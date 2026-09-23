Περίπου δέκα ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν τα ξημερώματα της Πέμπτης το Κίεβο, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονται στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Οι εκρήξεις σημειώθηκαν μάλιστα πριν οι ουκρανικές αρχές ενεργοποιήσουν τον συναγερμό για τον κίνδυνο ρωσικής πυραυλικής επίθεσης.

Russian forces carried out a major drone and missile attack on the Ukrainian capital, Kyiv, tonight, reportedly targeting energy infrastructure during the raid. pic.twitter.com/PbQZZelBpc — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 23, 2026

Οι εκρήξεις, οι οποίες ενεργοποίησαν συναγερμούς σταθμευμένων οχημάτων, έγιναν πριν από τον συναγερμό που κήρυξε η ουκρανική πολεμική αεροπορία, προειδοποιώντας εναντίον της εκτόξευσης ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων που κατευθύνονταν στις περιφέρειες του Κιέβου και της Τσερνίχιβ (βόρεια).

‼️ Red glow visible in Kyiv after missile attack pic.twitter.com/zEZeNlarYX — MAKS 26 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) September 23, 2026

Χθες Τετάρτη, σειρά ρωσικών πληγμάτων στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον επτά ανθρώπους στην Ουκρανία και προκάλεσε πυρκαγιές στο Κίεβο.

Η ουκρανική πρωτεύουσα, που έχει περίπου 3 εκατομμύρια κατοίκους, συνεχίζει να υφίσταται ρωσικές επιδρομές, ειδικά με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης, ιδιαίτερα σφοδρές τα τελευταία 24ωρα, με φόντο την κλιμάκωση των πληγμάτων που ανταλλάσσουν τα δυο εμπόλεμα κράτη.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ προειδοποίησε χθες Τετάρτη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ότι η Μόσχα δεν προτίθεται να «κάνει παύση» του πολέμου εναντίον της Ουκρανίας.