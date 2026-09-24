Αεροπορικό πλήγμα σημειώθηκε στην Κανταχάρ, στο νότιο Αφγανιστάν, σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο ίδιος περιέγραψε ότι αρχικά άκουσε τον θόρυβο αεροσκάφους και αμέσως μετά μια ισχυρή έκρηξη. Όπως ανέφερε, στη συνέχεια είδε φωτιά να ξεσπά στο κέντρο της Κανταχάρ, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης του Αφγανιστάν και τόπου διαμονής του ανώτατου ηγέτη των Ταλιμπάν, Χιμπατουλά Αχουνζάντα.

Το Πακιστάν γνωστοποίησε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης ότι εξαπέλυσε επιχείρηση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον δέκα διαφορετικών τοποθεσιών εντός του Αφγανιστάν. Κατά το Ισλαμαμπάντ, οι εγκαταστάσεις που επλήγησαν λειτουργούσαν ως βάσεις από τις οποίες αποθηκεύονταν και απογειώνονταν drones για επιθέσεις σε πακιστανικό έδαφος.

Ο υπουργός Ενημέρωσης του Πακιστάν, Αταουλάχ Ταράρ, υποστήριξε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι η επιχείρηση είχε «αναλογικά και αυστηρά περιορισμένα» χαρακτηριστικά. Όπως ανέφερε, στο στόχαστρο βρέθηκαν αποκλειστικά στρατιωτικές εγκαταστάσεις που, σύμφωνα με τις πακιστανικές αρχές, σχετίζονταν με απόπειρες εξαπόλυσης επιθέσεων από το αφγανικό έδαφος.

Το περιστατικό καταγράφεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης μεταξύ του Αφγανιστάν και του γειτονικού Πακιστάν. Στη διάρκεια της χρονιάς, αρκετές αφγανικές πόλεις έχουν δεχθεί πλήγματα από την πακιστανική Πολεμική Αεροπορία, καθώς οι σχέσεις του Ισλαμαμπάντ με τις de facto αρχές των Ταλιμπάν στην Καμπούλ παραμένουν τεταμένες.