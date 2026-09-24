Οκτώ άτομα που θεωρούνται μέλη εγκληματικής οργάνωσης βρίσκονται υπό κράτηση στην Ισπανία, μετά τον εντοπισμό ενός ανατριχιαστικού «δωματίου βασανιστηρίων» σε βίλα στην τουριστική Κόστα ντελ Σολ. Μέσα στο σπίτι, οι αστυνομικοί βρήκαν δύο άνδρες που φέρεται να είχαν απαχθεί και βασανιστεί.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τα ξημερώματα της 5ης Σεπτεμβρίου, όταν μια γυναίκα τηλεφώνησε στις Αρχές και ανέφερε ότι ο σύντροφός της είχε μεταβεί σε ένα σπίτι για να «τακτοποιήσει μια ύποπτη υπόθεση». «Μου είπε ότι αν δεν επικοινωνούσε μαζί μου μέσα σε δέκα λεπτά, να καλέσω την αστυνομία», φέρεται να είπε.

Ο άνδρας που βγήκε αιμόφυρτος

Δύο αστυνομικοί έφτασαν στη βίλα και σχεδόν αμέσως αντίκρισαν μια εφιαλτική σκηνή. Ένας γυμνός άνδρας βγήκε τρέχοντας από την πόρτα της κουζίνας, με αίματα στο πρόσωπο, σε κατάσταση πανικού.

«Με έχουν απαγάγει, θα με σκοτώσουν!», φώναζε, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, δύο άνδρες ντυμένοι στα μαύρα, τουλάχιστον ένας εκ των οποίων φέρεται να ήταν οπλισμένος, διέφυγαν από την πίσω πλευρά της βίλας και πέρασαν πάνω από έναν τοίχο του κήπου. Ακολούθησαν και άλλοι ύποπτοι, οι οποίοι έφυγαν προς διαφορετικές κατευθύνσεις.

Οι αστυνομικοί ζήτησαν ενισχύσεις και ξεκίνησε ανθρωποκυνηγητό σε διάφορα σημεία της ισπανικής ακτογραμμής.

Το δωμάτιο με την πλαστική επένδυση

Την ίδια ώρα, αστυνομικοί που παρέμειναν στη βίλα άρχισαν να ερευνούν το εσωτερικό της. Εκεί άκουσαν μια φωνή να καλεί απεγνωσμένα σε βοήθεια.

Ακολουθώντας τον ήχο, έφτασαν σε ένα δωμάτιο που περιγράφεται πλέον ως ειδικά διαμορφωμένος «θάλαμος βασανιστηρίων». Οι τοίχοι και το πάτωμα ήταν καλυμμένα με πλαστικό γύρω από μια μοναδική καρέκλα, ενώ στον χώρο υπήρχαν μονωτική ταινία, δεματικά καλωδίων, πένσες, ένα σφυρί και ένα πιστόλι με σιγαστήρα.

Σε μια δεύτερη καρέκλα βρισκόταν ένας γυμνός άνδρας, δεμένος και αιμόφυρτος στο στόμα. Οι αστυνομικοί τον απελευθέρωσαν.

«Πήγαιναν να με σκοτώσουν», είπε στους αστυνομικούς. Ο άνδρας, ισπανικής καταγωγής και με το όνομα Miguel Ángel, φέρεται να δήλωσε επίσης: «Με έχουν απαγάγει και τραυματίσει. Μας κρατούσαν αιχμαλώτους».

Οι δύο άνδρες φέρονται να είχαν σχέση με τη συμμορία

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα El Español, και τα δύο θύματα είχαν απαχθεί και βασανιστεί στο συγκεκριμένο δωμάτιο. Ωστόσο, πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα υποστηρίζουν ότι δεν ήταν εντελώς άσχετοι με την εγκληματική δραστηριότητα.

«Όλα δείχνουν ότι βασανίστηκαν στο πλαίσιο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών, επειδή δεν ολοκλήρωσαν μια δουλειά που τους είχε αναθέσει η συμμορία», ανέφερε πηγή. Η οργάνωση φέρεται να είναι σερβική εγκληματική ομάδα που δραστηριοποιείται στη διακίνηση κοκαΐνης και χασίς, αλλά και σε εκβιασμούς.

Οι επτά άνδρες που διέφυγαν από τη βίλα θεωρούνται μέλη της και κατηγορούνται, μεταξύ άλλων, ότι χρησιμοποιούσαν το ακίνητο ως επιχειρησιακή βάση ενός δικτύου διακίνησης ναρκωτικών που εκτείνεται από την Ανδαλουσία έως την περιοχή του ισπανικού Λεβάντε.

Οι επτά Σέρβοι ύποπτοι, που τελικά συνελήφθησαν αργότερα, οδηγήθηκαν σε φυλακή της Μάλαγα, όπου φέρεται να απείλησαν σωφρονιστικούς υπαλλήλους, προκειμένου να τοποθετηθούν στα ίδια κελιά, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά «θα υπάρξει πρόβλημα».

Ένας από τους δύο άνδρες που διασώθηκαν συνελήφθη, επίσης, καθώς φέρεται να έχει εμπλακεί στο παρελθόν σε υποθέσεις που συνδέονται με εγκληματικές δραστηριότητες, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.