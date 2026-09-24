Την ανάγκη για μεγαλύτερη προσοχή απέναντι στους κινδύνους που συνοδεύουν τη ραγδαία εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης επισήμαναν την Τετάρτη κορυφαίοι εκπρόσωποι του κλάδου, κατά τη διάρκεια ειδικής συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, προχώρησε σε μονομερή δέσμευση για επιβράδυνση της ανάπτυξης των συστημάτων της εταιρείας.

Η τρέχουσα πρόοδος της ΤΝ «απαιτεί τεράστια προσοχή», προειδοποίησε ο επικεφαλής της OpenAI Σαμ Άλτμαν, ο οποίος προσκλήθηκε μαζί με τους ομολόγους του από την Anthropic και την Hugging Face στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ προκειμένου να παρουσιάσουν την πορεία ανάπτυξης αυτής της τεχνολογίας και τους κινδύνους που ελλοχεύουν.

«Καθώς η διαδικασία (ανάπτυξης της ΤΝ) αυτοματοποιείται όλο και περισσότερο», είπε ο Άλτμαν, «ο ρυθμός βελτίωσης της ΤΝ θα μπορούσε να επιταχυνθεί ραγδαία».

Η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, κατόπιν πρωτοβουλίας της Γαλλίας, εντάσσεται στο πλαίσιο αυξανόμενης ανησυχίας σχετικά με την πορεία της τεχνητής νοημοσύνης.

Από τις αρχές του καλοκαιριού, η OpenAI και η Anthropic ανέφεραν περιστατικά που σχετίζονται με προηγμένα μοντέλα τους, τα οποία απέκλιναν από τους στόχους που είχαν θέσει οι δημιουργοί τους, εξαπάτησαν και προσπάθησαν να αποκρύψουν τις ενέργειές τους.

Στο πιο σοβαρό περιστατικό, δύο μοντέλα ΤΝ της OpenAI βγήκαν από το περιορισμένο περιβάλλον δοκιμών τους για να διεισδύσουν στο διαδίκτυο και να εισβάλουν στην Hugging Face, μια πλατφόρμα αποθήκευσης μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Αρκετοί ειδικοί εξάλλου κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την απειλή που, σύμφωνα με τους ίδιους, αντιπροσωπεύει η ΤΝ για το μέλλον της ανθρωπότητας.

«Δεν θέλουμε να πέσουμε στην παγίδα της τυφλής αισιοδοξίας», υποστήριξε ο Σαμ Άλτμαν, «αλλά δεν μπορούμε επίσης να ενδώσουμε στην καταστροφολογία… Ως εκ τούτου, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να βρούμε μια χρυσή τομή». Όπως έχει κάνει ήδη πολλές φορές στο παρελθόν, ο επικεφαλής της OpenAI απηύθυνε έκκληση για διεθνή συνεργασία στον τομέα της ΤΝ.

Η Anthropic θα «επιβραδύνει όσο χρειαστεί» τον ρυθμό ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης, προκειμένου να «διασφαλίσει» ότι κάθε νέο μοντέλο της που κυκλοφορεί «είναι πραγματικά ασφαλές», υποσχέθηκε ο διευθύνων σύμβουλός της, Ντάριο Αμοντέι, ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.