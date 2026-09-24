Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν είπε στον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι οι επιθέσεις από τη Ρωσία και την Ουκρανία σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα είναι ανεξήγητες και πρέπει να ληφθούν μέτρα για να σταματήσουν, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο του.

Η Τουρκία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, η οποία έχει διατηρήσει εγκάρδιες σχέσεις τόσο με τη Μόσχα όσο και με το Κίεβο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, έχει καλέσει επανειλημμένα τις εμπόλεμες πλευρές να σταματήσουν τις επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα.

«Στη διάρκεια της συνάντησης, ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε πως η Τουρκία είναι έτοιμη να κάνει ό,τι μπορεί για να τερματιστεί ο πόλεμος Ουκρανίας-Ρωσίας με μια διαρκή ειρήνη, πως θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας να αναβιώσουμε τις απευθείας διαπραγματεύσεις», αναφέρει η τουρκική προεδρία.

«Ο πρόεδρός μας δήλωσε ότι πρέπει να γίνει ένα βήμα αναφορικά με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα, ότι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία είναι ανεξήγητες και ότι αναμένουμε από τις δύο πλευρές να δράσουν υπεύθυνα», προσθέτει.

Η Άγκυρα έχει δηλώσει ότι έστειλε προσφορές στην Ουκρανία και τη Ρωσία για να σταματήσουν τις επιθέσεις, μερικές από τις οποίες είχαν στόχο πλοία τουρκικής ιδιοκτησίας και στοίχισαν τη ζωή σε πολίτες της, και ότι αναμένει την απάντησή τους. Έχει δηλώσει ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση ώστε τα φορτία δημητριακών να εξέρχονται με ασφάλεια από την περιοχή.

Νωρίτερα ο Ζελένσκι είπε στους ηγέτες της συνόδου κορυφής της πρωτοβουλίας «Πλατφόρμα της Κριμαίας» στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για μια ναυτιλιακή εκεχειρία στη Μαύρη Θάλασσα βασισμένη σε προτάσεις όπως αυτές που διατυπώθηκαν από την Αίγυπτο, την Ινδία και την Τουρκία.