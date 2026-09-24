Την ανάγκη να αποφύγουν μια σχέση διαρκούς αντιπαράθεσης και να αναζητήσουν πεδία συνεργασίας υπογράμμισε ο Σι Τζινπίνγκ, λίγη ώρα μετά την άφιξή του στην Ουάσινγκτον για την τριήμερη κρατική επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με το κινεζικό κρατικό πρακτορείο Xinhua, ο Κινέζος πρόεδρος έστειλε μήνυμα υπέρ μιας πιο σταθερής σχέσης μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, επισημαίνοντας ότι Κίνα και ΗΠΑ θα πρέπει να αντιμετωπίζουν η μία την άλλη ως εταίρο και όχι ως αντίπαλο.

Σε γραπτή δήλωσή του, ο Σι εξέφρασε παράλληλα την προσδοκία ότι, «με κοινές προσπάθειες», η επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να είναι καρποφόρα.

Η κινεζική πλευρά είχε ήδη δώσει το στίγμα πριν από την αναχώρηση του Σι από το Πεκίνο, δηλώνοντας ότι επιδιώκει ενίσχυση του διαλόγου, καλύτερη διαχείριση των διαφορών και διεύρυνση της συνεργασίας με την Ουάσινγκτον. Η επίσκεψη πραγματοποιείται από τις 23 έως τις 25 Σεπτεμβρίου και ακολουθεί το ταξίδι του Τραμπ στο Πεκίνο τον περασμένο Μάιο.

U.S. President Donald J. Trump welcomes Chinese President Xi Jinping at Joint Base Andrews. Tomorrow’s schedule is full of state events and dinners. pic.twitter.com/dlvqnvBKk6 — OSINTdefender (@sentdefender) September 23, 2026

Κόκκινο χαλί και στρατιωτικές τιμές για τον Σι

Σε μια κίνηση που ξεφεύγει από τη συνήθη πρακτική του αμερικανικού πρωτοκόλλου, ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε να μεταβεί ο ίδιος στην αεροπορική βάση Άντριους για την άφιξη του Σι Τζινπίνγκ. Η υποδοχή του Κινέζου προέδρου συνέπεσε με την ανακοίνωση της αμερικανικής κυβέρνησης ότι η εμπορική ανακωχή μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου παρατείνεται τουλάχιστον μέχρι τις αρχές του 2027.

Trump winces in pain during the loud military flyover as Xi shows no reaction pic.twitter.com/iUMvnhYZn9 — MeidasTouch (@MeidasTouch) September 23, 2026

Το αεροσκάφος της Air China που μετέφερε τον Σι Τζινπίνγκ προσγειώθηκε στη βάση Άντριους, κοντά στην Ουάσιγκτον, περίπου στις 00:40 ώρα Ελλάδας. Εκεί είχε στηθεί επίσημη τελετή για την έναρξη της τριήμερης επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες, με κόκκινο χαλί και στρατιωτικό άγημα 21 ανδρών.

Η άφιξη συνοδεύτηκε από κανονιοβολισμούς, ενώ στρατιωτική μπάντα απέδωσε τους εθνικούς ύμνους των δύο χωρών. Στον χώρο βρίσκονταν επίσης μαχητικά αεροσκάφη στο πλαίσιο των τιμών προς τον Κινέζο ηγέτη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ περίμενε τον Σι μαζί με την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ. Ο Κινέζος πρόεδρος, ο οποίος συνοδευόταν από τη σύζυγό του Πενγκ Λιγιουάν, αντάλλαξε χειραψία με τον Αμερικανό ομόλογό του, προτού τα δύο προεδρικά ζεύγη περπατήσουν μαζί πάνω στο κόκκινο χαλί.

Στο τελετουργικό περιλαμβανόταν και εντυπωσιακή υπέρπτηση αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών. Πάνω από τη βάση πέρασε, μεταξύ άλλων, σχηματισμός βομβαρδιστικών B-1 και μαχητικών F-22, προσδίδοντας ακόμη μεγαλύτερη επισημότητα στην υποδοχή.

President Trump welcomes Chinese President Xi to US https://t.co/IcNv3G1IEa — Reuters (@Reuters) September 23, 2026

Μετά την ολοκλήρωση της σύντομης τελετής, Τραμπ και Σι αναχώρησαν χωριστά από την αεροπορική βάση.

Δίμηνη παράταση στην εμπορική εκεχειρία

Το πρώτο χειροπιαστό μήνυμα αποκλιμάκωσης ήρθε σχεδόν ταυτόχρονα με την άφιξη του Κινέζου προέδρου. Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ανακοίνωσε ότι Ουάσινγκτον και Πεκίνο συμφώνησαν να παρατείνουν κατά δύο μήνες την εμπορική ανακωχή τους, μεταθέτοντας τη λήξη της στις 10 Ιανουαρίου.

Η υφιστάμενη συμφωνία είχε περιορίσει την ένταση στον εμπορικό πόλεμο, καθώς οι ΗΠΑ είχαν αναστείλει αυξημένους δασμούς σε κινεζικά προϊόντα και το Πεκίνο είχε «παγώσει» νέους περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και άλλων κρίσιμων ορυκτών.

Εμπόριο, AI και σπάνιες γαίες στο τραπέζι

Το μήνυμα του Σι έρχεται λίγες ώρες πριν από τις συνομιλίες του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, με τις δύο πλευρές να προσέρχονται στο τραπέζι έχοντας μπροστά τους σειρά δύσκολων ζητημάτων.

Το εμπόριο παραμένει στην κορυφή της ατζέντας, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η πρόσβαση στις σπάνιες γαίες και στα κρίσιμα ορυκτά, τομέας στον οποίο η Κίνα διαθέτει ισχυρή θέση στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.

Σημαντικό μέρος των συζητήσεων αναμένεται να καταλάβει και η τεχνητή νοημοσύνη. Πριν από τη σύνοδο, Αμερικανοί και Κινέζοι αξιωματούχοι είχαν ήδη συμφωνήσει να δημιουργήσουν νέο διάλογο για την AI, ο οποίος θα περιλαμβάνει μηχανισμό αμοιβαίας ενημέρωσης σε περίπτωση περιστατικών που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν σοβαρούς κινδύνους για την εθνική ασφάλεια.

Στην ατζέντα Ταϊβάν και Ιράν

Πέρα από την οικονομία και την τεχνολογία, στο τραπέζι αναμένεται να βρεθεί η Ταϊβάν, ένα από τα πλέον ευαίσθητα ζητήματα στις σινοαμερικανικές σχέσεις. Το Πεκίνο θεωρεί το αυτοδιοικούμενο νησί μέρος της κινεζικής επικράτειας, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ο σημαντικότερος διεθνής υποστηρικτής και προμηθευτής αμυντικού υλικού της Ταϊβάν.

Οι εξελίξεις γύρω από το Ιράν αναμένεται επίσης να απασχολήσουν τους δύο ηγέτες, καθώς η Ουάσινγκτον επιδιώκει να συζητήσει τον ρόλο και τις σχέσεις του Πεκίνου με την Τεχεράνη.

Η συνάντηση στον Λευκό Οίκο θα είναι η δεύτερη μεταξύ Τραμπ και Σι μέσα στο 2026, μετά τις συνομιλίες τους στο Πεκίνο τον Μάιο, με τις δύο πλευρές να επιδιώκουν σταθερότερες σχέσεις παρά τις σημαντικές στρατηγικές διαφορές που εξακολουθούν να τις χωρίζουν.