Τοπικοί εθελοντές εκτιμούν ότι ο αριθμός μπορεί να είναι σημαντικά υψηλότερος.

Η Ξένια Αρκίποβα καταγράφει τους νεκρούς από τότε που κατάφερε να διαφύγει από την Ολέσκυ το καλοκαίρι του 2022, λίγους μήνες μετά την κατάληψη της πόλης από τον ρωσικό στρατό.

Είναι εθελόντρια που συμμετέχει στις προσπάθειες μεταφοράς τροφίμων και φαρμάκων και στη διευκόλυνση των εκκενώσεων από την Ολέσκυ. Οι κάτοικοι την εμπιστεύονται για τη διαχείριση ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών.

«Έχω φτιάξει ένα αρχείο με όλους όσοι πέθαναν, μόλις το μαθαίνω, με τα ονόματα και τις ημερομηνίες γέννησής τους, έχω περίπου 1.200 ανθρώπους τώρα», λέει. «Μερικές φορές δεν προλαβαίνω να το ενημερώσω, καθώς η λίστα μεγαλώνει κατά έναν ή δύο ανθρώπους κάθε μέρα: κάποιος σκοτώθηκε από drone, κάποιος άλλος πάτησε σε νάρκη».

Το BBC δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα αυτούς τους αριθμούς. Ωστόσο, μία κάτοικος έδωσε τη δική της μαρτυρία για την απώλεια αγαπημένων της προσώπων.

«Ρώσοι στρατιώτες μπήκαν στο σπίτι τους»

Και οι δύο γονείς της σκοτώθηκαν στην Ολέσκυ αυτό το καλοκαίρι, δήλωσε η Τετιάνα, επίσης ψευδώνυμο. Επιβεβαίωσε στο BBC την ταυτότητά τους, παρέχοντας τις ημερομηνίες γέννησης και φωτογραφίες τους, αλλά ζήτησε να μην δημοσιευτούν για τη δική της ασφάλεια.

«Τους πυροβόλησαν μέσα στο σπίτι τους. Ρώσοι στρατιώτες πήγαν εκεί και ήθελαν να το πάρουν», είπε.