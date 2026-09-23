Νέο πλαίσιο συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας επιχειρούν να διαμορφώσουν Τουρκία και Ιράκ, μετά την κοινή δήλωση που συμφώνησαν στη Νέα Υόρκη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Ιρακινός πρωθυπουργός Αλί αλ Ζαΐντι.

Άγκυρα και Βαγδάτη κατέληξαν σε συμφωνία για την επαναφορά του πλήρους ελέγχου της ιρακινής κυβέρνησης στην περιοχή του Σινγκάλ, παράλληλα με την αποχώρηση των ξένων ένοπλων δυνάμεων που εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται εκεί.

Παράλληλα, η εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας συνδέεται με το μέλλον της τουρκικής στρατιωτικής παρουσίας στο βόρειο Ιράκ. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η σταδιακή μεταβίβαση της στρατιωτικής εγκατάστασης Μπασίκα-Ζιλκάν από την Τουρκία στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση του Ιράκ.

Η εξέλιξη συνδέει την τουρκική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή με την πρόοδο που θα σημειώνει η ιρακινή πλευρά στην εφαρμογή των συμφωνηθέντων μέτρων ασφαλείας. Η κοινή δήλωση δεν προσδιορίζει συγκεκριμένη ημερομηνία για την ολοκλήρωση της παράδοσης, αλλά προβλέπει ότι αυτή θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, βάσει συμφωνημένου μηχανισμού και χρονοδιαγράμματος.

Η συμφωνία αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς αφορά το Σινγκάλ, περιοχή όπου δραστηριοποιούνται ένοπλες δυνάμεις που η Τουρκία συνδέει με το PKK. Η κοινή δήλωση, ωστόσο, δεν κατονομάζει το PKK, αλλά αναφέρεται γενικότερα σε «απαγορευμένα ξένα ένοπλα στοιχεία».

Η διατύπωση της συμφωνίας προβλέπει ότι η αποκατάσταση της πλήρους κρατικής εξουσίας του Ιράκ στο Σινγκάλ και ο τερματισμός της παρουσίας των συγκεκριμένων ένοπλων δυνάμεων αποτελούν μέρος της διαδικασίας ασφαλείας που ανοίγει τον δρόμο για τη σταδιακή παράδοση της Μπασίκα-Ζιλκάν στη Βαγδάτη.