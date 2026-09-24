Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, έπειτα από νέο κύμα ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονται στην πόλη ανέφεραν ότι ακούστηκαν δεκάδες ισχυρές εκρήξεις, την ώρα που η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία είχε θέσει την περιοχή σε κατάσταση συναγερμού.

Kyiv has com under a new ballistic missile attack.



At least two people have died, as 10 rockets were fired in 4 separate launches.



One crater here is outside a maternity hospital in the Podil neighbourhood. One man died here in the car park. pic.twitter.com/tzWArdlLFl — Tim White (@TWMCLtd) September 24, 2026

Κάπου είκοσι εκρήξεις ακούστηκαν, κατά τους δημοσιογράφους, προτού καν ηχήσει συναγερμός, με την πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας να προειδοποιεί εναντίον της εκτόξευσης ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων που κατευθύνονταν στις περιφέρειες του Κιέβου και της Τσερνίχιβ (βόρεια).

«Η πρωτεύουσα δέχεται επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους. Μείνετε σε καταφύγια!», ανέφερε μέσω Telegram ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιοποίησε λίγο μετά τις 03:00, δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν, τέσσερις σοβαρά.

🇷🇺⚔️🇺🇦 Ballistic missiles hit Kyiv after midnight. Explosions were heard in the center. A circulating tally — “Zircon on energy, 22 launched, three intercepted” — is not an Air Force figure. Do not post it as one.



Ukraine’s Air Force warned of ballistic weapons against Kyiv just… pic.twitter.com/Iv8DQregfc — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) September 23, 2026

Στη συνοικία Ντνιπρόφσκι, τόνιζε περίπου μια ώρα νωρίτερα, μπορεί να υπάρχουν παγιδευμένοι κάτω από συντρίμμια.

Οι αρχές της Οδησσού (νοτιοδυτικά) έκαναν επίσης λόγο για ρωσικά πλήγματα εναντίον της πόλης όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας στη Μαύρη Θάλασσα.

Χθες, ρωσικές αεροπορικές επιδρομές σκότωσαν τουλάχιστον επτά ανθρώπους στην Ουκρανία, ανάμεσά τους δύο στο Κίεβο.

Η ουκρανική πρωτεύουσα, που έχει περίπου 3 εκατομμύρια κατοίκους, συνεχίζει να υφίσταται ρωσικές επιδρομές, ειδικά με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης, ιδιαίτερα σφοδρές τα τελευταία 24ωρα, με φόντο την κλιμάκωση των πληγμάτων που ανταλλάσσουν τα δυο εμπόλεμα κράτη.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ προειδοποίησε χθες Τετάρτη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ότι η Μόσχα δεν προτίθεται να «κάνει παύση» του πολέμου εναντίον της Ουκρανίας.