Η Ουάσινγκτον και το Πεκίνο συμφώνησαν να διατηρήσουν για ακόμη δύο μήνες την εμπορική εκεχειρία μεταξύ των δύο χωρών, παρατείνοντάς την έως τις 10 Ιανουαρίου, όπως γνωστοποίησε την Τετάρτη ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών.

Η ανακοίνωση συνέπεσε χρονικά με την άφιξη του Σι Τζινπίνγκ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Κινέζος πρόεδρος έγινε δεκτός με στρατιωτικές τιμές σε βάση κοντά στην Ουάσιγκτον, όπου είχε μεταβεί ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ για να τον υποδεχθεί.

«Συμφωνήσαμε σήμερα (σ.σ. χθες Τετάρτη) να παρατείνουμε (…) την οικονομική αποκλιμάκωση ανάμεσα στις δυο χώρες μας, που επρόκειτο να λάβει τέλος τη 10η Νοεμβρίου (…) ώστε να έχουμε περισσότερο χρόνο για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στο οικονομικό επίπεδο», δήλωσε ο Σκοτ Μπέσεντ κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Fox News.