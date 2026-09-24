Νέα διάσταση αποκτά η δράση των καρτέλ ναρκωτικών στη Λατινική Αμερική, καθώς εγκληματικές οργανώσεις επενδύουν ολοένα περισσότερο σε προηγμένα drones και επιχειρούν να αξιοποιήσουν γνώσεις που έχουν αποκτηθεί στα πεδία των μαχών της Ουκρανίας.



Σύμφωνα με εσωτερική αξιολόγηση της αμερικανικής κυβέρνησης, την οποία επικαλείται η Washington Post, η ταχύτητα με την οποία εξελίσσονται οι δυνατότητες των καρτέλ προκαλεί έντονη ανησυχία στις αμερικανικές υπηρεσίες. Αξιωματούχοι εκτιμούν μάλιστα ότι οι αρμόδιες αρχές τόσο στις ΗΠΑ όσο και στο Μεξικό δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένες για τη νέα μορφή απειλής. Το δημοσίευμα βασίζεται σε συνομιλίες με πέντε Αμερικανούς και έναν Μεξικανό αξιωματούχο.

Μαχητές από την Ουκρανία στο «ραντάρ» των καρτέλ

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί η προσπάθεια μεξικανικών εγκληματικών οργανώσεων να προσελκύσουν ανθρώπους με πρόσφατη πολεμική εμπειρία στην Ουκρανία. Πρόκειται κυρίως για Κολομβιανούς που επιστρέφουν στη Λατινική Αμερική έχοντας αποκτήσει γνώσεις στη χρήση και στον εξοπλισμό μη επανδρωμένων αεροσκαφών.



Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, τα καρτέλ φέρονται επίσης να στέλνουν δικούς τους ανθρώπους στο μέτωπο Ρωσίας–Ουκρανίας με συμβόλαια διάρκειας ενός έτους. Η αμερικανική αξιολόγηση εκτιμά ότι τεχνικές που έχουν αποκτηθεί εκεί θα μπορούσαν να αρχίσουν να αξιοποιούνται από εγκληματικές οργανώσεις μέσα στους επόμενους μήνες.



Μεξικανός αξιωματούχος ανέφερε ακόμη ότι Κολομβιανοί με ειδίκευση στα drones προσεγγίζονται μετά την επιστροφή τους από την Ουκρανία με ιδιαίτερα υψηλές αμοιβές. Ορισμένοι φέρονται να μεταφέρονται στο Μεξικό προκειμένου να εκπαιδεύσουν μεγάλες ομάδες χειριστών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Drones με μεγαλύτερη εμβέλεια και βαρύτερο φορτίο

Οι οργανώσεις δεν περιορίζονται πλέον στη χρήση απλών εμπορικών drones. Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι μελετούν τρόπους αλλαγής των ραδιοσυχνοτήτων και άλλες τεχνικές που μπορούν να δυσκολέψουν τη λειτουργία συστημάτων ηλεκτρονικών παρεμβολών.



Παράλληλα, επιδιώκουν να αποκτήσουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγαλύτερης αυτονομίας, τα οποία μπορούν να μεταφέρουν σημαντικά βαρύτερα φορτία και μεγαλύτερες ποσότητες εκρηκτικών.



Χαρακτηριστική είναι πληροφορία μεξικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, σύμφωνα με την οποία τουλάχιστον ένα καρτέλ διαθέτει drones με έξι έως οκτώ έλικες. Τα συγκεκριμένα συστήματα μπορούν να παραμένουν στον αέρα για ώρες και να μεταφέρουν φορτίο άνω των 150 λιβρών, δηλαδή περίπου 68 κιλών.

Πληροφορίες ακόμη και για drones που μπορούν να φέρουν όπλα

Ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία προκαλούν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες άνθρωποι ενός καρτέλ ταξίδεψαν στην Κίνα για να αγοράσουν drones τα οποία μπορούν να εξοπλιστούν με τυφέκια.



Κατά τον Μεξικανό αξιωματούχο που μίλησε στο μέσο η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση βρίσκεται ακόμη στη διαδικασία εκμάθησης της λειτουργίας τους και δεν έχει γίνει γνωστό ότι τα έχει χρησιμοποιήσει επιχειρησιακά.

Από την παρακολούθηση στις ένοπλες επιθέσεις

Τα καρτέλ χρησιμοποιούν ήδη drones για την παρακολούθηση επιχειρήσεων των αρχών και τον εντοπισμό διαδρομών που μπορούν να αξιοποιηθούν για τη διακίνηση ναρκωτικών στα σύνορα ΗΠΑ–Μεξικού.



Η Ουάσινγκτον έχει απαντήσει ενισχύοντας τα συστήματα αντιμετώπισης drones. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αμερικανικά συστήματα λέιζερ υψηλής ενέργειας κατέρριψαν 11 drones που χαρακτηρίστηκαν ως συνδεόμενα με καρτέλ μεταξύ 24 Αυγούστου και 4 Σεπτεμβρίου.



Ο απόστρατος στρατηγός Γκλεν ΒανΧερκ, πρώην επικεφαλής της αμερικανικής Βόρειας Διοίκησης και της NORAD, εκτιμά ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν εντοπίζεται απαραίτητα στα ίδια τα σύνορα. Όπως ανέφερε, drones φορτωμένα με εκρηκτικά είναι πιθανότερο να χρησιμοποιηθούν εναντίον μεξικανικών δυνάμεων ασφαλείας ή αντίπαλων εγκληματικών οργανώσεων.

Εκρηκτική αύξηση των επιθέσεων στην Κολομβία

Η αλλαγή που συντελείται είναι ήδη εμφανής στην Κολομβία. Στοιχεία του Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), τα οποία επικαλείται η Washington Post, δείχνουν ότι τα περιστατικά βίας με οπλισμένα drones αυξήθηκαν από 38 το 2024 σε 149 το 2025.



Μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου του 2026 είχαν ήδη καταγραφεί περισσότερα από 200 περιστατικά, ξεπερνώντας μέσα σε οκτώ μήνες το σύνολο ολόκληρης της προηγούμενης χρονιάς.



Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε ότι συνεργάζεται με αμερικανικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου και με την Ουκρανία για τον περιορισμό του κινδύνου μεταφοράς πολεμικής τεχνογνωσίας. Ουκρανοί αξιωματούχοι, από την πλευρά τους, υποβαθμίζουν την έκταση του προβλήματος, επισημαίνοντας ότι οι ξένοι εθελοντές ελέγχονται και ότι οι περιπτώσεις ανθρώπων που ενδέχεται να κατατάσσονται με κακόβουλες προθέσεις θεωρούνται περιορισμένες